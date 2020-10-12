Гянджа: гуманитарное перемирие под ракетным ударом

Несмотря на объявленное гуманитарное перемирие, в ночь на воскресенье подвергся обстрелу азербайджанский город Гянджа. По меньшей мере девять человек погибли под руинами жилого дома в центре города, в который попала ракета. Еще десятки были ранены.

Подпись к фото, Под руинами этого дома в центре азербайджанского города Гянджа в результате обстрела погибли люди

Азербайджан обвинил в обстреле Армению. Армянские военные в свою очередь отрицают нанесение удара по гражданским объектам в Азербайджане.

Корреспонденты Би-би-си побывали в Гяндже и поговорили с жителями города.

"Мы спали, в два часа ночи я проснулась от грохота и увидела как падает потолок. Потом повернулась и увидела, что дочки рядом нет, мамы тоже, - рассказывает Айнура Алиева, одна из пострадавших во время обстрела Гянджи. - Я ничего не видела, стояла пыль, я задыхалась. Я нащупала свой телефон и начала искать детей".

Она услышала хрип и обнаружила дочь под кроватью. Потом она стала искать брата. "Только последней нашла мать. Она была ранена и мы отвезли ее в больницу", - вспоминает Айнура.

Семья Алиевых показывает маленькую комнату, набитую спасенными из развалин вещами - единственную оставшуюся от их дома. "Придется ночевать здесь, не могу же я пойти жить к родственникам с тремя детьми - неудобно", - говорит она.

Подпись к фото, Армянская сторона отрицает обстрел азербайджанского города

"Какое же это перемирие?"

Пожилую женщину Шаргию в ту ночь вытащил из-под завалов сын. "Армяне говорят - перемирие, какое же это перемирие, я вас спрашиваю?" - говорит она.

Гафар Ибрагимов местный главврач больницы скорой помощи рассказывает что услышал взрывы в 2 часа ночи.

"За эти дни мы привыкли к звукам взрывов, но ночью это было неожиданно, - говорит он. - Тогда мы все пришли в больницу, и как мы пришли - сразу стали поступать раненые".

Сейчас в больнице остаются больные средней тяжести, в основном с ожогами, переломами и колотыми ранами.

Иса Рзаев - молодой парень, один из пациентов. Он говорит лежа с перебинтованными ступнями.

"Я спал и проснулся от громкого звука, когда открыл глаза увидел только разбитые окна и пыль которая висела как туман. Дома нас было трое, я мама и бабушка. Маму ранило в голову, я увидел ее и пошел к ней по разбитому стеклу".

Подпись к фото, "Снова все построим", - сказал корреспонрденту Би-би-си этот житель Гянджи

"Снова все построим"

На месте одного здания в центре города теперь руины. Оттуда спасатели выносят очередное тело. Дома рядом наполовину разрушены.

Вокруг много спасателей, кто-то кричит, просит людей не подходить к завалам. Мимо проходит пожилая женщина, она говорит по телефону и плачет.

Во второй половине дня поиски под завалами закончились, из руин достали тела девяти погибших, а также 19 раненых, так же есть раненые в соседних домах.

Выжившие стоят на руинах и пытаются собирать хоть какие-то пожитки. Им помогают родственники. Мужчина перебирает камни - ищет ценные вещи, говорит, что это была квартира его сестры. Рядом с ним пожилой человек - у него перекур. "Ничего, снова все построим", - говорит он, увидев камеру.

Жители говорят, что уходить из города не собираются.

"Что они думают? Что бросим всё и побежим из Гянджи? Не дождутся", - говорит Акифа, невысокая пожилая женщина с кровоподтеком под глазом.

Подпись к фото, "Что они думают? Что бросим всё и побежим из Гянджи? Не дождутся", - говорит Акифа

Боевые действия в Карабахе начались 27 сентября и обстрелы с обеих сторон продолжаются и сейчас, несмотря на подписанный 10 октября договор о гуманитарном перемирии.

Гянджа - второй по численности населения город Азербайджана, он находится в 60 километрах от линии фронта.