Где были ракетные комплексы Армении, которые разбомбил Азербайджан? Репортаж Би-би-си

Подпись к фото, Обуглившийся остов военной техники еще продолжал дымить в поле в стороне от дороги, которая ведет из села Сотк

Российские военные проверят, действительно ли был нанесен удар по территории Армении, страны-союзницы России по ОДКБ, заявил 14 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне азербайджанские военные заявили о поражении ракетных установок на территории Армении, а министерство обороны этой страны подтвердило факт атаки.

Корреспонденты Би-би-си оказались у северной части армяно-азербайджанской границы через несколько часов после случившегося и своими глазами убедились, что в этот раз Азербайджан атаковал военную цель именно на территории Армении.

Обуглившийся остов оперативно-тактического ракетного комплекса еще продолжал дымить в поле в стороне от дороги, которая ведет из села Сотк в город Варденис, когда там оказались корреспонденты Би-би-си. На обочине сгоревшую установку рассматривали несколько местных жителей.

Отправиться к этой части границы Армении и Азербайджана корреспонденты Би-би-си решили, поскольку через Варденис проходит самая быстрая дорога, связывающая Ереван со столицей Нагорного Карабаха Степанакертом (Ханкенди).

Подпись к фото, На третий день боев в Карабахе под огонь в Варденисском районе Армении попал автобус Никто не погиб, но автобус сгорел

С первого дня боевых действий она закрыта для движения, поскольку проходит слишком близко к контролируемым Азербайджаном территориям и потому простреливается.

С начала конфликта армянские военные неоднократно заявляли о том, что сбивают в окрестностях Вардениса азербайджанские беспилотники, которые бомбят территорию Армении.

Но 14 октября об этих местах заговорили в совсем ином контексте: Баку объявил, что азербайджанский дрон уничтожил приведенные в боевое состояние оперативно-тактические ракетные комплексы.

Решение уничтожить цель на территории Армении азербайджанские военные объяснили "упреждающим ударом для обеспечения безопасности гражданского населения".

В министерстве обороны Армении факт атаки на свою территорию подтвердили, заявив, что комплексы выполняли обычное боевое дежурство, а намерение атаковать азербайджанскую территорию - лишь домыслы Баку.

Для России, которая пытается выступать посредником в переговорном процессе по урегулированию карабахского кризиса, атака на территорию страны-участницы ОДКБ стала проблемой: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объявил, что российские военные будут изучать, действительно ли такая атака имела место.

Автор фото, Azerbaijan MoD Подпись к фото, Предполагаемые армянские ракетные установки на армянской же территории, по которым был нанесен удар

Корреспонденты Би-би-си, побывавшие в окрестностях Вардениса, убедились, что азербайджанские военные не только атаковали ракетный комплекс, но и в принципе довольно часто бомбят именно армянскую, а не занятую армянскими силами территорию Азербайджана.

При обстреле 14 октября пострадали не только военные объекты, но и двое мирных жителей, рассказал Би-би-си мэр Вардениса Арам Мелконян. В их числе - 14-летний Нарек Арзоян, он был доставлен в больницу Еревана с осколочным ранением .

Другие цели

По словам начальника генштаба ВВС Азербайджана генерал-майора Икрама Алиева, уничтоженный комплекс "Эльбрус" находился в составе 71-го ракетного полка вооруженных сил Армении.

Неподалеку от села Сотк и правда есть воинская часть, которая привлекает внимание азербайджанских дронов. 29 сентября, на третий день вооруженного противостояния, на въезде в Сотк под огонь попал гражданский автобус. В тот раз никто не погиб, хотя автобус в итоге полностью сгорел.

Подпись к фото, Один из снарядов попал в дом, в котором спал Геворг Вартанян. Он погиб, от дома остались обломки

Уже совсем не рядом с частью, а на дороге между селами Шатджрек и Шатаван мины несколько раз падали посреди дороги или в полях, где пасется скот, а местные жители собирают урожай картошки. "По кому тут могли целиться?" - спросили мы одного из них, когда он проезжал мимо. "Тут только по деревне, но промахнулись, видимо", - пожал он плечами.

С окраины села Мец Масрик видны горы, за которыми начинается Азербайджан, до него отсюда около 10 километров. 2 октября дроны сбросили на село два снаряда. Один из них угодил в дом, в котором спал Геворг Вартанян. 53-летний мужчина скончался на месте, а от дома остались обломки. В куче камней и обгоревших досок на солнце блестит новогодняя мишура, которая смотрится теперь тут совсем не празднично.

"Слышны были взрывы, я хотела выйти и посмотреть, что происходит, но дети мне не разрешили, сказали: мама, останься дома", - рассказывает дальняя родственница погибшего Лиана, живущая с семьей в соседнем доме.

Второй снаряд лег чуть дальше по улице. В нескольких метрах оказались двое мужчин, вышедшие посмотреть, что взорвалось в их селе. Сестра одного из раненых говорит, что ее брат пострадал не сильно, а вот муж соседки до сих пор в тяжелом состоянии находится в одной из ереванских больниц.

Взрывная волна выбила окна в окрестных домах и разрушила крышу сарая. "Дроны постоянно летают", - говорит женщина.

"Сегодня я хотела пойти в поле, чтобы собрать урожай, но снова их услышала и прибежала домой, чтобы спрятаться… Побудьте тут несколько часов и сами их услышите", - утверждает она и показывает несколько осколков снаряда, которые мальчишки нашли на крыше и внутри их дома.

В поле в паре километров от Мец Масрика нам показывают еще одну воронку. В этот раз такую большую, что ее вряд ли могла оставить мина, но что именно тут разорвалось - понять сложно.

Мэр-разведчик

Мэр Вардениса Арам Мелконян совсем не похож на чиновника. Спортсмен и военный разведчик, он выиграл выборы два года назад, журналистов Би-би-си Мелконян встречает в военной форме и начинает рассказ с того, что вместе с друзьями уже давно был готов отправиться на фронт, но из-за занимаемой должности сделать этого не может.

В общине проживает около 30 тысяч человек, говорит он, 15 тысяч - в городе, и 15 тысяч - в окрестных селах. Через несколько дней он, если ситуация не успокоится, все же планирует отправиться в Карабах.

Подпись к фото, Мэр Вардениса Арам Мелконян

С наступлением режима перемирия, которое было объявлено 10 октября, ситуация в приграничных районах Армении не сильно изменилась, утверждает Мелконян. Тихо было разве что в первый день, а начиная с 11 октября дроны вернулись к привычным для местных жителей ежедневным полетам.