Подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области нашли мертвым
Подозреваемого в стрельбе по людям в Нижегородской области, в результате которой погибли три человека, нашли мертвым. Вероятно, он покончил с собой. СМИ накануне сообщали, что 18-летний юноша после конфликта с бабушкой выстрелил в нее из ружья, а затем открыл огонь по другим людям в деревне.
"Тело с признаками огнестрельного ранения найдено в деревне Большеорловское", - цитирует Интерфакс представителя регионального управления Следственного комитета России (СКР).
"Найдено тело, - сказали РИА Новости в управлении СКР. - Недалеко от места, где все произошло".
Пресс-служба областного управления МВД также сообщает, что полицейские совместно с бойцами Росгвардии региона обнаружили тело 18-летнего подозреваемого в лесополосе недалеко от окраины деревни.
РИА Новости из сказанного представителем СКР делает вывод, что молодой человек покончил с собой.
Что известно о стрельбе
Накануне вечером подозреваемый обстрелял из ружья людей и автобус на остановке в поселке Большеорловское в Нижегородской области.
По последним данным, погибли три человека, еще трех госпитализировали с ранениями.
"По предварительной информации, гражданин приезжал к родственникам в деревню Большеорловское Борского района Нижегородской области. Вооруженный огнестрельным оружием, он произвел несколько выстрелов в местных жителей", - сообщает пресс-служба областного МВД.
Минздрав Нижегородской области накануне не подтвердил сообщения СМИ о том, что число погибших в результате стрельбы выросло до четырех. "Врачи продолжают бороться за жизнь трех человек", - заявили там.
СМИ сообщили, что в больнице умерла бабушка стрелявшего.
Источники ТАСС и Интерфакса рассказывали, что устроивший стрельбу юноша сначала выстрелил в бабушку, которая позже была госпитализирована, а затем открыл огонь по другим людям.
18-летний местный житель после конфликта с бабушкой ранил ее из ружья, а затем застрелил соседа и еще двух человек на автобусной остановке, передавал ТАСС.
Медики сделали операцию женщине, она получила множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости и потеряла много крови, писал в "Фейсбуке" министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил изучить все версии произошедшего и выяснить мотив совершенного преступления.