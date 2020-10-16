Disney будет предупреждать о дискриминации в своих старых мультфильмах. Что в них сочли расизмом?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Образ сиамских котов из "Леди и бродяги" посчитали оскорбительным для азиатов

"Эта программа содержит негативное изображение и/или изображает неподобающее обращение с людьми других культур", - такое предупреждение будут видеть зрители перед началом классических диснеевских мультфильмов: "Дамбо", "Леди и бродяги" и ряда других.

"Эти стереотипы были неправильными тогда и неверны сейчас", - будут предупреждать зрителей.

"Мы хотим признать их вредное воздействие, извлечь уроки и начать дискуссию о том, как вместе создать будущее без дискриминации", - завершается предупреждение корпорации. Демонстрировать его будут при просмотре мультфильмов на стриминговом сервисе Disney+.

Среди других фильмов, которые снабдили дисклеймером о расизме, мультфильм 1970 года "Коты-аристократы", где один из персонажей-котов показан с выкрашенной желтым цветом мордой и играет на рояле палочками для еды, и "Питер Пэн", в котором коренных жителей страны Нетландии называют "краснокожими".

Расизм в этих фильмах в основном касается образов животных. Некоторые фильмы, такие как мюзикл "Песня Юга" с участием живых актеров, удалили из стриминга совсем, тоже из-за расизма.

Какие фильмы снабдили предупреждением и за что?

"Леди и бродяга" (1955): В этой романтической истории любви между двумя собаками из разных слоев общества есть персонажи Си и Ам, сиамские коты. Их изображение посчитали стереотипом, направленным против азиатов. Также опасения вызвала сцена в приюте для собак, в которой фигурируют чихуахуа Педро, говорящий с сильным мексиканским акцентом, и борзая по имени Борис.

В этой романтической истории любви между двумя собаками из разных слоев общества есть персонажи Си и Ам, сиамские коты. Их изображение посчитали стереотипом, направленным против азиатов. Также опасения вызвала сцена в приюте для собак, в которой фигурируют чихуахуа Педро, говорящий с сильным мексиканским акцентом, и борзая по имени Борис. "Коты-Аристократы" (1970): Сиамского кота по кличке Шун Гон озвучивал белый актер. Сам образ - карикатура на людей азиатской расы. Он играет на пианино палочками для еды.

Сиамского кота по кличке Шун Гон озвучивал белый актер. Сам образ - карикатура на людей азиатской расы. Он играет на пианино палочками для еды. "Дамбо" (1941): Слоненка Дамбо учит летать на ушах группа ворон, которые, как сочли в Disney, разговаривают с подчеркнутым афроамериканским акцентом. Главу группы ворон зовут Джим Кроу, это сочли отсылкой к "законам Джима Кроу" - так в США называли элементы законодательства, направленные на расовую сегрегацию.

Слоненка Дамбо учит летать на ушах группа ворон, которые, как сочли в Disney, разговаривают с подчеркнутым афроамериканским акцентом. Главу группы ворон зовут Джим Кроу, это сочли отсылкой к "законам Джима Кроу" - так в США называли элементы законодательства, направленные на расовую сегрегацию. "Книга Джунглей" (1968): В этой экранизации "Маугли" Редьярда Киплинга орангутан Луи поет джаз и много ленится. Этот образ давно критикуют, считая пародией на афроамериканцев.

В этой экранизации "Маугли" Редьярда Киплинга орангутан Луи поет джаз и много ленится. Этот образ давно критикуют, считая пародией на афроамериканцев. Питер Пэн (1953): Коренные жители вымышленной Страны Никогда в мультфильме называются "Краснокожими", это расистский термин. Питер Пэн и его потерянные мальчики танцуют в индейских головных уборах. В Disney считают это формой культурной апроприации. Кроме того, в фильме звучит песня под названием "Что делает красного человека красным?". Позже ее переименовали в "Что делает смелого человека смелым?".

Коренные жители вымышленной Страны Никогда в мультфильме называются "Краснокожими", это расистский термин. Питер Пэн и его потерянные мальчики танцуют в индейских головных уборах. В Disney считают это формой культурной апроприации. Кроме того, в фильме звучит песня под названием "Что делает красного человека красным?". Позже ее переименовали в "Что делает смелого человека смелым?". Песня Юга (1946): Один из самых скандальных фильмов Disney, который в США не вышел на DVD. Один из персонажей - раб с плантации Дядюшка Ремус. Его образ укрепляет старый миф о том, что чернокожие рабы на плантациях жили счастливо.

Disney - не единственная корпорация, которая сегодня маркирует свои старые мультфильмы. То же самое делает компания Warner Bros, в 1943 году выпустившая полнометражный мультфильм "Черноуголька и семь гномов", - своеобразную пародию на диснеевскую "Белоснежку", где все персонажи были изображены афроамериканцами. Мультфильм изобиловал расовыми стереотипами.