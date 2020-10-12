Убийцу ЛГБТ-активистки Григорьевой приговорили к восьми годам колонии

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Елена Григорьева часто участвовала в протестных митингах и шествиях

Житель Санкт-Петербурга Алексей Волнянко получил восемь лет и один месяц колонии строгого режима за убийство ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.

В ходе процесса 29-летний Волнянко признал свою вину и раскаялся в содеянном, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следствие и суд решили, что убийство он совершил из-за вспыхнувшей ссоры. "На почве внезапно возникших неприязненных отношений к Григорьевой [он] нанес ей множественные удары ножом в голову и туловище. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Тело 41-летней Елены Григорьевой со следами удушения и ножевыми ранениями 21 июля прошлого года обнаружил возле ее дома прохожий. На следующий день возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Изначально следователи подозревали в убийстве еще одного знакомого активистки, уроженца Киргизии. Он был арестован через несколько дней после убийства и рассказал следователям, что в компании еще нескольких человек выпивал с Григорьевой вечером накануне ее смерти (по сообщениям СМИ, в компании было пять человек).

Задержанный указал следователям на другого участника той встречи как на возможного убийцу. После этого следователи вышли на Волнянко, который признался в убийстве "под тяжестью предъявленных улик", сообщали в СКР.

Некоторые знакомые активистки связывали случившееся с гомофобным движением "Пила против ЛГБТ" - так называемыми "гейхантерами". Фамилию Григорьевой можно было найти в списках потенциальных жертв, составлявшихся этим движением, писала "Фонтанка". Тем не менее сначала следствие, а затем и суд посчитали причиной убийства бытовую ссору.

Григорьева родилась в Новгороде и несколько раз привлекалась к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики в соцсети "ВКонтакте" и распространение музыки, признанной экстремистской.

После переезда в Петербург в 2017 году Григорьева часто участвовала в протестных митингах и шествиях: в поддержку крымских татар, сестер Хачатурян, за отделение Крыма от России, в поддержку ЛГБТ-движения.

Правозащитник Динар Идрисов рассказывал Би-би-си, что Григорьева получала угрозы. По его словам, они были связаны с политической активностью убитой: "Темы Украины, Крыма, Донбасса и ЛГБТ вызывали острую реакцию от бывших соратников по националистической тусовке и просто сторонников власти".

Сами способы угроз, уточнял Идрисов, были разные: личные, на акциях, анонимные и неанонимные в соцсетях. "Количеству угроз способствовал вспыльчивый характер Лены, многие ее знакомые большую часть угроз всерьез не воспринимали, что не сказать о ней самой", - говорит он.