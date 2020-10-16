В России новый рекорд по числу случаев Covid-19 - уже больше 15 тысяч

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В России впервые с начала пандемии зарегистрировали больше 15 тысяч заражений коронавирусом за сутки. В Москве зафиксирован максимум за осень - больше 5 тысяч случаев. Рост заболеваемости продолжится, предупредил эксперт. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Больше 15 тысяч в стране, больше 5 тысяч в Москве

Суточный прирост новых заболевших составил 15 150 случаев, умерли за сутки 232 человека, сообщил в пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Число новых случаев - максимальное за все время пандемии.

Предыдущий рекорд был два дня назад, когда суточный прирост превысил отметку 14 тысяч (14 231), а накануне выявили 13 754 случаев. При этом в четверг фиксировалась рекордная летальность среди пациентов с Covid-19 - 286 смертей за сутки.

В Москве выявили 5 049 зараженных коронавирусом. Это максимальное число за осень, но не за все время - в апреле и начале мая в столице выявляли больше 6 тысяч заражений. Накануне было значительно меньше - 3 942 случая. До этого неделю в столице суточный прирост был выше 4 тысяч.

За время пандемии в России зарегистрировали уже 1 369 313 случаев Covid-19, 1 056 582 пациента вылечились, 23 723 человека умерли.

В сентябре суточный прирост Covid-19 подскочил с 5 тысяч до 10 тысяч случаев, к 9 октября перевалил за отметку 12 тысяч, а в воскресенье была превышена отметка 13 тысяч, ниже которой этот показатель с тех пор не опускался.

Заболеваемость продолжит расти

Тем временем специалисты говорят, что рост числа случаев заражений коронавирусом, вероятно, продолжится по меньшей мере до первой декады ноября.

"В данный момент мы находимся в фазе роста, которая в соответствии с законами эпидемиологии продлится в среднем около двух инкубационных периодов, это 28 дней. Рост начался примерно неделю назад, значит, восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост - примерно до первой декады ноября", - сказал РИА Новости замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"И затем начнется плавное и устойчивое снижение", - обнадежил эксперт, отвечая на вопрос Интерфакса. Снижение до нулевых значений невозможно, ведь в России переболело не более одного процента населения, предупредил Горелов.

Резкий рост новых случаев продолжается и в мире. К примеру, во Франции впервые с начала пандемии число выявленных за сутки случаев коронавируса превысило 30 тысяч.

Во Франции два дня назад объявили о введении с субботы ночного комендантского часа в Париже и еще в восьми городах. В России власти пока не идут на жесткие ограничительные меры. В Москве власти, в частности, обязали работодателей отправить перевести сотрудников на дистанционный режим.

Сами попросили

Миллион москвичей уже на удаленном режиме работы, объявил в четверг мэр Сергей Собянин, комментируя свое распоряжение отправить не менее 30% работников по домам. По его словам, это уже дает результаты, и пока ничего больше закрывать не будут. Зато ужесточат контроль за уже имеющимися мерами предосторожности.

Во-первых, в метро пообещали не будут пускать пассажиров без масок и перчаток, даже если они оплатили проезд. "Мы получили предписание от главного санитарного врача Москвы", - заявили накануне в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Однако в пятницу корреспондент Интерфакс передал из подземки, что пассажиры в утренний час пик беспрепятственно проходили через турникеты.

Во-вторых, систему check in, которую вводят в столичных барах и ночных клубах, могут распространить на госучреждения, об этом сказал заммэра Алексей Немерюк. "Если он [эксперимент с check in] будет удачным, то, я думаю, можно будет попробовать его применить, в первую очередь, может быть, на каких-то государственных учреждениях", - сказал он в интервью радио "Эхо Москвы".

Система работает так: посетители заведения считывают телефоном QR-код, о чем делается запись в базе данных, и если кто-то из абонентов заболеет Covid-19, всем остальным придет уведомление о том, что необходимо провериться на коронавирус.

Что касается ночных клубов, то, как выразился Собянин, они сами попросили ввести такие ограничения, чтобы продолжить работу. "Сами представители этих заведений обратились к нам, понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие", - сказал мэр Москвы.