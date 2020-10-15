Дайджест: ЕС вводит санкции из-за отравления Навального, комендантский час в Париже из-за коронавируса

Автор фото, Alexei Navalny

ЕС готовится назвать имена российских чиновников и структур, против которых будут введены санкции из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального, против которого, согласно утверждениям европейских стран, применили боевое отравляющее вещество типа "Новичок". По информации западных СМИ, ограничения начнут действовать 15 октября, а агентство Интерфакс сообщает, что список тех, кого они затронут, будет официально опубликован в четверг утром. Решение о введении санкций на этой неделе приняли министры иностранных дел ЕС.

Как пишет немецкий журнал Spiegel, санкционный список было решено держать в тайне до вступления в силу, чтобы включенные в него люди не смогли оперативно вывести свои активы из Евросоюза. Spiegel сообщает со ссылкой на свои источники, что санкции будут применены против шести представителей России.

В среду газета New York Times сообщила со ссылкой на свои источники, что в список включены шесть имен: глава ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и его подчиненный Андрей Ярин. Вместе с ними под санкции, по данным американского издания, могут попасть заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Косвенно эти данные также подтверждает агентство Рейтер, которое со ссылкой не неназванного европейского дипломата перечисляет должности этих же чиновников, но не называет имен.

Война в Карабахе: первый удар по Армении

В среду Азербайджан впервые признал, что нанес удар непосредственно по Армении, а не по Нагорному Карабаху и прилегающим районам. В Баку заявили об уничтожении ракетных установок "Эльбрус", которые, согласно азербайджанским данным, готовились обстрелять города страны. Армения подтвердила, что ее территория была обстреляна, но отвергла утверждения, что ведет огонь по населенным пунктам в Азербайджане.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Неразорвавшаяся ракета около города Мартуни в Нагорном Карабахе

Тем временем президент Азербайджана заявил о взятии восьми сел в районе Нагорного Карабаха. Руководители Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики не подтверждают этих заявлений Баку, но признают, что азербайджанцам удалось продвинуться на некоторых участках фронта. Прочитайте наш обзор последних новостей о войне в Карабахе по итогам среды.

А вот что рассказывают о ситуации в Нагорном Карабахе наши корреспонденты на месте событий Илья Барабанов и Марина Катаева.

В Париже - комендантский час, в Германии - новые ограничения

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что на фоне активного распространения Covid-19 в Париже и нескольких других крупных городах страны с субботы вводится комендантский час: он будет действовать с 21:00 до 06:00. Ограничения продлятся по меньшей мере четыре недели, в регионах, где они вводятся, живут в общей сложности 22 млн человек.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В форму французской национальной гвардии теперь входит не только сабля и шлем, но и маска

По словам Макрона, эти меры необходимы, чтобы вечером и ночью люди не ходили в гости и не посещали рестораны. Выходить на улицу в случае необходимости разрешается, но за нарушение комендантского часа без уважительной причины предусмотрен штраф в размере 135 евро.

Тем временем немецкий канцлер Ангела Меркель объявила, что бары и рестораны в районах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой должны будут закрываться в 23:00. В Германии впервые с апреля было зарегистрировано больше 5 тыс. новых заражений за день.

Прочитайте последние новости о пандемии коронавируса в мире и в России.

"Саммит тоски". ЕС обсудит брексит, коронавирус и Россию

В Брюсселе состоится саммит лидеров Европейского союза, на котором они в числе прочего обсудят проблему выхода Британии из Евросоюза, борьбу с распространением коронавируса, политику в отношении России в связи с отравлением Алексея Навального и агрессивные действия Турции в Средиземноморье. Недавно журналисты издания Politico назвали эту встречу "саммитом тоски", поскольку все это достаточно тяжелые вопросы, в которых крайне сложно найти решение.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Солнца на европейском небосводе пока не видно

Особенно сложно будет решить проблему брексита, поскольку переговоры об этом крайне запутаны и тянутся уже очень долго. А до нового года и окончания переходного периода, в течение которого между Британией и ЕС действуют прежние соглашения, остается около двух месяцев. Наш европейский корреспондент Юри Вендик недавно объяснял, почему Британии и ЕС так трудно договориться.

