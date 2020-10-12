Итальянский подросток может стать первым католическим святым из поколения “миллениалов”

Автор фото, PA Media Подпись к фото, На церемонии причисления Карло к лику блаженных присутствовали его родители

Итальянец Карло Акутис, умерший от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, может стать первым святым Римской католической церкви из поколения “миллениалов”. В среде духовенства его уже называют "святым покровителем интернета”.

В минувшую субботу в городе Ассизи прошла церемония беатификации Акутиса, приблизившая его к рангу святого.

Юноша занимался благотворительностью и развитием сайтов католических организаций. В Ватикане говорят, что, уже находясь на небесах после смерти, он смог спасти жизнь бразильскому мальчику, который страдал от редкой формы заболевания поджелудочной железы - подобное чудесное исцеление рассматривается как необходимое условие для возведения в ранг святого.

“Карло использовал интернет, чтобы охватить как можно больше людей и донести до них евангельскую весть”, - сказал кардинал Агостино Валлини на церемонии причисления подростка к лику блаженнных.

“Молодые люди, возможно, устали от пастырского служения, которое, наверное, немного отстает от времени несмотря на все наши усилия. Однако Бог вмешивается в ход истори и людские поступки, давая нам подобные указующие знаки”, - цитирует Ассошиэйтед пресс представителя базилики святого Франциска в Ассизи, где прошла церемония.

Для того, чтобы Акутис был причислен к лику святых, необходимо подтверждение второго совершенного им чуда. Однако папа Франциск ранее несколько раз отменял это требование.

Карло Акутис родился в Лондоне в мае 1991 года в итальянской семье. Вскоре его родные переехали в Милан, где он провел большую часть своей жизни.

“В нем чувствовалась естественная предрасположенность к святости”, - говорила его мать Антония Салзано в интервью газете Corriere della Sera.

С ранних лет Карло увлекался компьютерными играми и самостоятельно обучился программированию.

“Его считали компьютерным гением. Но как он поступал? Он не использовал компьютер для чатов и развлечений”, - вспоминала мать подростка в беседе с Vatican News.

Вместо этого Акутис развивал сайты местных католических организаций, а также создавал свои собственные. При этом он знал об опасностях технологий для психики молодых людей.

“Он видел, что многие молодые люди, стараясь выделиться, в итоге становятся такими же, как все, охотясь за различными соблазнами, используя механизмы потребительства и развлечений”, - говорил про Акутиса папа Франциск.

Подросток участвовал в благотворительных проектах и тратил свои деньги на помощь малоимущим в своем районе. Он также работал волонтером на кухне в Милане.

“На свои сбережения он приобретал спальные мешки для бездомных, а вечером покупал им горячие напитки”, - рассказывала мать Карло.

Как становятся святыми в Католической церкви?

Этот процесс проходит в несколько этапов.

1. Нужно подождать. Процедура канонизации обычно начинается как минимум через пять лет после кончины человека. Однако в некоторых случаях этот срок может быть изменен решением папы римского.

2. Нужно быть “слугой Господа”. Церковные иерархи могут провести расследование, чтобы убедиться, что человек действительно провел праведную жизнь. Ели все свидетельства собраны, то умершего называют “слугой Господа”.

3. Нужно доказать “героическую добродетель”. Факты тщательно проверяет департамент, которому поручено предлагать рекомендации понтифику. Если получено одобрение, то папа решает, прожил ли покойный жизнь в “героической добродетели”.

4. Нужно подтверждение чуда. Следующая стадия – беатификация – подразумевает доказательства чуда, совершенного умершим. Такие случаи должны быть подтверждены надежными свидетельствами. После беатификации покойный получает статус блаженного.