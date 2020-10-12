Дуров поделился секретами “вечной молодости”. Что об этом думают ученые и соцсети

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10 октября одному из создателей социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павлу Дурову исполнилось 36 лет. По этому случаю предприниматель опубликовал пост в своем канале, где рассказал, что некоторые люди спрашивают, как ему удается выглядеть моложе своего возраста. Дуров ответил на этот вопрос в семи пунктах, а самым важным назвал отказ от алкоголя. Что думают о советах бизнесмена ученые и пользователи российских соцсетей? Мы собрали для вас подборку статей и комментариев в рунете.

Избегайте алкоголя

По мнению Дурова, от алкоголя лучше отказаться вовсе, потому что он вредит здоровью и старит. Большинство ученых с ним бы согласились. Некоторые исследования также указывают, что алкоголь продолжает воздействовать на ваш мозг даже после того, как вы бросили пить.

Если вы все-таки не готовы отказаться от спиртного полностью, то посмотрите, как минимизировать негативный эффект от него. Фильм Би-би-си рассказывает о врачах-близнецах Крисе и Занде ван Туллекенах. Они ставят на себе эксперимент, чтобы понять, как алкоголь влияет на человеческий организм (Фильм доступен для просмотра только на территории России).

Много спите

Дуров советует спать много и говорит, что недосып в будни нельзя компенсировать "пересыпом" в выходные. Здесь некоторые ученые с ним бы поспорили. Согласно одному из исследований, восемь часов сна ежедневно могут даже навредить. По словам Грэга Джейкобса из Центра нарушений сна Медицинского факультета университета Массачусетса, зависимость между продолжительностью сна и продолжительностью жизни можно изобразить в виде буквы "U".

"Самая низкая смертность наблюдается в самой нижней части дуги "U", и эта точка соответствует семи часам ежедневного сна", - утверждает ученый.

Но есть и другие мнения.

Не переедайте

Это еще одна из заповедей здорового образа жизни. Сторонники разных подходов к здоровому питанию всегда сходятся в одном - переедание вредно. Есть несколько простых приемов, как приучить свой организм знать меру.

Не забывайте об упражнениях

Физическая активность действительно снижает риск сердечных заболеваний, защищает от некоторых видов рака и предотвращает развитие диабета второго типа. Однако нужно понимать, что в разном возрасте организму нужны разные упражнения, чтобы не только укрепить здоровье, но и не навредить. Каким спортом в каком возрасте лучше всего заниматься, читайте ниже.

Ограничьте стресс

Стресс и правда влияет не только на наше психическое, но и физиологическое здоровье. Разные люди борются со стрессом по разному: кто-то занимается спортом, кто-то его "заедает", кто-то медитирует, другие выбирают прогулки на природе или даже пение.

Кстати, петь, как выяснилось, лучше хором.

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Живите отдельно

Спорное утверждение, но оказывается, не всегда тесные социальные контакты благотворно влияют на человека. Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах проанализировали данные 350 тысяч респондентов в 37 странах и выяснили, что видеть родственников каждый день так же плохо, как не видеться с ними совсем.

Откажитесь от красного мяса

Дуров, как и многие диетологи, указывает на то, что красное мясо может навредить здоровью из-за того, в каких условиях вскармливали животных. Даже Всемирная организация здравоохранения просит с осторожностью относиться к этому продукту. Насколько вредно красное мясо и как его лучше готовить, если вы не готовы отказаться от кусочка говядины или свинины - в статье по ссылке ниже.

Что пишут в соцсетях

Одни пользователи российских соцсетей согласились с советами Дурова, другие не удержались от шуток в адрес миллиардера.

Например, намекнули, что настоящий секрет молодости из 7 пунктов - это рецепт "Биг Мака" из знаменитой рекламы "Макдоналдс":

Или обвинили Дурова в том, что он о некоторых вещах умалчивает.

Есть мнение, что Дуров вполне выглядит на свой возраст.

А также, что его подборка советов могла бы выглядеть короче.

А вот журналист Владимир Гуриев задается вопросом, зачем выглядеть моложе своего возраста, если ты все равно живешь один.