Президентские выборы в США: митинги вместо дебатов

В четверг должны были состояться вторые телевизионные дебаты между Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом. Однако дебаты отменили, поскольку нынешний глава Белого дома отказался проводить их в виртуальном формате, а Байден заявил, что очная встреча может быть небезопасной с точки зрения распространения коронавируса.

Автор фото, Reuters

В результате оба политика проведут митинги, которые будут транслироваться в одно и то же время, но по разным телеканалам: Трамп выступит в Майами (штат Флорида), и это событие покажет Эн-би-си, а Байден будет говорить в Филадельфии, а трансляцию обеспечит Эй-би-си.

Посмотрите на наш гид по выборам президента США...

и попробуйте самостоятельно определить результаты голосования.

Россия как главная проблема Британии

Глава британской службы контрразведки (МИ-5) Кен Маккаллам заявил в интервью Би-би-си, что действия России стали для его ведомства главной проблемой.

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В числе причин такой ситуации он назвал попытки убийства людей, в том числе Алексея Навального, а также целый ряд других угроз: для британской демократии, информации и инфраструктуры. Впрочем, по словам главы МИ-5, в будущем место России во главе списка главных вызовов безопасности Британии займет Китай. Почитайте о других высказываниях руководителя структуры, которая недавно была настолько секретной, что даже ее существование официально не признавалось до конца 1980-х.

База для лунной орбиты и особенный полет на МКС

В среду российский корабль "Союз" в рекордно короткий срок доставил на Международную космическую станцию трех новых членов экипажа - двух россиян и одну американку. Не исключено, что НАСА последний раз прибегает к услугам Роскосмоса для отправки астронавтов на МКС, поскольку теперь этим будет заниматься компания Space X во главе с Илоном Маском. Однако полет был необычным не только поэтому.

Автор фото, TAS Подпись к фото, "Лунные врата" станут постоянной базой для последующих лунных миссий

Тем временем франко-итальянская компания Thales Alenia Space рассказал о том, какими будут ее модули для американской станции Lunar Gateway ("Лунные врата"), которую выведут на орбиту Луны и будут использовать как первалочную базу для астронавтов, высаживающихся на Луну.

Сборник Шекспира продан почти за 10 млн долларов

Изданный в начале XVII века сборник произведений Уильяма Шекспира был продан на аукционе в Нью-Йорке за 9,98 млн долларов - это самая большая сумма, когда-либо заплаченная за эту редчайшую книгу - одно их самых дорогих изданий в истории.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, The book had been owned by a private US college since the 1960s

Сборник, известный как Первое фолио, был издан в 1623 году, через семь лет после смерти Шекспира, он стал первым собранием его пьес. До наших дней дошло около 235 экземепляров книги, но большинство из них находятся в музеях, и лишь немногими владеют частные коллекционеры. Последний раз полный вариант книги продавался в 2001 году, тогда за нее заплатили 6,1 млн долларов.

Коллективный иммунитет от коронавируса - "опасное заблуждение"

Ведущий научный журнал Lancet публикует письмо 80 ученых со всего мира, которые называют идею о формировании коллективного иммунитета от коронавируса крайне опасным заблуждением.

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Ранее некоторые эксперты предполагали, что если Covid-19 заразится значительная доля населения той или иной страны, вирус станет менее опасным, поскольку большая часть людей будет обладать иммунитетом.

Однако ученые, назвавшие свое письмо "Меморандум Джона Сноу" (по имени английского ученого XIX века - одного из основателей эпидемиологии), заявляют об очень высокой опасности распространения коронавируса даже среди групп населения, которые не входят в группу риска. По их словам, уже появилось достаточно доказательств, что высокая заболеваемость молодежи приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации и росту смертности всех жителей без исключения. При этом эффективно изолировать наиболее уязвимых людей, по их словам, невозможно.

Кроме того, ученые заявляют, что пока нет убедительных доказательств формирования стойкого иммунитета у людей, перенесших Covid-19, а это значит, что при отсутствии карантинных ограничений пандемия может продолжаться и идти несколькими волнами. По мнению авторов письма, до всеобщей вакцинации единственное эффективное средство борьбы с коронавирусом - это поддержание карантинных мер, чтобы предотвратить распространение заболевания среди людей.

