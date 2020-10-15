Против Кириенко и Бортникова ввели санкции ЕС за Навального

Автор фото, Метцель Михаил Подпись к фото, Глава ФСБ Александр Бортников и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко

Евросоюз ввел санкции в отношении представителей российских властей за отравление оппозиционера Алексея Навального. В санкционном списке есть директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Россия обещала дать зеркальный ответ.

Персональные санкции также введены в отношении начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в четверг в "Официальном журнале" Евросоюза.

Именно эти фамилии накануне называли источники New York Times.

В санкционный список, как и ожидали СМИ (в частности, немецкое агентство DPA), включен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), который в Европе считают местом создания "Новичка". Ядом из группы "Новичок", по мнению специалистов из Германии, Франции и Швеции был отравлен Навальный.

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку финансовых активов.

Ранее на этой неделе стало известно, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза решили ввести против России санкции в связи с отравлением Навального.

Совет ЕС в своем постановлении называет Навального известным оппозиционным лидером, который был отравлен нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", что установила специализированная лаборатория бундесвера.

"Ввиду продолжающейся угрозы распространения и применения химического оружия шесть лиц и одно юридическое лицо должны быть включены в список физических и юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры", - в постановлении. СМИ давали более широкую трактовку того, почему санкции были введены против Кириенко, Бортникова и еще четырех человек.

Что узнали СМИ

Как писала New York Times, санкции могут ввести в отношении узкого круга представителей российской элиты, которые на протяжении многих лет были близки к президенту Владимиру Путину.

Это Бортников, Кириенко и его подчиненный Ярин, еще накануне сообщило американское издание, ссылаясь на свои европейские источники. Вместе с ними под санкции, заранее узнала газета, могут попасть заместители министра обороны Криворучко и Попов, а также полпред президента Меняйло.

Считается, что лица, которым грозит замораживание активов и запреты на поездки в ЕС, знали об отравлении или участвовали в его планировании, заявили New York Times три высокопоставленных европейских чиновника на условиях анонимности.

Немецкая Süddeutsche Zeitung приводила такой же список персоналий, но в нем также фигурировал предприниматель Евгений Пригожин.

Французская газета Le Monde не публиковала фамилии россиян, которые попадут под санкции, но указывала, что они грозят Государственному научно-исследовательскому институту органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Le Monde первой сообщила, что санкции за Навального грозят шести физическим лицам.

Зеркальный ответ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще накануне пообещал зеркальный ответ на ожидавшиеся санкции.

"Сейчас немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально, это дипломатическая практика", - сказал министр в интервью российским радиостанциям.

"Когда мы просим показать немцев, что обнаружили в анализах Навального, они спрашивают: вы нам не верите?" - утверждал Лавров.

Российские власти постоянно винят Германию в том, что она не отвечает на запросы о предоставлении информации о Навальным. Берлин считает эти упреки несостоятельными.

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Отравление Навального

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего самолет экстренно приземлился в аэропорту Омска, и политика доставили в местную больницу скорой помощи №1.

Власти Германии, куда позже был транспортирован Навальный, пришли к выводу, что он был отравлен веществом группы "Новичок". По их данным, наличие в анализах политика следов этого нервно-паралитического вещества подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

Также данные об отравлении подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Российская сторона настаивает, что в анализах, которые брали у Навального в омской больнице, следов каких-либо отравляющих веществ найдено не было. Уголовное дело в России возбуждено не было, но до сих пор ведется доследственная проверка.

7 октября министерства иностранных дел Франции и Германии сделали совместное заявление, в котором говорилось, что они предложат Евросоюзу принять новые санкции в отношении российских властей в связи с отравлением Навального.

"Франция и Германия направят своим европейским партнерам предложения о дополнительных санкциях. Эти предложения будут нацелены на людей, которых мы считаем ответственными, в силу их государственных должностей, за это преступление и за нарушение международных стандартов, а также на лица, участвующие в программе "Новичок", - говорилось в заявлении.

Также Франция и Германия призывали Москву расследовать произошедшее. "Россия пока не дала никаких убедительных объяснений. Таким образом, мы считаем, что для отравления Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности России", - было сказано в заявлении.

Сообщалось, что после этого первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов в беседе с послом Франции в России Пьером Леви выразил недоумение "в связи с неподобающим по содержанию и тональности" совместным заявлением.

Что говорил Навальный

Сам Навальный в интервью немецкому журналу Der Spiegel выразил уверенность в том, что за его отравлением якобы стоит президент России Владимир Путин. Представитель Кремля Дмитрий Песков после этого заявил, что больше не будет комментировать ситуацию с Навальным, но позже все-таки давал комментарии по поводу западной реакции на отравление российского оппозиционера.

Еще в интервью немецкой газете Bild говорил, что для повышения эффективности санкционных мер ЕС должен вводить санкции против близких к российскому руководству людей. В качестве примера он приводил всемирно известного дирижера Валерия Гергиева.

"Самое главное - ввести запрет на въезд для спекулянтов режима и заморозить их активы, - говорил Навальный. - Они присваивают деньги, воруют миллиарды, а на выходные летают в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе".