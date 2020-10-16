Дайджест: Заочная дуэль Трампа с Байденом, ВОЗ заявила, что ремдесивир не помогает выжить при Covid-19

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Американцам пришлось выбирать, какое из выступлений смотреть в прямом эфире

Дональд Трамп и кандидат в президенты США от демократов Джо Байден одновременно провели встречу с избирателями в прямом эфире двух разных американских телеканалов. В пятницу два претендента на Белый дом должны были во второй раз встретиться на очных дебатах, но их отменили, поскольку переболевший коронавирусом Трамп не согласился на предложение Байдена говорить в режиме онлайн. Вместо этого республиканец и демократ были вынуждены сражаться не столько друг против друга, сколько за внимание телезрителей, которым пришлось выбирать, какую из трансляций смотреть: они начинались в одно и то же время.

Как отмечает американский корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер, в этом споре, скорее всего, победил Трамп, поскольку его встреча с избирателями была намного более оживленной и конфликтной: ведущая постоянно задавала президенту острые вопросы. Байден, напротив, получил возможность говорить спокойно и достаточно долго. Впрочем, по словам нашего обозревателя, это может сыграть в пользу кандидата в президенты от демократов, поскольку некоторые американские избиратели устали от политической драмы в стиле Трампа и ждут более скучных, но стабильных времен.

Что важного сказали Трамп и Байден (а точнее, что важного они НЕ сказали):

Трамп отказался прямо осудить известную в интернете теорию заговора QAnon, сторонники которой считают, что против президента США действует тайная сеть педофилов-сатанистов. Недавно мы рассказывали об этом феномене.

Байден отказался подтвердить или опровергнуть предположение, что в случае избрания он может назначить больше судей Верховного суда США с тем, чтобы поменять идеологический баланс в высшем американском судебном органе. Действующий президент выдвинул в Верховный суд новую кандидатуру - консервативного юриста Эми Кони Барретт вместо недавно умершей либеральной судьи Рут Бейдер Гинзбург. Если Барретт будет назначена, это может на многие годы радикально поменять соотношение либералов и консерваторов в пользу последних. Мы объясняли, почему битва за Верховный суд настолько важна для США.

И, чтобы понять, какого именно зрелища мы лишились из-за отмены очных дебатов между Трампом и Байденом, прочитайте репортаж нашего корреспондента в Вашингтоне Кирилла Белянинова о первой телебитве между кандидатами.

ВОЗ: ремдесивир не помогает снизить смертность при Сovid-19

Всемирная организация здравоохранения заявила, что препарат ремдесивир не помогает снизить смертность при Covid-19. Первой об этих выводах сообщила британская Financial Times, репортеры которой получили результаты клинических испытаний, проходивших в рамках программы "Солидарность" (Solidarity). ВОЗ эту информацию подтвердила. Кроме этого препарата (антивирусного лекарства, разработанного для лечения Эболы), также испытывались другие лекарства, на которые врачи возлагали надежды при лечении Covid-19: гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир и интерферон. Результаты оказались неутешительными для производителей.

Автор фото, EPA

"К сожалению, оказалось, что все лекарства в этом исследовании не подают надежд с точки зрения изменения показателей смертности, - отмечает ВОЗ. - Эти результаты существенно не изменялись при исключении определенных стран, регионов или групп населения". Недавно ремдесивир был применен при лечении президента США Дональда Трампа, который переболел Covid-19.

В среду на этой неделе минздрав России зарегистрировал ремдесивир в качестве средства при коронавирусе. Впрочем, ранее из списка рекомендованных препаратов были исключены лопинавир и ритонавир - за их неэффективностью. Гидроксихлорохин при этом рекомендуется в России на ранних стадиях Covid-19.

Коронавирус: карантин в Лондоне и 30 тыс. заболевших во Франции

Тем временем пандемия коронавируса в Европейских странах набирает темпы. В среду число суточных случаев Covid-19 резко выросло во Франции: в этой стране было зарегистрировано 30 621 новых заболевших, при этом днем ранее их было около 22,5 тыс. В Париже и других крупных городах страны действует комендантский час, свободных мест в реанимациях остается все меньше.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Премьер-министр Франции Жан Кастекс и мэр Парижа Анн Идальго встречаются с медиками

В России в четверг было зарегистрировано 286 смертей от Covid-19 - это самый высокий суточный показатель за все время пандемии. В последние дни в стране ежедневно фиксируется не меньше 13 тыс. новых случаев заболевания. С 19 октября московские старшеклассники перейдут на заочное обучение, посетители столичных ночных клубов должны регистрироваться при помощи сканирования QR-кодов.

