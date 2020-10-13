Обнявший дерево амурский тигр и другие лучшие снимки дикой природы 2020 года

Автор фото, Sergey Gorshkov/WPY2020 Подпись к фото, Снимок Сергея Горшкова называется "Объятие"

Чтобы сфотографировать одно из самых редких животных на Земле, требуется огромная выучка и невероятная удача. Но и то и другое было у Сергея Горшкова - российского фотографа, который получил главный приз на конкурсе фотографов дикой природы Wildlife Photographer of the Year (WPY) за снимок самки амурского тигра на Дальнем Востоке.

На фотографии, получившей главный приз, тигрица словно обнимает дерево. На самом деле животное трется о кору, чтобы таким образом оставить на ней свой запах и пометить территорию. Снимок сделан в заказнике "Леопардовый" в Приморском крае.

"Свет, цвета и текстура здесь как на картине, написанной маслом, - сказала Би-би-си глава жюри конкурса Wildlife Photographer of the Year Роз Кидманд-Кокс. - Тигрица как бы превратилась в часть леса. Ее хвост сливается с корнями дерева. Они стали одним целым".

Тем более замечательно, что этот кадр сделан при помощи фотоловушки. Горшков оставил аппаратуру в лесу и месяцами ждал, пока она автоматически сработает в момент, когда рядом появится тигр. Разумеется, фотограф знал, где именно стоит ожидать амурских тигров, - и в этом проявилось его мастерство автора снимков дикой природы.

Амурские, или уссурийские тигры находятся на грани исчезновения, сейчас в природе осталось не более нескольких сотен особей. Поскольку популяция животных, на которых охотятся тигры - оленей и кабанов, также сокращается, хищникам приходится преодолевать большие расстояния в поисках пищи.

Все это делает фотоохоту на амурских тигров невероятно сложной: получить их изображения очень непросто, не говоря уже о снимках такого высокого качества. Только подумайте: фотоловушка, при помощи которой был сделана фотография, пролежала в лесу 10 месяцев, и только потом из нее извлекли карту памяти с бесценным кадром.

О награде, полученной Сергеем Горшковым, объявила герцогиня Кембриджская Кейт (супруга принца Уильяма), а также телеведущие Крис Пекхэм и Меган Маккубин. Они принимали участие в проходившей онлайн церемонии, которую организовал лондонский Музей естественной истории. Именно он уже 56-й год организует конкурс Wildlife Photographer of the Year, который считается одним из самых престижных в мире.

Другие призеры конкурса

"Лиса, которая поймала утку". Лина Хейкинен (Финляндия)

Автор фото, Liina Heikkinen/WPY2020

Эту фотографию молодой лисы, заполучившей на обед белощекую казарку, сделала юная жительница Финляндии Лина Хейкинен. Она не только стала победителем в категории для авторов снимков в возрасте от 15 до 17 лет, но также получила гран-при для молодых фотографов. Лиса забралась между камнями, чтобы добычей не поживились ее братья и сестры. "Членам жюри это особенно понравилось, потому что такую фотографию мог сделать только настоящий юный натуралист, - объясняет Кидманд-Кокс. - Композиция просто замечательная. Вероятно, Лине пришлось лечь на землю, потому что она оказалась с этой молодой лисой просто с глазу на глаз".

"Поза". Могенс, Тролле, Дания

Автор фото, Mogens Trolle/WPY2020

Молодой самец-носач (этот вид приматов также называют кахау) сфотографирован в профиль. Снимок получил приз в категории лучший портрет, он был сделан в заповеднике обезьян-носачей на острове Борнео. Этот замечательный во всех отношениях нос станет еще больше, когда молодой самец вырастет. Тогда он будет издавать еще более мощные звуки - и, по всей видимости, это станет свидетельством его растущего социального статуса.

"Река огня на вулкане Этна". Лучиано Гауденцио, Италия

Автор фото, Luciano Gaudenzio/WPY2020

В конкурсе Wildlife Photographer of the Year принимают участие не только снимки животных. Эта фотография была сделана на северной стороне самого активного европейского вулкана Этна, она получила главный приз в категории "природные среды". Чтобы подобраться поближе к объекту съемки, фотографу Лучиано Гауденцио пришлось выдержать сильную жару и ужасный запах вулканических газов. Он говорит, что ему открылось завораживающее зрелище: жерло вулкана напоминало "открытую рану на грубой и морщинистой коже гигантского динозавра".

"Уравновешенная жизнь". Джейми Кулебрас, Испания

Автор фото, Jaime Culebras/WPY2020

Эта стеклянная лягушка, закусывающая пауком, победила в категории "поведение: земноводные и рептилии". Джейми Кулебрас сфотографировал ее в эквадорском заповеднике Мандуриаку во время проливного дождя. В одной руке ему пришлось держать зонтик и вспышку, а фотоаппарат - в другой.

"Повесть о двух осах". Франк Дешандоль, Франция

Автор фото, Frank Deschandol/WPY2020

Чтобы сделать этот снимок, фотографу пришлось применить специально разработанную камеру с затвором, который может работать на крайне малых выдержках. Только так можно было заставить этих двух ос "замереть" на фотографии, сделанной в Нормандии, на севере Франции. Роющая оса и оса-блестянка собираются залететь в гнездо. Франк Дешандоль получил приз в категории "поведение: беспозвоночные".

"Золотое мгновение". Сунда Цай, Китай

Автор фото, Songda Cai/WPY2020

Победитель в категории для снимков, сделанных под водой. На нем изображен небольшой головоногий моллюск из отряда кальмары. Сунда Цай сделал эту фотографию во время погружения около деревни Анилао на Филиппинах. Длина моллюска - 6-7 сантиметров.

"Мама говорит, что надо бежать". Шаньюань Ли, Китай

Автор фото, Shanyuan Li/WPY2020

Это семейство молодых манулов - млекопитающих из семейства кошачьих, которые обитают на Тибетском нагорье в северо-западной части Китая. Фотограф шесть лет изучал этих животных и отслеживал их передвижения. Снимок победил в категории "поведение: млекопитающие".

В обычные времена премии Wildlife Photographer of the Year вручаются на церемонии в лондонском Музее естественной истории. Однако из-за пандемии коронавируса она прошла в интернете, как и многие другие аналогичные мероприятия в этом году.

Однако выставка, на которой можно будет увидеть победившие снимки, все же состоится, правда попасть на нее можно будет только по билетам, которые нужно бронировать заранее.

В понедельник организаторы начинают принимать заявки на участие в конкурсе следующего года.

Автор фото, Sergey Gorshkov Подпись к фото, Сергей Горшков готовит фотоловушки в заказнике "Леопардовый"