Эмбарго истекает. Россия будет рада продать Ирану оружие, если Иран найдет деньги

Автор фото, AFP Подпись к фото, Россия, скорее всего, возобновит поставки оружия в Иран, считают эксперты

18 октября истекает срок действия международного эмбарго на торговлю оружием с Ираном. Президент Хассан Роухани поздравил народ с предстоящим событием.

"Начиная с воскресенья мы сможем продавать оружие, кому хотим, и покупать, у кого хотим. Мы поздравляем дорогой народ Ирана и сообщаем добрую весть: 10 лет жестокого эмбарго закончились", - заявил Роухани на еженедельной встрече с министрами, показанной в прямом эфире государственным телеканалом IRINN.

Срок был установлен в 2015 году. Подписанный в июле 2015 года Ираном и шестью великими державами Всеобъемлющий план действий предусматривал постепенное снятие санкций.

В 2018 году администрация Дональда Трампа вышла из "ядерной сделки", заявив, что Иран продолжает ядерную и ракетную программу и дестабилизирует Ближний Восток. Остальные участники Всеобъемлющего соглашения Вашингтон в этом не поддержали.

Проект резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго, внесенный США в августе этого года, не был принят.

Возобновление российского оружейного экспорта в Иран практически не вызывает сомнений, уверен директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В 2018 году Трамп вывел США из ядерной сделки, назвав ее неспособной предотвратить появление у Ирана ядерного оружия. Иран настаивает, что его ядерная программа имеет мирные цели

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в конце сентября заявил, что скоро появятся дополнительные возможности для военно-технического сотрудничества с Ираном.

Принципиальных препятствий для возобновления продажи Ирану российский продукции военного назначения после прекращения эмбарго не будет, заявил Русской службе Би-би-си Руслан Пухов.

Он напомнил, что устами своего министра иностранных дел и других высокопоставленных чиновников Москва неоднократно подчеркивала независимость своей политики в части торговли оружием.

Вместе с тем, для его экспорта в Иран есть два серьезных ограничителя, считает эксперт.

"Первый связан с платежеспособностью Ирана, сильно пострадавшего от санкций и пандемии коронавируса. В отличие от Северной Кореи Иран - государство не тоталитарное, его власти должны считаться с внутренним общественным мнением и не могут позволить себе роскошь выбросить много денег на оружие, когда растут цены на товары первой необходимости и нужно вкладываться в здравоохранение".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Экономика Ирана серьезно пострадала из-за санкций США, а в этом году по ней ударил еще и коронавирус

"Второе обстоятельство - позиция Израиля. Америка России не указ, а с Израилем имеется взаимопонимание по многим вопросам, Путина и Нетаньяху связывают личные отношения. Израиль наверняка станет возражать против наращивания иранской военной мощи", - говорит Пухов.

"Интерес для иранцев могут представить российские средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, но главным образом, авиация. Сейчас на вооружении ВВС Ирана находятся старые американские и советские машины плюс местные модели на основе американских самолетов третьего поколения. Могу предположить, что они захотят купить у России от 12 до 36 истребителей-бомбардировщиков Су-35СМ", - считает он.

Возможность их появления у Ирана, судя по всему, больше всего беспокоит США. "С этими смертоносными самолетами Европа и Азия могут оказаться под прицелом Ирана. США никогда этого не допустят", - заявил в сентябре госсекретарь Майк Помпео.

Однако обещанные санкции вряд ли остановят Москву, поскольку, как напоминает Пухов, большинство российских производителей оружия и так уже находятся под санкциями США, а на отключение России от банковской системы SWIFT Вашингтон пойдет вряд ли.

Потенциальная конкуренция с Китаем также не составит большой проблемы, поскольку российское оружие пока технически совершеннее, замечает Пухов.