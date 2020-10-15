Протесты в Минске: задержания на марше инвалидов, баскетболистку Левченко отпустили

Автор фото, Tyt.by

На улицы Минска в четверг вышли люди с инвалидностью. В марше протеста приняли участие несколько десятков человек. Белорусские СМИ сообщают о нескольких задержанных. После 15 суток ареста освобождена член национальной сборной по баскетболу Елена Левченко.

Группа протестующих с инвалидностью собралась у католической церкви Святого Симеона и Святой Елены в центре Минска и прошла по проспекту Независимости, периодически скандируя "позор". Шествие закончилось возле универмага ГУМ, на пересечении проспекта с улицей Ленина.

Портал TYT.by со ссылкой на читателей сообщает, что в районе Площади Независимости, недалеко от начальной точки марша, нескольких его участников задержали.

Автор фото, Tyt.by

"Туда подъехало несколько микроавтобусов с неопознанными силовиками. По словам очевидцев, они забрали минимум двух человек", - сообщает TYT.by. Задержание одного человека попало на видео.

В минском ГУВД не комментировали задержание участников марша.

Автор фото, Tyt.by

Освобождение Левченко

В четверг была неожиданно освобождена из изолятора на улице Окрестина баскетболистка Елена Левченко, арестованная на 15 суток за участие в несанкционированной акции 30 сентября. Срок ареста истек сегодня, но утром родителям спортсменки сообщили, что арест продлят еще на 72 часа.

"Пока родные и друзья ожидали спортсменку возле ворот на Окрестина, ее усадили в машину и тихо доставили домой, прямо к подъезду", - пишет TYT.by.