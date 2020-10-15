Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку

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Президент Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Отставки добивался новый премьер Садыр Жапаров. Жапаров накануне встречался с Жээнбековым, но тот отказался покидать свой пост. Все это происходит после беспорядков, в результате которых Жапаров был освобожден из колонии.

"Дорогие мои соотечественники! Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - говорится в обращении Жээнбекова, опубликованном на президентском сайте.

Накануне Жээнбеков отказался выполнять требование нового премьера об уходе в отставку.

Исполняющим обязанности президента, согласно конституции Кыргызстана, становится спикер парламента, которым накануне был избран Канат Исаев.

"Агрессия не утихает, требование отставки продолжается"

Утром в среду президент назначил Жапарова главой правительства. Это произошло со второй попытки. Первое назначение президент отменил, поскольку возникли сомнения, был ли кворум в парламенте, голосовавшем за назначение премьера.

Сразу после того, как президент подписал указ, назначенный им премьер снова заговорил об уходе Жээнбекова, ведь тот заявлял о готовности покинуть пост после того, как будут утверждены "легитимные руководители органов исполнительной власти".

"Отставка президента - это требование народа. Сегодня я пойду к президенту, и мы решим этот вопрос", - говорил Жапаров журналистам. В это время у здания правительства собрались люди, которых называют сторонниками Жапарова и привозят на митинги из гостиницы на автобусе. Они также требовали отставки ухода президента.

На переговорах с президентом новый премьер потребовал, чтобы тот покинул пост до конца дня, однако Жээнбеков отказался выполнять это требование. "Президент уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, - после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны", - заявила пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева.

"Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству", - говорилось в ее заявлении.

Сейчас же в заявлении об уходе в отставку Жээнбеков так объяснил, почему он передумал: "Агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны - протестующие, с другой - правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям".

Сторонники Жапарова у резиденции Жээнбекова

Накануне на митинге сторонники премьера Жапарова выражали возмущение отказом президента Жээнбекова уходить в отставку и высказывали намерение идти к государственной резиденции "Ала-Арча", охраняемой военным - несмотря на комендантский час, который был введен в стране указом президента после беспорядков, начавшихся в ночь на 6 октября.

Жапаров вечером вышел к своим сторонникам и попросил разойтись до завтра. ГУВД Бишкека также призвало участников акции выполнить требования комендантского часа и разойтись. Спустя некоторое время часть активистов села в автобусы и уехала отель "Ак-Кеме", где они в последние дни живут, а часть все же ушла в сторону госрезиденции, сообщало агентство Sputnik Кыргызстан.

Утром в четверг стало известно, что сторонники Жапарова собираются недалеко от госрезиденции в ожидании итогов переговоров об отставке президента. Корреспондент Интерфакса насчитал около тысячи человек, а корреспондент ТАСС передавал, что к "Ала-Арче" подъехали несколько автобусов и военных грузовых автомобилей с сотрудниками милиции и военнослужащими.

Жээнбекова избрали президентом ровно три года назад - 15 октября 2017 года. Все президенты Кыргызстана уходили в отставку в 61 год, Жээнбеков станет уже пятым, отмечает Sputnik Кыргызстан.

Освобожденный премьер

Жапарову 51 год, он дважды избирался в парламент Кыргызстана. В августе 2017 года суд в Бишкеке приговорили его к 11,5 годам колонии усиленного режима, признав виновным по делу о захвате заложника. Дело было возбуждено после того, как в 2013 году на митинге с требованием о национализации золоторудного месторождения "Кумтор" в городе Каракол был взят в заложники глава региона Эмильбек Каптагаев.

Будущий премьер был освобожден из колонии в ночь на 6 октября, когда Бишкек был охвачен беспорядками. Они начались после оглашения предварительных итогов парламентских выборов, на которых все кроме одной оппозиционные партии не смогли преодолеть избирательный барьер. Большинство голосов должны были достаться лояльным президенту партиям.

После того, как протестующие разгромили и подожгли здание парламента, ЦИК отменил итоги выборов, а парламент проголосовал за назначение Жапарова на пост президента. После того, как возники вопросы о кворуме, парламент собрался снова в госрезиденции "Ала-Арча" и повторно утвердил нового главу правительства.