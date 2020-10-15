Таиланд ввел режим ЧС для подавления акций против властей и короля

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В четверг утром на улицы Бангкока вышли спецподразделения полиции для подавления демонстраций

В ночь на четверг власти Таиланда ввели в стране чрезвычайное положение, которое позволяет им наложить запрет на демонстрации, начавшиеся повсеместно несколько месяцев назад и приобретающие все более массовый характер.

Акции в основном проходят мирно, их участники требуют демократических перемен и ограничения власти монархии.

Решение о введении режима ЧС власти приняли после прошедшего накануне в Бангкоке многолюдного марша. Более 20 человек было арестовано.

В четверг в телеобращении представители правительства заявили, что принятие чрезвычайных и срочных мер необходимо для восстановления мира и порядка в стране.

В постановлении говорится, что протестующие блокировали дорогу королевскому кортежу и таким образом намеревались спровоцировать инцидент, который мог привести к "хаосу, конфликтам и общественным беспорядкам".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Королева Таиланда смотрит на протестующих, которые пытались блокировать ее кортеж

В рамках режима ЧС ограничения наложены на общественные собрания (не более четырех человек), а также на работу СМИ. Запрещены любые публикации и репортажи, которые, по мнению властей, "могут посеять страх среди населения или содержать искаженную информацию, угрожающую национальной безопасности, миру и порядку".

Разгон демонстрантов

Инициатором протестов является студенческое продемократическое движение, которое уже давно требует отставки премьер-министра Праюта Чан-Оча.

Бывший армейский генерал пришел к власти в 2014 году на волне военного переворота и был утвержден на посту премьера в результате прошлогодних выборов, которые, по мнению оппозиции, прошли с многочисленными нарушениями.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Тысячи протестующих вышли на улицы Бангкока 14 октября

Вскоре после объявления чрезвычайной ситуации спецподразделения полиции разогнали протестующих у здания, где располагается офис премьер-министра. Некоторые пытались сопротивляться, сооружая баррикады, но их оттеснили силой.

Сотни полицейских остались патрулировать улицы столицы даже после полного разгона демонстрантов.

Трое из 20 задержанных - лидеры протеста: два активиста студенческого движения и адвокат по правам человека Анон Нампа.

36-летний Нампа первым в Таиланде нарушил табу на общественное обсуждение вопросов монархии и в августе этого года призвал к реформам, выпустив манифест, состоящий из 10 условий.

"Табу нарушено"

Джонатан Хед, Би-би-си

Мало кто в Таиланде удивлен арестом лидеров протестов и ограничением свободы собраний и слова. Некоторые, наверное, даже испытывают облегчение по поводу того, что дело обошлось без кровопролития, как это часто бывало здесь в прошлом в разгар политических кризисов.

Когда юрист Анон Нампа 3 августа впервые призвал к честной дискуссии о монархии, по стране прокатился коллективный вздох от его смелости. Когда Панусая Ситиджираваттанакул (одна из арестованных лидеров студенческого движения) неделей позже зачитала с трибуны университета 10 требований к королевской реформе, Таиланд приготовился к ответному удару. В стране, где даже конституция требует безоговорочного почитания и прославления короля, действия активистов сродни богохульству.

Но ответного удара не последовало. Правительство, на которое свалилась масса проблем в виде мрачных экономических перспектив и коррупционных скандалов, не спешило предпринимать ничего, что могло бы спровоцировать дальнейшее общественное недовольство. Но набиравшие обороты масштабные митинги, участники которых высмеивали институт королевской власти, нельзя было терпеть долго, особенно теперь, когда король вернулся в Таиланд на длительный срок.

Движению будет трудно продолжать свою деятельность в условиях, когда его лидеры находятся под арестом за пределами Бангкока, а на общественные собрания наложен запрет.

Но слова в адрес монархии нельзя взять обратно, они уже прозвучали. Табу нарушено. Люди всех возрастов, из всех уголков страны, кроме убежденных роялистов, теперь согласны со студентами в том, что монархия не является чем-то неприкасаемым, когда речь идет о переустройстве политических институтов Таиланда. И повторение протестов - лишь вопрос времени.

Почему власть боится студентов?

Студенческое продемократическое движение Таиланда в последние годы стало основным политическим вызовом для властей страны. Кроме требований отставки премьер-министра, молодежь требует переписать конституцию, считая неприемлемыми недавно внесенные в нее поправки. Также они требуют прекратить преследования критиков власти.

Новый виток антиправительственных выступлений начался в феврале этого года после того, как суд принял решение о роспуске молодой оппозиционной "Партии будущего". На выборах в марте 2019 года партия, ставшая очень популярной среди молодежи, заняла третье место по числу выигранных мест в парламенте.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Студенты стали главной оппозиционной политической силой Таиланда

В июне этого года стало известно, что в Комбодже пропал известный борец за демократические права тайцев Ванчалеарм Сацаксит. Он находился в изгнании после переворота 2014 года, но все это время поддерживал связь с родиной. По словам некоторых очвидцев, летом он был похищен в Комбодже группой вооруженых людей.