Бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева приговорили к 10 годам колонии

Автор фото, Amir Zakirov/TASS Подпись к фото, Соловьев был задержан в апреле 2017 года и в тот же день отправлен в отставку с посты главы республики

Завьяловский районный суд Удмуртии признал бывшего главу республики Александра Соловьева виновным в получении крупной взятки и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. 70-летнему Соловьеву также назначен штраф в 275 млн рублей.

Экс-глава Удмуртии признан виновным по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он был задержан 4 апреля 2017 года, помещен под стражу. В августе того же года его отпустили из СИЗО под домашний арест. В тот же день он был отрешен от должности в связи с утратой доверия президента России.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей компаний, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки в 139 млн рублей, а также долю участия в компании стоимостью 2,7 млн рублей.

За это он якобы обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр.

После задержания Соловьев признал вину, однако в январе 2020 года заявил в суде, что не виновен.

Суд над бывшим главой республики начался в декабре 2018 года. Процесс несколько раз прерывался из-за состояния здоровья Соловьева и его адвоката, а также режима самоизоляции из-за коронавируса.

"Мне 70 лет, у меня тяжелое заболевание"

Гособвинение требовало для бывшего руководителя региона наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.

Адвокат Соловьева Галина Сбоева в свою очередь просила оправдать своего подзащитного по всем пунктам.

В последнем слове сам Соловьев настаивал на своей невиновности, говорил, что не перенесет заключения в колонии, и просил освободить его семью от крупного штрафа.

"Находясь в СИЗО, я не получал лекарства, у меня не было связи с родными, я писал письма домой, но их не отправляли, и я не получал писем от родных. Я даже не знал, что дочери нашли адвоката. Следователи убедили меня, что единственная возможность получения нормального лечения - это подтвердить абсурдные обвинения. И я подчинился", - говорил он.

"Не совершал того, в чем меня обвиняют, о чем говорил гособвинитель. Мне 70 лет, у меня тяжелое хроническое заболевание. Прошу освободить меня и от штрафа, ни у меня, ни у семьи никогда не было таких денег. Большая часть нашего имущества была приобретена до этих событий. Я отдаю отчет, что мое неправильное поведение на предварительном следствии и признание несуществующей вины осложнило мою жизнь и моих близких", - сказал Соловьев в последнем слове 15 сентября.

За последние десять лет к реальным срокам были приговорены бывшие главы Тульской области Вячеслава Дудка, Брянской области Николай Денин, Сахалинской области Александр Хорошавин, Республики Коми Вячеслав Гайзер, Кировской области Никита Белых.

Ожидают приговоров бывшие руководители Марий Эл Леонид Маркелов, Ивановской области Павел Коньков, Хабаровского края Виктор Ишаев. Ведется расследование в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского - он скрывается от следствия.