Тем временем в Великобритании карантинные меры усилены в Лондоне, который власти перевели в категорию городов с более высокой степенью риска. В четверг в стране было зарегистрировано 18,9 тыс. новых пациентов с Covid-19 и 138 смертей.

А вот что происходит в некоторых других государствах Европы:

Польша обнародовала список "красных зон", к которым также отнесена Варшава. В этих регионах закроются школы и тренажерные залы.

обнародовала список "красных зон", к которым также отнесена Варшава. В этих регионах закроются школы и тренажерные залы. Школы и бары также закрываются в Чехии , где темпы распространения инфекции продолжают расти. В стране разворачиваются полевые госпитали для больных Covid-19.

, где темпы распространения инфекции продолжают расти. В стране разворачиваются полевые госпитали для больных Covid-19. В испанской Каталонии ресторанам будет разрешено продавать еду только навынос. Тренажерные залы и учреждения культуры могут быть заполнены не более чем 50%, а магазины и торговые центры - не более чем на 30%.

ресторанам будет разрешено продавать еду только навынос. Тренажерные залы и учреждения культуры могут быть заполнены не более чем 50%, а магазины и торговые центры - не более чем на 30%. С 14 октября в Нидерландах бары, рестораны и кофешопы могут торговать только навынос.

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Война в Карабахе: обвинения в военных преступлениях, перемирие не соблюдается

В районе конфликта вокруг Нагорного Карабаха идут активные военные действия. Похоже, стороны противостояния уже не возлагают надежд на соблюдение перемирия, о котором они договорились 10 октября.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Последствия обстрела кладбища в Тертере

В числе главных событий четверга:

Армения обвинила власти Азербайджана в казни пленных после появления в сети видеокадров, на которых запечатлены издевательства и убийство армянских военных. Азербайджан поставил под сомнение подлинность роликов и назвал их провокацией, однако пообещал провести расследование.

Стороны продолжают обвинять друг друга в обстреле населенных пунктов. Журналисты сообщают, что в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте снова гремят взрывы. Обстрелу также подверглось кладбище в городе Тертер в Азербайджане, местные власти говорят о гибели трех мирных жителей.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После обстрела в Степанакерте

Ранее Азербайджан нанес удар по территории Армении, чтобы уничтожить ракетные установки. Корреспонденты Русской службы Би-би-си Илья Барабанов и Марина Катаева побывали у северной части армяно-азербайджанской границы через несколько часов после случившегося и увидели последствия удара.

Мы также ведем прямую текстовую трансляцию, где можно прочитать о всех последних событиях вокруг конфликта.

Москва: в метро - только в маске и перчатках

Автор фото, EPA Подпись к фото, Дезинфекция улиц в Москве

С пятницы жители Москвы обязаны носить в общественном транспорте маски и перчатки. Столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что контроль за соблюдением такого режима усилят, а тех, кто попытается зайти в метро или в автобус без средств индивидуальной защиты, не будут пускать даже, если они купили билеты. В четверг мы рассказывали, как в условиях пандемии выживают московские компании, которые не могут перевести работу в онлайн.

100-й день протестов в Болгарии

Болгарская оппозиция планирует провести масштабную демонстрацию с требованием отставки правительства страны во главе с премьер-министром Бойко Борисовым, которого она обвиняет в коррупции и связях с олигархами. Пятница станет сотым днем шумных протестов против руководства страны, которые пока не увенчались успехом. Одновременно болгарский парламент рассмотрит требование оппозиции отправить в отставку спикера парламента страны Цвету Караянчеву.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Демонстранты обвиняют премьер-министра Бойко Борисова в коррупции

Недавно наш европейский корреспондент Юри Вендик объяснял, чем недовольны болгарские демонстранты и что сейчас происходит в самой бедной и, по данным правозащитников, самой коррумпированной стране Евросоюза.

Европейские санкции за отравление Навального

В четверг Европейский союз и Британия ввели санкции против шести высокопоставленных российских чиновников в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. В числе тех, кому будет запрещен въезд в ЕС и заморожены активы (если таковые найдутся), - директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Автор фото, Метцель Михаил Подпись к фото, Глава ФСБ Александр Бортников и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко

Российские власти отрицают причастность к отравлению Навального, против которого, по мнению ЕС, было применено боевое отравляющее вещество из группы "Новичок". В Москве также обещают симметричный ответ на европейские санкции.

