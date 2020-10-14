Apple показала новый iPhone 12 с поддержкой 5G. Что в нем нового и нужен ли он вам?

Автор фото, Apple

Компания Apple представила линейку новых айфонов, которые поддерживают стандарт мобильного интернета пятого поколения (5G). iPhone стал быстрее, мощнее, использует космические технологии и экзотические материалы, но нужен ли он лично вам, да еще за такие деньги? Корреспондент и оператор Русской службы Би-би-си посмотрели презентацию нового флагмана - и немного разошлись во мнениях.

Традиционно Apple представляет новые телефоны в сентябре. В этом году, видимо, помешал коронавирус, и ждать пришлось немного дольше. Теперь предстоит ответить на вопрос: стоило ли оно того? На этот вопрос отвечают штатный "яблочник" Би-би-си Михаил Смотряев и главный оператор Русской службы Би-би-си Максим Ломакин, посмотревший презентацию Apple с практической точки зрения (его комментарии выделены отдельно).

Главное, чего ожидали от презентации Apple, - новый флагман, iPhone 12. Его главные новинки таковы:

Пятое поколение

Новые телефоны будут работать в мобильных сетях пятого поколения (5G) - там, где они есть (в России они пока не заработали). "5G обеспечит новый уровень производительности, более качественную передачу потокового видео, более быстрые игры, интерактивность в реальном времени и многое другое", - сказал генеральный директор Apple Тим Кук.

Все это замечательно, однако сети 5G пока только внедряются, хотя и обещают качественное улучшение параметров связи, в первую очередь скорости передачи данных (в теории, речь идет о десятках мегабит в секунду, хотя что будет на практике, пока сказать сложно).

Автор фото, Apple Подпись к фото, Сети пятого поколения заняли в презентации Тима Кука немало места

В компании, похоже, сделали ставку на пятое поколение - работать в сетях 5G будут не только флагманские модели Pro, но и обычный iPhone 12, и его младший собрат iPhone Mini, с размером экрана 5,4 дюйма.

Максим Ломакин: Радует, что в Apple поняли: на свете есть люди с небольшими руками, и теперь каждый сможет выбрать удобный для себя девайс.

iPhone 12 с диагональю 6,1 дюйма (и его более крупный собрат Max с экраном в 6,7 дюйма) стал несколько менее округлым по краям, напоминая по дизайну своих прадедов четвертой и пятой моделей. Новый телефон на 11% тоньше и на 16% легче своего непосредственного предшественника, iPhone 11.

Максим Ломакин: Мне нравится. Округлые формы уже надоели.

Автор фото, APple Подпись к фото, По сравнению с предшественником (слева) iPhone 12 Pro немного подрос. Но есть и модель поменьше

А еще им можно забивать гвозди?

OLED-экран Super Retina XDR теперь защищен "керамическим щитом" - стеклом с добавлением нано-керамических кристаллов. Керамика, как мы помним, непрозрачна, и инженерам Apple, видимо, пришлось как следует повозиться с новым материалом. Зато новый телефон в четыре раза более устойчив к падениям (хотя надо понимать, что лабораторные тесты и повседневное использование - это отнюдь не одно и то же). Помогает в этом и новая рамка из авиационного алюминия (а у моделей Pro - из хирургической нержавеющей стали).

Максим Ломакин: Многие смотрят кино на телефоне, и для этих людей новый экран - это наверно важно. Я как оператор не могу смотреть кино на маленьком экране. Но наверняка на таком дисплее фотографии будут смотреться ещё сочнее.

Телефон соответствует стандарту IP68, то есть может находиться в воде на глубине до 6 метров до получаса. Не знаем, не пробовали… Должна ли вода быть дистиллированной, или это может быть любая не слишком агрессивная жидкость, на презентации не объяснили.

Автор фото, Apple Подпись к фото, Экран iPhone 12 выполнен из новых материалов

Мечта фотографа?

В iPhone 12, как и в предыдущей модели, - три камеры - телефото, широкоугольная и сверхширокоугольная. Главные усовершенствования достались моделям Pro и Pro Мах: пятикратный оптический зум, более крупный (на 47%) сенсор с более крупными пикселями, что на 87% повышает качество снимков в условиях малой освещенности (вот уж не знаем, как это измерить в процентах).

Еще одно новшество - система оптической стабилизации, ранее доступная только на "взрослых" камерах, да и то не на всех. iPhone Max теперь реагирует на тряску ваших рук, физически компенсируя ваши движения встречным перемещением сенсора.

Максим Ломакин: Более умный HDR. Позволяет делать фотографии при экстремальных условиях, где в одном кадре есть и яркое небо, и глубокие тени. Для меня как оператора и фотографа это интересная функция, так как чаще всего все равно приходится обрабатывать фотографии подобным образом после съемки. Ночной режим для всех камер - это тоже интересное обновление. В предыдущем телефоне режим ночной съемки был только у одной камеры со стандартным углом. Ночной режим на широкоугольной камере уже хочется попробовать.

