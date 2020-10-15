Удаленка на треть: как офлайн-бизнес привыкает к новым требованиям властей Москвы

Автор фото, Sergey Ilnitski/EPA Подпись к фото, Рестораны в Москве были закрыты с конца марта до середины июня

Мэрия Москвы на прошлой неделе пригрозила штрафовать компании, которые не перевели 30% своего персонала на удаленную работу. Сложнее всего в такой ситуации приходится тем компаниям, основная часть работы которых проходит в офлайн-формате: ресторанам, барам, фитнес-клубам и т.д. Тем не менее большинство владельцев этих заведений уже адаптировались к новым условиям и стараются продолжать работу в прежнем режиме.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, обязывающий все предприятия столицы отправить треть сотрудников работать по домам. Также на удаленку обязали перевести работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Еще через пять дней мэрия обязала предприятия и организации города еженедельно информировать правительство Москвы о переводе трети сотрудников в дистанционный режим работы. В частности, в мэрию теперь необходимо предоставлять телефоны и данные транспортных карт сотрудников, переведенных на удаленку. За неполное предоставление сведений компаниям может грозить штраф или приостановка деятельности.

Указ мэра быстро вызвал споры в столичном парламенте. Во вторник депутат от "Справедливой России" Михаил Тимонов написал в своем "Фейсбуке", что вместе с группой других парламентариев направил обращение прокурору Москвы с просьбой проверить законность сбора персональных данных москвичей столичными чиновниками.

Трудности возникли также с технической стороной вопроса: сервис для подачи информации о работающих на удаленке сотрудниках вскоре после запуска не выдержал нагрузки, и в его работе возникли сбои. В итоге московские власти в четверг смягчили требования и разрешили предоставлять сведения об удаленных сотрудниках один раз, а затем дополнять их, если данные изменяются.

Опасения рестораторов

Новое распоряжение мэра насторожило многих владельцев офлайн-бизнесов. Одной из первых тревогу забила владелица сети детских кафе "Андерсон" Анастасия Татулова, которая предложила московским властям доработать документ, назвав его "нежизнеспособным". Позднее тревожный пост в "Инстаграме" написал сооснователь сети кондитерских Yumbaker Иван Марюха.

"Мы всегда были очень эффективны, у нас нет штатных бухгалтеров (они на аутсорсе), менеджеров, ассистентов, кабинетных руководителей. Все, кто есть, работают с гостями. Внимание, вопрос: кого я должен с завтрашнего дня перевести на домашнюю работу, каких 12 сотрудников - может, бариста, поваров, кондитеров, официантов...?" - написал он.

Как пояснил Русской службе Би-би-си глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, перевод 30% сотрудников на удаленку касается прежде всего тех работников, которые сидят в офисе компании, поэтому заведения общепита эта мера фактически не затрагивает.

"Официанты, повара, кондитеры, пекари и бармены - все работают. В указе же четко прописано, что могут не уходить на удаленку те, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций и ИП", - отмечает Бухаров.

Такие же требования, по его словам, действуют и в отношении гостиничного бизнеса.

День удаленки - день офлайн

Еще один выход для бизнеса в сложившейся ситуации - посменный выход сотрудников на работу. К такой схеме прибегают, в частности, фитнес-клубы.

“В Департаменте предпринимательства Москвы нам пояснили, что мы можем выпускать людей на работу по сменам, чтобы сотрудник работал один день удаленно, а один - офлайн. Это несколько усложняет администрирование при подаче сведений [в мэрию], но для нас это стало решением для организации работы”, - рассказала Би-би-си глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель сети фитнес-клубов World Gym Ольга Киселева.

На посменный формат работы перешли и некоторые парки развлечений в Москве. Впрочем, это зачастую объясняется не столько требованиями мэрии, сколько общим снижением числа посетителей на фоне повторного роста числа зараженных коронавирусом.

"Посещение сократилось настолько сильно, что нам и не требуется прежнее число сотрудников на рабочих местах. Для нас главное, чтобы было достаточно работников, обеспечивающих безопасность на аттракционах", - говорит основатель сети веревочных парков "ПандаПарк" Дмитрий Скляренко.

Автор фото, Valery Sharifulin/Tass Подпись к фото, Салоны красоты пока не обязывают отправлять сотрудников по домам

Что касается парикмахерских и салонов красоты, то на них новые требования пока не распространяются, рассказал Би-би-си владелец салона красоты Marula Павел Горшков. “Наше заведение просто не может даже частично работать офлайн, вы же понимаете. Поэтому мы работаем в прежнем режиме”, - говорит он.

Тем временем соцопросы показывают, что работа в удаленном режиме становится все более привычной как для сотрудников компаний, так и для работодателей. Так, согласно октябрьскому опросу портала Superjob, 36% удаленных сотрудников считают, что дома они работают результативнее, чем в офисе. Еще 34% дистанционных сотрудников сообщили, что работают дома так же, без потерь в эффективности.