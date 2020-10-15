Human Rights Watch сравнила российские удары по Идлибу с военными преступлениями

Автор фото, AFP Подпись к фото, Последствия авиаудара в Идлибе, октябрь 2019 года

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что бомбардировки сирийской провинции Идлиб российской армией и силами режима Асада равносильны военным преступлениям, поскольку в результате погибли сотни мирных жителей.

Такой вывод содержится в опубликованном 15 октября 167-страничном докладе под названием "Жизнь под прицелом в Идлибе", в котором проанализированы воздушные и наземные удары по гражданским целям в Идлибе.

При составлении доклада использовались сотни фотографий и спутниковых снимков, а также данные о полетах военной авиации. Всего было проанализировано 46 (лишь часть) ударов в период с апреля 2019 года по март 2020 года.

Как утверждает HRW, в результате только этих этих инцидентов по меньшей мере 224 мирных жителя погибли и 561 получил ранения, около 1,4 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

"Они наносили удары по больницам, школам, рынкам и жилым районам. Не просто непреднамеренно, пытаясь атаковать так называемых террористов, а целенаправленно", - сказал агентству Рейтер исполнительный директор HRW Кеннет Рот.

По его словам, целью 11-месячной военной кампании было изгнать мирных жителей и сделать жизнь в этом месте непригодной в надежде, что таким образом российским и сирийским военным будет легче вернуть территории.

Власти Сирии и российские военные неоднократно отвергали обвинения в нанесении ударов по гражданским объектам и мирным жителям в Идлибе и других районах Сирии.

HRW утверждает, что в середине августа направила основные выводы доклада и вопросы властям России и Сирии, но ответа не получила.

Что в докладе?

Как отмечают правозащитники, в апреле 2019 года сирийское правительство и Россия начали крупное наступление с целью заново овладеть провинцией Идлиб и прилегающими территориями на северо-западе Сирии - одним из последних районов, контролируемых антиправительственными вооруженными группами.

"На протяжении следующих 11 месяцев сирийско-российский альянс демонстрировал бесчувственное пренебрежение жизнями примерно 3 миллионов гражданских лиц, многие из которых ранее бежали из-за боевых действий в других частях страны", - говорится в докладе HRW.

"Альянс нанес десятки воздушных и наземных [ракетно-артиллерийских] ударов по гражданским объектам и инфраструктуре, включая жилые здания, школы, медицинские учреждения и рынки. В населенных местностях использовались кассетные и зажигательные боеприпасы и кустарные "бочковые бомбы". Эти атаки стоили жизни по меньшей степени 1600 гражданским лицам, уничтожили и повредили невоенную инфраструктуру и вынудили около 1,4 миллиона человек покинуть места проживания".

В докладе названы 10 сирийских и российских военных и чиновников, которые по своему служебному положению должны нести ответственность за нарушения. HRW отмечает, что в России и Сирии никто из виновных наказания не понёс.

Правозащитники также отмечают, что удары по гражданским объектам наносились без предупреждения в нарушение международного гуманитарного права и законов ведения войны.

"Прекращение огня, о котором в марте 2020 года договорились Россия и Турция, положило конец боевым действиям. К этому времени правительство Сирии установило контроль над почти половиной провинции, включая сотни населенных пунктов, откуда бежала значительная часть жителей. В районах, остающихся под контролем антиправительственных сил, они страдают от недостатка еды, воды, жилья, медицинской помощи и школ. Опасность возобновления войны велика", - заключают авторы доклада.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В результате боевых действий сотни тысяч жителей Сирии были вынуждены покинуть дома

Регион преткновения

Идлиб - провинция на северо-западе Сирии, граничащая с Турцией. На сегодняшний день она является единственной частью территории страны, контролируемой противниками Башара Асада, и убежищем для всех, кто не желает жить под его властью.

До войны на шести тысячах квадратных километров в ней жили меньше полутора миллионов человек. Теперь на вдвое меньшей территории (остальную при поддержке России отвоевали войска Асада) скопилось около 3 млн человек, в том числе миллион детей.

В сентябре 2018 года Россия, Турция и Иран договорились о прекращении огня в Идлибе. Планировалось, что провинцию будет контролировать умеренная сирийская оппозиция под патронажем Турции.

Москва и Дамаск утверждают, что обещание не было исполнено, и Идлиб превратился в оплот радикальных исламистов из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России как террористическая). В январском докладе ООН о ситуации в Сирии ее численность оценивается в 12-15 тысяч бойцов.

Силы умеренных протурецких группировок, по данным Пентагона, составляют от 22 до 50 тысяч человек, но они хуже организованы и менее мотивированы.

В результате наступления сил Асада на Идлиб в декабре 2019 - феврале 2020 года при воздушной поддержке России около миллиона сирийцев переместились в районы вблизи от турецкой границы.

Турция категорически возражает против установления власти Дамаска над всем Идлибом, заявляя, что в этом случае эти люди перейдут на ее территорию.