Автор фото, Apple Подпись к фото, HDR-видео в формате Dolby Vision - вот это действительно новинка...

Видео "по-взрослому"

Значительные усовершенствования произошли и в видео-департаменте: в новом телефоне используется 10‑битный формат записи HDR‑видео, и можно снимать 4К в Dolby Vision до 30 кадров в секунду (на моделях Pro - до 60).

Максим Ломакин: Классные камеры, но как по мне, уж лучше купить маленький телефон (12 Mini?) за меньшие деньги и отдельно вложиться в камеру. Но стабилизация сенсора (как во многих профессиональных камерах) - звучит интересно. Запись видео вообще входит в сегмент профессиональных интересов. Мы на Би-би-си часто используем съемку с телефона. Почти все прямые включения в социальных сетях делаются с телефона. iPhone 12 позволяет вывести это на новый уровень.

Apple также добавила в список видео-форматов съемки свой новый формат ProRes RAW - как на "взрослых", профессиональных камерах. Правда, его поддержка только анонсирована, и появится в новых телефонах "со временем".

Максим Ломакин: RAW файлы на телефоне? Вы серьезно??

Заодно новый флагман получил трехмерный сканер LiDAR - эту же технологию собирается использовать NASA во время следующей экспедиции на Марс. iPhone 12 Pro определяет, как быстро возвращается отражённый свет, и создаёт на основе этих данных структурную карту пространства, в котором вы находитесь.

Автор фото, Apple Подпись к фото, Технология Lidar используется в NASA и в беспилотных автомобилях. Apple использует ее для фокусировки камеры (и не только)

Мозговитый процессор

Все модели оснащены новым процессором A14 Bionic — это первый процессор iPhone, созданный с применением 5‑нанометровой технологии. Для сравнения: если вы идете в ногу со временем, на вашем домашнем компьютере стоит 7-нанометровый процессор AMD Ryzen. А Intel, все еще занимающий три четверти рынка потребительских процессоров, вычерпывает до дна возможности 14-нанометровой технологии, то есть, по компьютерным меркам, находится где-то между Большим взрывом и плейстоценом.

Максим Ломакин: Новый чип. Просто поверю, что он быстрее.

Система Neural Engine теперь работает на 16 ядрах вместо восьми и способна совершать 11 триллионов операций в секунду. Поэтому задачи, которые требуют активного использования машинного обучения - например, детализация фотографий, - выполняются до 80% быстрее. В новом процессоре почти 12 миллиардов транзисторов, поэтому быстрее работать должно вообще все.

Автор фото, Apple Подпись к фото, Куда бы спрятать эти камеры...

Ну вот, кажется, все. Ах да, телефоны теперь доступны в новых цветах, а в комплекте не предусмотрено зарядное устройство и наушники - Apple печется о здоровье планеты, а зарядник для телефонов теперь есть у каждого, и не один.

Максим Ломакин: Цветовая гамма интересная. Нет ярких цветов. Насколько я знаю, в России самый популярный цвет айфонов - чёрный, что, на мой взгляд, печально. Я бы сам взял новый синий.

Компания также представила новый "умный" спикер HomePod Mini, но ажиотажа он не вызвал - видимо, потому что на этом рынке Apple практически безнадежно проигрывает конкурентам из Google и Amazon.

Автор фото, Apple Подпись к фото, Ах да, и еще HomePod Mini. Честно, вам это интересно?

В сухом остатке

Глава Apple Тим Кук на презентации уделил значительное время технологии 5G, но именно в этой области от самой компании мало что зависит. Технологии сетей пятого поколения пока работают не везде, не всегда и отнюдь не с расчетной скоростью.

Даже не принимая в расчет конспирологов, "убедительно доказавших" связь 5G с коронавирусом, падежом скота и попытками Билла Гейтса вживить всем нам микрочипы, большинство людей, как заметил присутствовавший на презентации глава американской компании связи Verizon, пока относятся к новой технологии выжидательно.

Фанатов Apple и любителей новейших технологий, конечно, это не остановит: они готовы уже сегодня вкладывать деньги в обещанное светлое будущее. Для всех остальных немаловажным вопросом будет цена новых телефонов. А она немаленькая: в России "детский" iPhone Mini будет стоить минимум 70 тысяч рублей, а полностью "нафаршированный" Max Pro - все 140 тысяч.

Максим Ломакин: Я люблю гаджеты, но не покупаю их сразу после выхода. Жду, пока их купит первая волна людей, обкатает и расскажет про все минусы. После этого уже можно думать, готов ли ты выложить такую сумму за ТЕЛЕФОН!!! Да, теперь это не просто телефон, но и стоит он не три копейки. Хотя сейчас я понимаю, что готов обновить свой 10-й iPhone на 12-й.