Комик против фюрера: 80 лет "Великому диктатору" Чарли Чаплина

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Великий диктатор" стал самым кассовым фильмом Чарли Чаплина

15 октября 1940 года в Нью-Йорке состоялась премьера одной из самых ярких антинацистских и высмеивающих тоталитаризм комедий в истории кино – “Великого диктатора” Чарли Чаплина.

В этой картине Чаплин не только едко высмеял Адольфа Гитлера и его окружение, но и навсегда распрощался с эпохой немого кино и со своим легендарным персонажем – маленьким бродягой. Фильм имел колоссальный успех в США и в Европе, однако советский зритель смог увидеть его лишь в конце 1980-х годов, незадолго до распада СССР.

Замысел комедии о Гитлере возник у Чаплина еще в 1937 году, через четыре года после прихода нацистов к власти в Германии и за два года до начала Второй мировой войны.

Идею снять комедию о диктаторе и его двойнике Чаплину предложил британский режиссер Александр Корда, который обратил внимание на общие черты британского комика и лидера нацистов. Оба были ровесниками (Чаплин старше Гитлера всего на четыре дня), оба начали жизнь в бедности и достигли колоссального успеха каждый в своей сфере.

Наконец, Чаплин не раз иронично возмущался, что Гитлер “украл у него усики”, которые еще в 1910-х годах стали неотъемлемой частью образа маленького бродяги.

Один из сыновей Чаплина – Чарльз Спенсер Чаплин III – в своей книге “Мой отец Чарли Чаплин” также рассказывал, что его отец часто задумывался о курьезном сходстве между собой и Гитлером.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Танец с глобусом - одна из великих сцен мирового кино. В ней Чаплин высмеял безграничные мировые амбиции фюрера

“Их судьбы были как противоположные полюса. Один заставил миллионы людей рыдать, в то время как другой заставил весь мир смеяться. Отец никогда не мог думать о Гитлере без дрожи, частично от ужаса, частично от изумления. “Только подумай, - задумчиво говорил он, - он безумец, а я комик. Но ведь все могло сложиться по-другому”, - писал Чаплин-младший.

Замысел Чаплина укрепился после просмотра пропагандистского фильма Лени Рифеншталь “Триумф воли”, посвященного съезду НСДАП в Нюрнберге в 1934 году.

Как утверждает немецкий писатель Юрген Тримборн в своей биографии Рифеншталь, во время просмотра Чаплин смеялся над приемами нацистской пропаганды и загорелся идеей спародировать эмоциональные ораторские манеры Гитлера.

Скандальный успех

Съемки начались в сентябре 1939 года, через неделю после начала войны, а завершились через полгода, когда Франция была оккупирована нацистскими войсками.

Наблюдая за нарастающим напряжением в Европе, Чаплин уже в ходе съемок решил изменить финал комедии и завершить ее пламенной шестиминутной речью еврея-парикмахера, которого ошибочно принимают за диктатора Хинкеля.

“Солдаты, не сражайтесь за рабство, сражайтесь за свободу!” - говорит он, обращаясь к готовым идти на войну войскам.

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В фильме высмеивается не только Гитлер (диктатор Томэнии Аденоид Хинкель), но также Бенито Муссолини (диктатор Бактерии Бензино Напалони), Йозеф Геббельс (министр Гарбич) и Герман Геринг (министр Херринг).

На тот момент США еще не вступили в войну, и у Гитлера в этой стране было немало сторонников, в том числе среди влиятельных людей. Чаплину даже начали приходить письма с угрозами, и испуганные студийные боссы пытались уговорить его прекратить работу над картиной.

Однако в итоге за фильм вступился президент США Франклин Рузвельт: он отправил к Чаплину своего советника Гарри Хопкинса, который убедил его продолжить съемки.

“Конечно, если бы я знал тогда о подлинных ужасах немецких концлагерей, я не смог бы сделать “Диктатора”, не смог бы смеяться над нацистами, над их чудовищной манией уничтожения”, - уже после войны Чаплин признавался в своей автобиографии.

