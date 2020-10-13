Подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области нашли мертвым

Автор фото, Mikhail Solunin/TASS Подпись к фото, Остановка общественного транспорта, обстрелянная в деревне Большеорловское в Борском районе

Подозреваемого в стрельбе по людям в Нижегородской области, в результате которой погибли три человека, нашли мертвым. Вероятно, он покончил с собой. СМИ накануне сообщали, что 18-летний юноша после конфликта с бабушкой выстрелил в нее из ружья, а затем открыл огонь по другим людям в деревне.

"Тело с признаками огнестрельного ранения найдено в деревне Большеорловское", - цитирует Интерфакс представителя регионального управления Следственного комитета России (СКР).

"Найдено тело, - сказали РИА Новости в управлении СКР. - Недалеко от места, где все произошло".

Пресс-служба областного управления МВД также сообщает, что полицейские совместно с бойцами Росгвардии региона обнаружили тело 18-летнего подозреваемого в лесополосе недалеко от окраины деревни.

Автор фото, Mikhail Solunin/TASS Подпись к фото, Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на поиски подозреваемого в стрельбе

РИА Новости из сказанного представителем СКР делает вывод, что молодой человек покончил с собой.

Что известно о стрельбе

Накануне вечером подозреваемый обстрелял из ружья людей и автобус на остановке в поселке Большеорловское в Нижегородской области.

По последним данным, погибли три человека, еще трех госпитализировали с ранениями.

"По предварительной информации, гражданин приезжал к родственникам в деревню Большеорловское Борского района Нижегородской области. Вооруженный огнестрельным оружием, он произвел несколько выстрелов в местных жителей", - сообщает пресс-служба областного МВД.

Минздрав Нижегородской области накануне не подтвердил сообщения СМИ о том, что число погибших в результате стрельбы выросло до четырех. "Врачи продолжают бороться за жизнь трех человек", - заявили там.

СМИ сообщили, что в больнице умерла бабушка стрелявшего.

Источники ТАСС и Интерфакса рассказывали, что устроивший стрельбу юноша сначала выстрелил в бабушку, которая позже была госпитализирована, а затем открыл огонь по другим людям.

18-летний местный житель после конфликта с бабушкой ранил ее из ружья, а затем застрелил соседа и еще двух человек на автобусной остановке, передавал ТАСС.

Медики сделали операцию женщине, она получила множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости и потеряла много крови, писал в "Фейсбуке" министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.