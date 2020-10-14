Новый премьер Кыргызстана требует от президента уйти в отставку немедленно. Но тот не соглашается
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отказался покидать свой пост по требованию премьер-министра Садыра Жапарова. Жээнбеков объявил об этом после личных переговоров с премьером.
На встрече премьер-министр Жапаров требовал, чтобы президент покинул свой пост до конца дня.
В пресс-службе Жээнбекова после встречи его с Жапаровым заявили, что президент "не имеет права" уходить в отставку.
"Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству", - заявили в пресс-службе.
"Сооронбай Жээнбеков придерживается той же позиции, которую озвучил 9 октября: уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, - после проведения парламентских и объявления президентских выборов", - добавили там.
Премьер-министр после встречи заявил, что оппозиция намерена добиваться отставки Жээнбекова.
"Переговоры об отставке Жээнбекова продолжатся завтра в 11:00. Он уйдет, остались последние минуты, думаю переговоры закончатся завтра к 12:00 или 13:00", - сказал Жапаров.
Вскоре после его заявления в пресс-службе Джээнбекова подчеркнули, что конкретных сроков отставки не названо.
У дома правительства в Бишкеке, по сообщениям корреспондентов российских СМИ, собирались митингующие, которые требовали отставки Жээнбекова.
Позже по сообщению корреспондента митингующие разошлись, чтобы снова собраться в четверг.
Жапаров, назначенный премьер-министром в субботу, был освобожден сторонниками из тюрьмы в ходе протестов, начавшихся после парламентских выборов 4 октября. Он был осужден за захват заложника.
Сторонники других кандидатов вышли на улицы, утверждая, что выборы были сфальсифицированы. Международные наблюдатели считают их заявления во многом обоснованными.
9 октября, после того как беспорядки возобновились, Сооронбай Жээнбеков подписал указ о чрезвычайном положении в Бишкеке с субботы и о введении в город армии.
После этого на внеочередном заседании парламента депутаты единогласно утвердили на должность премьер-министра Садыра Жапарова. Первое голосование президент не признал, мотивируя свое решение отсутствием кворума, но в среду депутаты проголосовали за Жапарова повторно и президент его утвердил.