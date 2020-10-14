Эмбарго истекает. Россия будет рада продать Ирану оружие, если Иран найдет деньги
18 октября истекает срок действия международного эмбарго на торговлю оружием с Ираном. Президент Хассан Роухани поздравил народ с предстоящим событием.
"Начиная с воскресенья мы сможем продавать оружие, кому хотим, и покупать, у кого хотим. Мы поздравляем дорогой народ Ирана и сообщаем добрую весть: 10 лет жестокого эмбарго закончились", - заявил Роухани на еженедельной встрече с министрами, показанной в прямом эфире государственным телеканалом IRINN.
Срок был установлен в 2015 году. Подписанный в июле 2015 года Ираном и шестью великими державами Всеобъемлющий план действий предусматривал постепенное снятие санкций.
В 2018 году администрация Дональда Трампа вышла из "ядерной сделки", заявив, что Иран продолжает ядерную и ракетную программу и дестабилизирует Ближний Восток. Остальные участники Всеобъемлющего соглашения Вашингтон в этом не поддержали.
Проект резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго, внесенный США в августе этого года, не был принят.
Возобновление российского оружейного экспорта в Иран практически не вызывает сомнений, уверен директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в конце сентября заявил, что скоро появятся дополнительные возможности для военно-технического сотрудничества с Ираном.
Принципиальных препятствий для возобновления продажи Ирану российский продукции военного назначения после прекращения эмбарго не будет, заявил Русской службе Би-би-си Руслан Пухов.
Он напомнил, что устами своего министра иностранных дел и других высокопоставленных чиновников Москва неоднократно подчеркивала независимость своей политики в части торговли оружием.
Вместе с тем, для его экспорта в Иран есть два серьезных ограничителя, считает эксперт.
"Первый связан с платежеспособностью Ирана, сильно пострадавшего от санкций и пандемии коронавируса. В отличие от Северной Кореи Иран - государство не тоталитарное, его власти должны считаться с внутренним общественным мнением и не могут позволить себе роскошь выбросить много денег на оружие, когда растут цены на товары первой необходимости и нужно вкладываться в здравоохранение".
"Второе обстоятельство - позиция Израиля. Америка России не указ, а с Израилем имеется взаимопонимание по многим вопросам, Путина и Нетаньяху связывают личные отношения. Израиль наверняка станет возражать против наращивания иранской военной мощи", - говорит Пухов.
"Интерес для иранцев могут представить российские средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, но главным образом, авиация. Сейчас на вооружении ВВС Ирана находятся старые американские и советские машины плюс местные модели на основе американских самолетов третьего поколения. Могу предположить, что они захотят купить у России от 12 до 36 истребителей-бомбардировщиков Су-35СМ", - считает он.
Возможность их появления у Ирана, судя по всему, больше всего беспокоит США. "С этими смертоносными самолетами Европа и Азия могут оказаться под прицелом Ирана. США никогда этого не допустят", - заявил в сентябре госсекретарь Майк Помпео.
Однако обещанные санкции вряд ли остановят Москву, поскольку, как напоминает Пухов, большинство российских производителей оружия и так уже находятся под санкциями США, а на отключение России от банковской системы SWIFT Вашингтон пойдет вряд ли.
Потенциальная конкуренция с Китаем также не составит большой проблемы, поскольку российское оружие пока технически совершеннее, замечает Пухов.
По его словам, наибольшую нужду Тегеран испытывает в боевых самолетах, а китайские авиастроители все равно используют российские двигатели. Ирану будет выгоднее закупить авиатехнику непосредственно у России.