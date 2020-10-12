Депутата-единоросса лишат должности за критику коллег. Он уверен - дело в его телеграм-канале

Автор фото, TASS Подпись к фото, Депутата Лысакова подвела любовь к соцсетям

Член фракции "Единой России" в Госдуме Вячеслав Лысаков лишится должности первого зампреда комитета по законодательству и госстроительству. Поводом стали его "некорректные высказывания", сообщили в партии, не уточнив, о чем именно речь. Сам Лысаков считает, что дело в его телеграм-канале, где он критиковал, в частности, мэра Москвы Сергея Собянина.

Президиум фракции "Единая Россия" в понедельник принял решение снять с должности первого заместителя председателя комитета по законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова, во вторник это решение должны утвердить депутаты на заседании Госдумы.

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил журналистам, что Лысакова предложено снять с должности из-за "неуместных и некорректных высказываний", которые он допускает. При этом единоросс не уточнил, о каких высказываниях идет речь.

Неверов лишь добавил, что, "оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным, и в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции".

Источник Интерфакса во фракции связал это решение с тем, что Лысаков в своем телеграм-канале пишет "откровенно хамские комментарии в отношении своих коллег по фракции и партии". А "Открытые медиа" со ссылкой на собеседников в "Единой России" сообщили, что причина увольнения Лысакова в том, что тот критикует единороссов и даже мэра Сергея Собянина.

Лысаков не был членом "Единой России", но состоит во фракции партии в Госдуме. Он впервые избрался в Госдуму в 2011 году. Лысаков - сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Москве, а ранее был лидером партии "Автомобильная Россия".

Би-би-си поговорила с опальным депутатом и узнала, в чем именно, на его взгляд, причина недовольства руководства "Единой России".

Би-би-си: Что за высказывания все-таки стали причиной вашего увольнения?

Вячеслав Лысаков: Мне тоже это интересно было бы [узнать]. Я разговаривал утром с Сергеем Ивановичем Неверовым и он сказал, что такое решение готовится. Я только догадываюсь о причинах. Мне известно то же, что и вам. Если учесть, что последний месяц я, как депутат, входящий в группу риска [по коронавирусу] (мне больше 65 лет), нахожусь на удаленке, эти высказывания могли быть только в рамках моей деятельности в телеграме, либо в комментариях СМИ.

По поводу "хамских высказываний в адрес коллег по партии" - у меня коллег в партии нет, я не в партии. Ни в отношении никого я не высказывался. Фракцию, видимо, не устраивает моя позиция в телеграме. В апреле я начал вести телеграм-канал "ДУМАем", где высказываю свою точку зрения на широкий спектр вопросов. Телеграм-канал этот показал высокий рост подписчиков. Охват за день от 30 до 60 тысяч. Максимальное число заходов бывает под два миллиона в месяц, это серьезная трибуна, новый инструментарий, информационно-публицистический.

Я некоторое время назад принял решение закончить с политической деятельностью, в силу возраста. Все-таки серьезный возраст, 67 лет. Но в связи с ситуацией, которая сложилась, с учетом того, что я критикую власти Москвы и ограничения, которые появились в связи с режимом повышенной готовности из-за коронавируса, я решил вновь баллотироваться.

Моя жесткая позиция в этом плане и явилась основанием, чтобы фракция сместила меня с должности первого зампреда комитета по госстроительству. Я здесь трагедии не вижу - это знак обеспокоенности администрации президента и "Единой России" моими высказываниями.

Изначально такая критика была. С момента начала моей деятельности как депутата Госдумы от Москвы. Я критиковал [главу столичного департамента транспорта Максима] Ликсутова. Когда я увидел, что Москва игнорирует федеральное законодательство в части Кодекса об административных правонарушениях, я не мог не затронуть персону мэра и начал критиковать Сергея Собянина.

Критика касается действий по отношению к жителям. Москва игнорирует федеральное законодательство, я назвал это правовым сепаратизмом. Нельзя выносить штрафы, используя региональные КоАПы, это регулируется федеральным законом. Например, определено, что камеры использовать для автоматического вынесения штрафов за нарушение самоизоляции незаконно. С помощью камер можно наказывать только за нарушение ПДД.

Би-би-си: То есть ваши проблемы - из-за критики Собянина, как и писали "Открытые медиа"? Вас предупреждали раньше?

