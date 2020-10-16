Сделка "Яндекса" по покупке "Тинькофф" сорвалась

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"Тинькофф" объявил о прекращении переговоров с "Яндексом" о покупке банка, о которых было объявлено 22 сентября. "Яндекс" подтвердил, что не смог согласиться с условиями сделки, в связи с чем переговоры с Олегом Тиньковым прекращены. Сделка оценивалась почти в 5,5 млрд долларов.

TCS Group - головная структура банка "Тинькофф" - объявила об отказе от продолжения переговоров с "Яндексом" о выкупе всего ее акционерного капитала в сообщении, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи.

В пресс-релизе, который получили журналисты, сказано, что решение не совершать потенциальную сделку вступает в силу немедленно.

"Мы ни с кем переговоры не ведем, "Тинькофф" будет развиваться дальше самостоятельно", - сообщили в пресс-службе TCS Group.

Отказ от сделки подтвердили и в "Яндексе". "Яндекс" не смог согласиться с окончательными условиями сделки, в связи с чем все переговоры с акционером банковской группы Олегом Тиньковым были прекращены, сообщили Интерфаксу в компании.

На новостях о срыве сделки бумаги "Яндекса" на Мосбирже упали более чем на 4%, банка "Тинькофф" - более чем на 7%.

Сделка года

22 сентября TCS Group и "Яндекс" объявили о достижении принципиальной договоренности о приобретении "Яндексом" 100% акций TCS. Предполагалось, что общая сумма возможной сделки может составить 5,48 млрд долларов.

В среду издание The Bell со ссылкой на свои источники сообщило, что покупателем банковского бизнеса Тинькова может оказаться МТС или "МТС Банк". Обе стороны тогда отказались от комментариев.

В пятницу о том, что сделка "Яндекса" и TCS Group не состоится, написал Forbes. По его сведениям, переговоры на всем своем протяжении были сложными - краеугольным был вопрос об участии Тинькова в управлении объединенной компании.

Один из собеседников издания рассказал, что Тиньков хотел активно участвовать в бизнесе, что "не приветствовали в Яндексе". "Олегу это не понравилось. Потом все успокоилось, а сейчас подтвердили, что конец", - сказал он.

О том, что переговоры натолкнулись на желание Тинькова принимать участие в управлении компанией после ее продажи, Forbes рассказали еще два источника.

Сделка года в российском финтехе не состоится, комментирует The Bell.

Сам Тиньков в сентябре писал в "Инстаграме": "Это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю "Яндекс", мы две лучшие ИТ-компании страны, и там может быть куча синергий. Я точно остаюсь в @tinkoffbank и буду им заниматься".