Кыргызстан: отставка президента, власть - у Садыра Жапарова

Обязанности премьер-министра и президента Кыргызстана начал исполнять бывший депутат Садыр Жапаров, недавно освобожденный демонстрантами из тюрьмы. Он получил власть после отставки президента Сооронбая Жээнбекова и спикера парламента страны.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сторонники Жапарова празднуют отставку президента

Массовые акции протеста в Кыргызстане начались после парламентских выборов, на которых, согласно официальным результатам, семипроцентный барьер не преодолела ни одна из ведущих оппозиционных партий. Демонстранты захватили правительственные здания, вынудили депутатов назначить Жапарова премьер-министром, а затем добились отставки президента. Мы рассказываем о том, что происходит в Кыргызстане, и объясняем, кто есть кто в очень бурной политической жизни этой страны.

Украина: зачем Зеленскому "недореферендум"

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил уже два вопроса из пяти, которые он намерен задать жителям страны одновременно с выборами местных органов власти, запланированными на 25 октября. Это вопросы о том, нужно ли вводить пожизненное заключение для коррупционеров и создание в Донбассе свободной экономической зоны.

Автор фото, President.gov.ua Подпись к фото, "Почему твой голос важен? Потому что будет так, как решишь ты", - обещает Владимир Зеленский. В то же время соратники президента признают: результаты опроса не будут иметь никаких юридических последствий

Хотя о проведении всенародного опроса заявил президент, украинская Центральная избирательная комиссия заниматься его организацией не будет, и средства в бюджете для этого также не предусмотрены. Наш корреспондент Святослав Хоменко объясняет, зачем Зеленскому понадобился такой нестандартный политический шаг и какими могут быть его последствия.

Times обличает "российские фейки об оксфордской вакцине"

На первой полосе лондонской Times сегодня красуется фотография Дмитрия Киселева - ведущего "Вестей недели" на государственном телеканале "Россия-1". Кадр из его программы опубликован в связи с расследованием издания (требуется подписка) о кампании дезинформации, направленной против оксфордской вакцины от коронавируса.

Автор фото, Times Подпись к фото, Первая полоса Times в пятницу выглядит вот так

Как пишут журналисты Times, в России производятся мемы и видеоклипы с намеками, что вакцина может превратить человека в обезьяну. Это связано с тем, что при разработке препарата Оксфордский университет и компания AstraZeneca использовали вирус шимпанзе. По утверждению авторов расследования, фейки и мемы, эксплуатирующие эту теорию, распространяются в государствах, которым Россия надеется продавать свою cобственную вакцину от коронавируса "Cпутник V", а также в западных странах.

Times пишет, что получила изображения фейков от некого человека, имеющего отношение к кампании дезинформации и озабоченного ее плачевными последствиями для здоровья людей. Издание отмечает, что у него нет доказательств прямой причастности Кремля к распространению таких фейков, но "есть свидетельства того, что некоторые российские чиновники имели отношение к организации кампании".

В выпуске программы "Вести недели" от 13 сентября, кадр из которой публикует на своей первой полосе Times, Дмитрий Киселев действительно рассказывает о проблемах оксфордской вакцины (в определенный момент испытания были прерваны из-за болезни одного из участников) - и прямо связывает это с "обезьяньим" происхождением препарата. Испытания оксфордской вакцины сейчас продолжаются, британские эксперты сочли это безопасным.

Примечательно, что российский Фонд прямых инвестиций, который также занимается разработкой "Спутник V", в июле заявлял, что Россия намерена принимать участие в производстве вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета, если она окажется удачной.

Автор фото, FBI Подпись к фото, Финалом операции ФБР стал арест 10 человек, из которых восемь были особо ценными кадрами - шпионами-нелегалами

Помните громкую историю с разоблачением целой группы российских шпионов-нелегалов в США в 2010 году? Наш корреспондент Ольга Ившина рассказывает о новых подробностях этого скандала, который считается одним из самых значительных в истории разведки. Публикация основана на подробных интервью, в которых сотрудники ФБР впервые раскрыли многие детали об операции.

Мэр Киева Виталий Кличко - не только чемпион мира по боксу, но и один из ведущих украинских политиков. Этой осенью он снова баллотируется на должность мэра - и считается самым вероятным претендентом на победу. В чем же секрет его популярности? (Короткий спойлер - не только в спортивных достижениях и совсем не в ораторских способностях).

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Мэр-мем: почему Кличко лидирует на выборах главы Киева