О том, можно ли верить в идею о коллективном иммунитете, недавно писал наш корреспондент по вопросам науки Николай Воронин.

Навальный дал интервью программе "60 минут" Си-би-эс

Алексей Навальный дал свое первое после отравления телевизионное интервью на английском языке - он поговорил с ведущей знаменитой программы "60 минут" американской Си-би-эс Лесли Стал. Небольшой фрагмент интервью опубликован на сайте телекомпании, а полностью программа выйдет в эфир в воскресенье, 18 октября.

Автор фото, CBS

Российский оппозиционер повторил свои заявления, что его отравление организовал президент Владимир Путин - эти обвинения в Кремле неоднократно отрицали и назвали их абсолютно безосновательными.

Стал сказала Навальному, что лидеры Франции и Германии убедили Европейский союз ввести санкции из-за его отравления, но за подобные меры не выступил президент США Дональд Трамп. "Да, я это заметил!", - с улыбкой ответил российский оппозиционер. "Я думаю, очень важно, чтобы все, и наверное даже в первую очередь - президент США, выступили против химического оружия в 21-м веке", - сказал Навальный в ответ на вопрос, считает ли он важным, чтобы Трамп осудил предпринятые против него действия.

Если вы еще не читали подробное интервью Навального корреспондентам Русской службы Би-би-си Андрею Козенко и Ольге Просвировой, его можно найти здесь.

Германия больше России не друг?

Власти Германии устали от агрессивного поведения России и могут отказаться от своего традиционного подхода к Москве, который заключается в политике диалога и мягкого переубеждения, пишет в New York Times немецкая журналистка Анна Зауербрей.

Автор фото, STR/AFP via Getty Images Подпись к фото, Дмитрий Медведев - тогда президент России - и бывший канцлер Германии Герхард Шредер во время открытия "Северного потока" (фото 2010 года)

Она напоминает, что долгие годы в отношениях с Россией Берлин исходил из принципа "перемены при помощи добрососедских отношений" - он закрепился еще с 1960-х годов и изначально был призван ослабить напряжение времен холодной войны. "Но по мере того, как президент Владимир Путин обратился к ревизионистскому национализму и усилил тоталитарный контроль над своей страной, подобная политика во многом утратила эффективность", считает Зауербрей.

Она перечисляет события последних лет - от российской аннексии Крыма, кибератаки на немецкий парламент и кампании дезинформации в Европе до вмешательства в ситуацию в Сирии и раздувания конфликта в Ливии. Последней каплей для Германии, по мнению автора публикации, могло стать отравление Алексея Навального. В результате Германия не только прямо обвинила Россию в попытке убийства российского оппозиционера, но стала призывать к введению против Москвы санкций за такие действия.

Впрочем, отмечает Зауербрей, некоторые члены Социал-демократической партии Германии по-прежнему считают, что с Москвой нужно сохранять добрые отношения. Такой же точки зрения придерживаются бизнесмены, в том числе работающие на рынках Восточной Европы и Центральной Азии. "В действительности Германии остается разделенной в вопросе отношения к России. В последние недели преимущество получили сторонники более жесткого подхода. Но страна не переворачивает свои отношения с Россией - по крайней мере - пока", - заключает автор публикации. Она добавляет, что рано или поздно Берлину придется занять более четкую позицию, в том числе потому что "Путин вряд ли забудет - или простит - ее действия в последние недели".

В конце сентября об отношениях России с Германией на фоне отравления Навального рассказывал наш европейский корреспондент Юри Вендик.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Великий диктатор" стал самым кассовым фильмом Чарли Чаплина

В четверг исполняется 80 лет одному из самых известных произведений в истории мирового кинематографа - фильму Чарли Чаплина "Великий диктатор". Мы рассказываем, как эта лента стала настолько успешной - в художественном и коммерческом смысле, почему после выхода она вызвала грандиозный скандал и по каким причинам ее не показали в Советском Союзе.

Мы объясняем, почему на президентских выборах в США огромное значение имеет религия.