В.Л.: Ну, это они загнули. Разговоры с руководством фракции у меня были, было высказано неприятие мое позиции, публичного высказывания такой точки зрения.

Би-би-си: А когда это было?

В.Л.: Где-то в апреле, как только я начал вести телеграм-канал, у меня были беседы с Сергеем Ивановичем [Неверовым], обычные, дружеские. Мы во фракции в нормальных отношениях. Меня не может фракция ничего заставить делать или что-то приказать. Я не собственность ни фракции, ни партии. Я депутат-одномандатник. Было недовольство моим каналом, но никто не говорил "не смей критиковать Собянина".

В канале Лысакова 4,6 тысячи подписчиков. Скандал с его увольнением прибавил владельцу канала менее тысячи читателей. Лысаков часто критикует инициативы мэрии столицы - так, новость о том, что в столичных театрах будут выявлять старше 65 лет, нарушающих режим самоизоляции, он назвал "очередной дурью", добавив, что "косорукие специалисты столицы" плодят "на ровном месте проблемы".

Комментировал он и то, как в Москве штрафовали за отсутствие пропусков весной: "Москва грубо нарушила принципы работы с персональной информацией, в т.ч. закон о персональных данных, а также подзаконные акты ФСБ". Иронизировал Лысаков и над тем, что лидер "Единой России" Дмитрий Медведев, покинув премьерское кресло и став замглавы Совета безопасности, скучает по медийности: "медийность для Дмитрия Анатольевича, по-моему, как сигареты для заядлого курильщика: без них начинается "ломка".

Би-би-си: Что будет после заседания президиума?

В.Л.: Завтра решение президиума вынесут на Совет Думы, затем за него проголосуют депутаты. С большой долей вероятности все пройдет, как просит партия. Сменит меня другой член комитета от "Единой России", кто-то из них. Осталось работать всего ничего - год. Я как вел свою тему как депутат, так и буду продолжать вести, это не сопряжено с системными изменениями. Я не стал присутствовать на заседании. А зачем мне это надо? Меня Сергей Иванович предупредил, зачем мне идти? Я узнаю все из сообщений пресс-службы.

Би-би-си: Что будете делать дальше? Как поступите с каналом, будете поменьше Собянина критиковать?

В.Л.: Сегодня же закрою телеграм-канал и буду тихо сидеть! Шучу, конечно. Ничего не собираюсь менять. Моя позиция - забота об избирателях и защита их интересов. Они меня поддерживают. Как работал депутатом, так и буду продолжать работать.

Би-би-си: Вас не устраивает политика "Единой России"? Председатель партии не нравится?

В.Л.: Это не тема обсуждения со СМИ, тем более с Би-би-си, кто мне нравится, а кто нет. Вопрос, будет ли "Единая Россия" рада видеть меня в восьмом созыве Думы как представителя своего. Я в этом сомневаюсь. Моя совесть чиста, я не член партии. Открыт для предложений других партий. Могу от любой партии, которая зарегистрирована, баллотироваться.

Би-би-си: Вы в какой партии себя видите?

В.Л.: Было бы не совсем правильно мне сейчас стучаться в партии и предлагать свои услуги. Факт стал публичным, что "Единая Россия" от меня дистанцируется. Наверное, сами партии, которым нужен политик, имеющий известность и свою аудиторию, лучше пусть ко мне обращаются.

Би-би-си: Как вы оцениваете то, что в "Единой России" оказалось невозможно высказывать точку зрения, отличную от линии власти?

В.Л.: Я думаю, это является определенным тормозом в развитии партии - если человек критично настроен по определенным решениям, наверное, надо прислушаться, посмотреть, есть ли резон в его критике. Наверное, если он есть, тогда надо использовать эту критику для исправления ситуации.

Би-би-си: Считаете себя оппозиционером?

В.Л.: Я относительным оппозиционером всегда был, главное, чтобы я не был в оппозиции ко своим избирателям.

Моя условная оппозиционность к тем или иным решениям госаппарата и московской власти не должна мешать деятельности депутата. Если так со стороны выглядит, что я отношусь в оппозиции к правительству Москвы, в части, например, их отношений с автомобилистами, пусть так. Но я не исключаю, что смогу в следующем созыве и от "Единой России" пойти на выборы, если они согласятся на диалог.

Би-би-си: Снова пойдете одномандатником от округа в Москве?