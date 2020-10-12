Война в Карабахе, день 16-й: умозрительное перемирие и 96 погибших у армян

Автор фото, TASS Подпись к фото, В разборах завалов в Гяндже участвовали солдаты азербайджанской армии

На 16-й день новой войны в Карабахе и на третий день объявленного, но не действующего перемирия армянские военные внесли в список своих погибших сразу почти сто новых имен; азербайджанцы заявили, что удар по городу Гянджа в ночь на воскресенье был нанесен тактической ракетой "Эльбрус", а число жертв этого удара выросло до десяти.

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник, на третий день, когда в регионе по идее должно было действовать перемирие, дважды за день дополняло список погибших армянских солдат, внеся в него в 96 новых имен.

В итоге потери армянской стороны убитыми, по ее же подсчетам, составляют на данный момент 525 человек.

Следует, правда, учитывать, что значительная часть из этих 96 солдат, скорее всего, погибла не в понедельник, а раньше: данные о погибших в условиях боев запаздывают и неполны, и это признают сами армянские военные.

Азербайджан свои боевые потери принципиально не обнародует, а сообщает прессе лишь о числе гражданских лиц, погибших под обстрелами.

Удары по городам

В понедельник оно выросло до 42 человек: как сообщила генеральная прокуратура Азербайджана, в больнице скончалась молодая женщина, раненая при ударе ракетой по городу Гянджа в ночь на воскресенье.

Общее число жертв этого удара, как говорят азербайджанские власти, выросло таким образом до 10 человек; 35 жителей получили ранения.

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Азербайджанцы бомбят не только Степанакерт, но и другие города и села Нагорного Карабаха, в частности, Мартуни (на фото)

Глава Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана Газанфар Ахмедов в понедельник объявил, что, судя по маркировке на осколках, удар по городу Гянджа был нанесен ракетой системы "Эльбрус" - это советская мощная тактическая ракета дальностью до 300 км.

Карабахский омбудсмен Артак Бегларян в понедельник объявил, что, по последним уточненным данным, на армянской стороне в Карабахе под обстрелами погиб 31 мирный житель.

В понедельник стороны продолжили обвинять друг друга в обстрелах населенных пунктов и попытках наступления или контрнаступления.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Азербайджанцы говорят, что армяне ударили по центру Гянджи баллистической тактической ракетой "Эльбрус"

В то же время, как передает из Степанакерта наш корреспондент Марина Катаева, в столице непризнанной НКР, которую постоянно бомбили с начала этой новой войны, в понедельник было тихо.

Обмен пленными и телами погибших, ради которого изначально затевалось это перемирие, до сих пор не состоялся - потому что перемирие, судя по сообщениям сторон, остается в основном умозрительным.

О том, насколько непонятна и переменчива ситуация на фронте, свидетельствует история с контролем над городком Гадрут - районным центром и стратегическим важным пунктом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу объявил, что азербайджанская армия взяла Гадрут.

Однако заслуживающие доверия источники сообщили Русской службе Би-би-си, что по крайней мере в ночь на субботу и утром городок был под контролем армян.

Затем армянские военные заявили, что в город вошла большая "диверсионная группа" противника, и ее через некоторое время успешно выбили из Гадрута.

Об этом же говорили и доехавшие до Гадрута двое россиян, журналист и блогер (против этого блогера, Семена Пегова, Азербайджан в понедельник возбудил уголовное дело за незаконное проникновение на территорию страны).

В тот же день, 10 октября, президент непризнанной НКР Араик Арутюнян выпустил короткое видео, в котором, как заявлено, он лично, приехав на место, благодарит солдат, отстоявших Гадрут. Место, где снято видео, неопознаваемо: в кадре - лишь люди на дороге и заросший склон без домов. В понедельник пресс-секретарь Арутюняна Ваграм Погосян написал в "Твиттере", что азербайджанцы штурмуют Гадрут большими силами.

Азербайджанское министерство обороны ответило, что это - абсурд, потому что азербайджанская армия, мол, взяла город еще на той неделе.

В общем, во всех этих заявлениях обеих сторон не хватает одной простой вещи - верифицируемого видео или хотя бы фото: вот - центр Гадрута, вот - мы в Гадруте, мы его контролируем. Наиболее вероятное объяснение: бои за город продолжаются, и его в полной мере не контролирует никто. Либо же одна из сторон держит Гадрут под постоянным и интенсивным обстрелом.

Министерство обороны Азербайджана тем временем выложило видео руин села Сулейманли южнее Гадрута. О взятии этого места в числе других в пятницу объявил президент Алиев.

Сулейманли, как и все азербайджанские населенные пункты в этом регионе, к югу от собственно Нагорного Карабаха, лежат в руинах и полностью или почти полностью заброшены с 1993 года, с тех пор, как азербайджанское население бежало из них, спасаясь от наступавших армян.

Дипломатические усилия

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в понедельник встречался в Москве с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Лавров в начале встречи, в присутствии журналистов, признал, что перемирие, которое было предложено Россией и о котором стороны договорились в ночь на субботу после десятичасовых переговоров в Москве, не соблюдается.