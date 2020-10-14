Новый премьер Кыргызстана требует от президента уйти в отставку немедленно. Но тот не соглашается

Автор фото, AFP Подпись к фото, Сооронбаю Жээнбекову все равно недолго осталось сидеть в президентском кресле, уверен Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отказался покидать свой пост по требованию премьер-министра Садыра Жапарова. Жээнбеков объявил об этом после личных переговоров с премьером.

На встрече премьер-министр Жапаров требовал, чтобы президент покинул свой пост до конца дня.

В пресс-службе Жээнбекова после встречи его с Жапаровым заявили, что президент "не имеет права" уходить в отставку.

"Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству", - заявили в пресс-службе.

"Сооронбай Жээнбеков придерживается той же позиции, которую озвучил 9 октября: уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, - после проведения парламентских и объявления президентских выборов", - добавили там.

Премьер-министр после встречи заявил, что оппозиция намерена добиваться отставки Жээнбекова.

"Переговоры об отставке Жээнбекова продолжатся завтра в 11:00. Он уйдет, остались последние минуты, думаю переговоры закончатся завтра к 12:00 или 13:00", - сказал Жапаров.

Вскоре после его заявления в пресс-службе Джээнбекова подчеркнули, что конкретных сроков отставки не названо.

У дома правительства в Бишкеке, по сообщениям корреспондентов российских СМИ, собирались митингующие, которые требовали отставки Жээнбекова.

Автор фото, AFP Подпись к фото, "Садыра опять обманут, мы не разойдемся, пока Жээнбеков не уйдет", - сказал один из участников акции в беседе с агентством Интерфакс.

Позже по сообщению корреспондента митингующие разошлись, чтобы снова собраться в четверг.

Жапаров, назначенный премьер-министром в субботу, был освобожден сторонниками из тюрьмы в ходе протестов, начавшихся после парламентских выборов 4 октября. Он был осужден за захват заложника.

Сторонники других кандидатов вышли на улицы, утверждая, что выборы были сфальсифицированы. Международные наблюдатели считают их заявления во многом обоснованными.

9 октября, после того как беспорядки возобновились, Сооронбай Жээнбеков подписал указ о чрезвычайном положении в Бишкеке с субботы и о введении в город армии.