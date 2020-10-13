Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Он чувствует себя хорошо

Автор фото, AFP Подпись к фото, В последний раз Роналду вышел на поле в составе сборной Португалии в воскресенье

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом, сообщила Португальская футбольная федерация.

35-летний спортсмен чувствует себя хорошо, не проявляет симптомов и находится на изоляции, говорится в заявлении.

Сборной Португалии в среду предстоит матч со Швецией в рамках Лиги наций УЕФА.

Остальные игроки сборной Фернанду Сантуша не заражены Covid-19, подтвердили анализы.

Португалия сыграла вничью со счетом 0:0 со сборной Франции в воскресенье. Сборная Сантуша на вершине группы и не уступает обладателям кубка мира, Франции, по количеству набранных очков.