“Великий диктатор” имел огромный успех в американском прокате – фильм собрал почти 5 млн долларов и в итоге стал самым кассовым фильмом Чаплина.

При этом во многих странах фильм был запрещен: в частности, его не смогли увидеть зрители в Испании, Японии и ряде латиноамериканских стран, власти которых симпатизировали нацистам. Во Франции фильм впервые был показан в 1945 году, после освобождения Парижа.

Первый показ фильма в Германии был организован летом 1946 года военным командованием США. Пришедшие на сеанс жители Берлина думали, что им покажут голливудскую мелодраму "Китти Фойл", но вместо этого киномеханик к их изумлению запустил "Великого диктатора".

Реакция на картину в ходе этого экспериментального показа была очень неоднозначной, и в широкий прокат в Германии фильм был выпущен только через 12 лет, в 1958 году.

В документальном фильме “Бродяга и диктатор” (2002) утверждается, что и самому Гитлеру все же удалось посмотреть комедию, однако какова была его реакция, неизвестно. Сам Чаплин говорил, что отдал бы все, чтобы узнать, что Гитлер думает о фильме.

В 1943 году, после появления очередной фотографии Гитлера, американское издание New York Times обратило внимание на то, что на фоне напряженной ситуации на фронтах и внутри Рейха лицо фюрера стало как никогда похожим на чаплинский образ диктатора.

“В нем есть что-то шутовское… Отвисшая челюсть, мешки под глазами, ярко выраженный двойной подбородок – это не потрет самодовольного победителя, это портрет человека в отчаянии”, - писала газета.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Немецкие зрители впервые увидели комедию Чаплина летом 1946 года

Вскоре после премьеры фильма образы из него появились на фреске знаменитого мексиканского художника-муралиста Диего Риверы “Панамериканское единство”, которая сегодня находится в Городском колледже Сан-Франциско.

На одной из панелей гигантского полотна изображен Чаплин в образе еврея-парикмахера, а над ним из облака выплывает “троица тиранов”: Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Иосиф Сталин.

Премьера на Красной Пресне

По одной из версий, именно из-за запрета Сталина антинацистская комедия Чаплина так и не попала в советский прокат. Советскому лидеру якобы не понравился финальный монолог с критикой диктаторских режимов, хотя пародий или намеков на самого Сталина в фильме нет.

При этом известно, что Сталин был большим поклонником Чаплина и даже плакал на финальном эпизоде его фильма “Огни большого города” (об этом рассказывал в своих воспоминаниях режиссер Михаил Ромм).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В фильме есть пародия не только на Гитлера, но и на Муссолини

По другой версии, которую приводил журнал Hollywood Reporter, советские власти хотели приобрести у Чаплина картину, но запрошенная за нее сумма была слишком большой, и они попросили скидку. Однако Чаплин ответил отказом из солидарности с Великобританией, которая заплатила полную стоимость, утверждало издание.

Среди немногих советских граждан, которым все же удалось тогда посмотреть комедию, была легендарный советский снайпер Людмила Павличенко, посетившая США в составе делегации СССР в 1942 году.

В беседе с Чаплиным она говорила, что фильм ей в целом понравился, однако немного покоробило то, что Гитлер там показан простоватым дурачком. Чаплин ответил, что это и было его целью – развеять страх перед непобедимостью нацистских войск и показать, что Гитлер, в сущности, жалкая фигура, одержимая манией величия.

“Великого диктатора” не показали в СССР и после смерти Сталина, и в итоге комедия дошла до советского зрителя лишь в 1989 году.

К столетию Чаплина его вдова Уна Чаплин подарила одну из копий фильма только что открывшемуся Музею кино, который тогда располагался в здании Киноцентра на Красной Пресне. Именно “Великий диктатор” стал фильмом открытия большого зала Киноцентра 31 марта 1989 года.