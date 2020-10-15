Королева впервые с марта провела мероприятие вне резиденции. Без маски

Автор фото, PA Media

Последние семь месяцев 94-летняя королева Британии Елизавета II проводила все публичные мероприятия в своих резиденциях. В четверг она появилась на публике без маски.

Елизавета II и ее внук, герцог Кембриджский Уильям, посетили военную лабораторию Портон-Даун и встретились с ее сотрудниками.

Эта лаборатория, где изучают боевые отравляющие вещества, играла ключевую роль в расследовании отравления бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

Королева и герцог встретились с сотрудниками лаборатории, которые одними из первых контактировали со Скрипалями, когда те были отравлены.

На время королевского визита в лаборатории были введены меры дополнительной безопасности. Елизавета II и принц Уильям приехали по отдельности, а всех, кто с ними общался, протестировали на коронавирус.

Гости и участники мероприятия соблюдали социальное дистанцирование с расстоянием в два метра.

"Все необходимые предосторожности"

Ни на королеве, ни на ее внуке, во время визита не было масок. Приехав в лабораторию, они тоже соблюдали социальное дистанцирование.

В Кенсингтонском дворце не ответили на вопрос о том, тестировали ли герцога Кембриджского на Covid-19 перед встречей с бабушкой.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В последний раз королева покидала резиденцию 9 марта, чтобы принять участие в церковной службе на День содружества

В Букингемском дворце заверили, что королева была в безопасности.

"Были проведены консультации с придворными медиками и другими имеющими отношение к визиту сторонами, все необходимые меры предосторожности были соблюдены, работа велась в тесном сотрудничестве с лабораторией", - заявил его представитель.

Однако в общественной организации Republic королеву раскритиковали, заявив, что она должна была "подать пример" и надеть маску.

Сегодня британское законодательство требует надевать маски в закрытых публичных пространствах, таких как общественный транспорт, магазины и церкви.

Правительство рекомендует надевать маски в местах, где соблюдать социальную дистанцию может быть трудно.

По мнению Джо Литтла, управляющего редактора журнала Majesty, королеве и герцогу пришлось бы столкнуться с критикой даже если бы они надели маски. Однако он уверен, что рекомендации придворных медиков неукоснительно соблюдались.

До сегодняшнего дня королева проводила большую часть времени в своих резиденциях в компании небольшого коллектива помощников.

В июле она посвятила в рыцари капитана Тома Мура, который помог собрать почти 33 млн фунтов для борьбы с коронавирусом при помощи благотворительного марафона на ходунках по собственному саду, а в июне, также в резиденции, присутствовала на церемонии по поводу своего дня рождения. Все это происходило по правилам социального дистанцирования.

Летом Елизавета II ездила в отпуск в принадлежащий ей лично шотландский замок Балморал и провела несколько недель в Садрингемском дворце в английском Норфолке. В Виндзор она вернулась 6 октября.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Герцогу и королеве показали процедуру поиска взрывчатки с участием пса по имени Макс

Вне резиденции Елизавета II в последний раз появлялась 9 марта, на службе по случаю Дня содружества, в которой приняла участие вместе со всей королевской семьей.

Королеве и принцу Уильяму во время визита в Портон-Даун продемонстрировали оружие, которое используется в операциях контрразведки и представили сотрудникам контртеррористических подразделений.

Члены королевской семьи встретились с сотрудниками, которые в 2018 году определили, что Секргей Скрипаль и его дочь были отравлены веществом группы "Новичок", а также с теми кто работал над деконтаминацией и очисткой Солсбери.