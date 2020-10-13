Коронавирус в мире: повторное заражение тяжелее первого, ВОЗ против идеи группового иммунитета

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Случай пациента из Невады вызывает вопросы об устойчивости иммунитета к коронавирусу

Количество случаев заболевания Covid-19 в мире приближается к 38 миллионам, почти 1,1 млн человек умерли, около 70 тысяч больных находятся в тяжелом и критическом состоянии.

Эксперты связывают осенний всплеск пандемии с возобновлением занятий в учебных заведениях и притуплением у людей чувства опасности.

По экономическим соображениям правительства труднее, чем весной, идут на ужесточение карантина. ВОЗ видит единственную надежду для человечества в создании эффективной вакцины.

Описанный случай повторного заражения Covid-19

25-летний житель штата Невада дважды переболел Covid-19 - в апреле и июне этого года, говорится в статье, опубликованной на днях в журнале Lancet.

В настоящее время молодой человек здоров, но его случай поднимает вопрос об устойчивости приобретенного иммунитета от коронавируса.

Во второй раз болезнь протекала тяжелее. Пациенту потребовалась госпитализация из-за кислородной недостаточности.

У него не было сопутствующих заболеваний или проблем с иммунитетом, и он ни по каким признакам не относился к людям, особо уязвимым для Covid-19.

По данным сравнительного анализа генного кода вирусов, в данном случае имело место именно повторное заражение, а не рецидив той же самой болезни.

"Проведенное нами исследование доказывает, что переболевший коронавирусом не гарантирован от повторного заражения", - говорит доктор Марк Пандори из Университета штата Невада.

По его словам, даже переболевшим следует придерживаться правил относительно ношения масок, социального дистанцирования и частого мытья рук.

Ученые продолжают разбираться с непростыми вопросами, связанными с иммунитетом к коронавирусу. Как долго длится иммунитет? Все ли получают его в одинаковой степени, в том числе те, кто переболел в легкой форме?

Впрочем, документированные случаи повторного заражения редки - всего несколько на 37 миллионов заболевших.

У пациентов в Гонконге, Бельгии и Нидерландах повторное заболевание протекало так же, как первое. Лишь один человек в Эквадоре, так же как невадец, во второй раз пострадал сильнее, но госпитализация ему не понадобилась.

Johnson & Johnson приостановила испытание вакцины

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Добровольцев десятки тысяч, и подобные паузы в тестировании вакцин - не редкость, утвержают в Johnson & Johnson

Испытания одной из самых многообещающих вакцин от компании Johnson & Johnson временно остановлены из-за непредвиденного заболевания одного из добровольцев.

В чем оно конкретно заключается, неизвестно. С пациентом работают как врачи компании, так и независимые специалисты.

В опубликованном в понедельник заявлении J&J указывает, что подобные паузы - обычное дело на третьей стадии испытаний, когда число добровольцев составляет десятки тысяч.

В настоящее время в мире разрабатывается несколько сотен вакцин от Covid-19, девять из которых, в том числе одна российская, находятся на третьей стадии.

ВОЗ: идея о групповом иммунитете аморальна

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Активисты в Уэльсе выступают за групповой иммунитет

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус на пресс-конференции в понедельник назвал научно и нравственно сомнительной стратегию группового иммунитета в случае с коронавирусом.

В разных странах можно услышать мнение, что ни карантин, ни работа над вакцинами не нужны: надо позволить инфекции свободно распространяться, пока не переболеет большинство людей, и тогда пандемия сама собой закончится.

Гебреисус напомнил, что на протяжении всей истории человечество энергично боролось с эпидемиями, а не выбирало бездействие.

На данный момент ковидом переболело лишь около половины процента населения Земли, так что до группового иммунитета весьма далеко, а количество смертей уже превысило миллион.

Covid-19 обошелся Британии в полмиллиона рабочих мест

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Работу сейчас ищут полтора миллиона британцев

Уровень безработицы в Соединенном Королевстве в августе достиг 4,5% трудоспособного населения, что стало самым высоким показателем за последние три года. В мае он составлял 4,1%.

Работу ищут полтора миллиона человек. С марта этот показатель вырос на 500 тысяч.

Количество увольнений в июле-августе составило 227 тысяч - самый высокий показатель с 2009 года.

По прогнозам "Ситибанка", при сохранении нынешних тенденций уровень безработицы в Британии к лету будущего года может составить 8,5%.

Замдиректора Национального бюро статистики Джонатан Этоу прямо связывает это с пандемией коронавируса.

В интервью Би-би-си он заявил, что больше всего пострадали отели, общепит и туриндустрия, а также молодежь в возрасте 16-24 лет.

"Я с самого начала честно говорила, что нам, к сожалению, не удастся сохранить каждое рабочее место", - заявила министр финансов Риши Сунак.

Советники британского правительства предлагали ужесточить карантин, но их не услышали.

Как явствует из сделавшихся достоянием гласности документов, на совещании 21 сентября экспертная группа по коронавирусу при кабинете министров Британии (Sage) предлагала ужесточить карантин на две-три недели, чтобы замедлить рост заболеваемости, но правительство не согласилось по экономическим соображениям.

Лейбористская оппозиция назвала эту новость тревожной, но Даунинг-стрит настаивает, что принимаемых мер достаточно, если выполнять их эффективно.

Премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции в понедельник заявил, что магазины и учебные заведения закрываться не будут.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Британские власти не хотят снова закрывать школы

Предложения экспертов включали закрытие всех баров, ресторанов, кафе, фитнес-клубов и парикмахерских, перевод школьников и студентов на удаленное обучение и настоятельную рекомендацию гражданам не ходить друг к другу в гости.

В отдельном документе от 17 сентября Sage указывала, что частичное ограничение работы ресторанов и пабов (до 22:00) малоэффективно.

В настоящее время в соответствии с выработанными правительством критериями всем городам и регионам присвоен один из трех уровней эпидемиологической опасности - высокий, средний или низкий. Большинство территорий находятся на среднем уровне.

Ливерпуль со среды перемещается на самый высокий, что означает почти полный локдаун для его жителей.

Для испытания вакцин требуются добровольцы из числа меньшинств и пожилые

Для участия в проверке действия разработанных в Британии вакцин нужно больше добровольцев из числа этнических меньшинств и старше 65 лет, заявил главный исследователь Оксфордской группы по вакцинам Манеши Рамасами.

Ученым необходимо убедиться, что вакцины будут эффективными для всех категорий населения.

Пока из 270 тысяч человек, записавшихся в добровольцы, представители этнических меньшинств составляют лишь 7%.

Между тем, по не выясненным пока причинам, они переносят Covid-19 тяжелее, и уровень смертности среди них выше. Поэтому, по словам доктора Рамасами, к моменту начала массовой вакцинации важно убедить в ее эффективности именно их.

Число участников тестирования планируется довести до 500 тысяч.