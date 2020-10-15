Хабаровский журналист рассказал о своем похищении людьми в масках

Автор фото, RusNews/YouTube

Журналист хабаровского RusNews и блогер Сергей Плотников заявил, что его похитили неизвестные в масках, которые угрожали ему убийством в случае отказа от сотрудничества. Подробности происшествия он рассказал на YouTube-канале проекта. По словам мужчины, его заковали в наручники и увезли за 40 км от Хабаровска.

Как рассказывает журналист на видео, около семи человек в зеленых масках "типа балаклавы" схватили его возле дома и затащили в автобус Toyota Hiace около 21:30 по местному времени.

"Первое мое впечатление - вот эти серые кепочки, ближе к коричневым. Это те, которые были, когда задерживали Фургала [экс-губернатора Хабаровского края]", - сказал он.

По его словам, он в этот момент разговаривал с человеком из RusNews и успел сказать, что его "берут". Сообщение о похищении блогера сразу появилось в телеграм-канале RusNews, портал заявил о начале поисков журналиста.

Неизвестные люди сначала пытались с ним поговорить, но он "не шел на контакт", и они повезли его в лес, рассказал Плотников.

"Меня вывезли за Хабаровск, километров 40 везли в наручниках, у меня все руки передавленные", - показывает он запястья на записи.

Всю дорогу его избивали, утверждает журналист. Он заявил, что будет писать заявление в Следственный комитет по поводу случившегося. На видео отчетливо видны две ссадины на голове Плотникова.

"Мне стреляли возле ног, говорили - либо ты будешь сотрудничать с нами, либо тебе попадет пуля в голову", - сказал Плотников.

Правоохранительные органы региона слова журналиста пока не прокомментировали.

Плотников освещал протесты в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Он ведет YouTube-канал SergeyNews, где публикует видео акций в Хабаровске.

Протесты в Хабаровске в поддержку Фургала длятся уже третий месяц. Последнее 92-е шествие, которое состоялось в субботу, жестко разогнал ОМОН. Задержали в этот день по меньшей мере 25 человек. Двух участников несогласованной с властями акции доставили в больницу, сообщил минздрав региона.

Губернатор Фургал был задержан 9 июля и отправлен самолетом в Москву. Его обвиняют в организации заказных убийств предпринимателей в середине 2000-х годов. Президент Владимир Путин 20 августа отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.