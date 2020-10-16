В правительстве РФ назвали падение рубля "шикарным" для бизнеса. Согласны ли экономисты?

Автор фото, Alexander Demyanchuk/TASS Подпись к фото, С начала этого года рубль подешевел почти на 20%

Многие российские компании могут только выиграть от продолжающегося с начала года снижения курса рубля, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Однако опрошенные Би-би-си экономисты опасаются, что негативные эффекты от падения российской валюты могут перевесить позитивные.

Рубль с начала этого года подешевел почти на 20%. Как отметил министр в интервью агентству Блумберг, компании, которые не находятся в сильной зависимости от импорта, "сейчас в выгодной позиции", и для них снижение курса рубля – это "шикарно".

По прогнозам Мантурова, сокращение промышленного производства в России по итогам текущего года может составить 4,5%. "Мы надеемся, что пик [кризиса] позади. Восстановление во многих отраслях было очень быстрым", - добавил он.

Кому выгоден дешевый рубль?

По мнению директора Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олега Шибанова, в выигрыше от дешевеющего рубля в первую очередь оказываются компании, ориентированные на экспорт или имеющие экспортную составляющую, так как они могут быстро увеличить свою рублевую прибыль за счет выгодного для них обменного курса.

“В то же время для компаний, у которых все сосредоточено внутри [страны] и которые импортируют иностранные товары – для них это очевидный вред, потому что покупательная способность населения снижается, люди не способны тратить на покупку столько средств, сколько они тратили раньше с учетом изменения курса. Это, конечно, создает давление и на внутреннее потребление, и на бизнес этих компаний”, - объясняет Шибанов.

Многим компаниям придется пересматривать свои инвестиционные планы, так как ослабление рубля ведет к удорожанию инвестиционного импорта и в целом негативно влияет на промышленность, опасается главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

"На фоне последних событий с эпидемией и ситуацией в геополитике инвестиции и так очень сильно страдают, поэтому резкое ослабление рубля добавит проблем", - полагает он.

По мнению Девятова, в долгосрочной перспективе российские компании, возможно, сумеют переориентироваться на национальное оборудование и начать активно отказываться от импорта, но для этого нужно, чтобы низкий курс рубля сохранялся в течение длительного времени, что маловероятно.

Партнер аудиторской компании "ФБК Грант Торнтон" Игорь Николаев также полагает, что хотя некоторые российские экспортеры выиграют от падения рубля, общие экономические издержки перевесят весь положительный эффект.

"Надо понимать, что падение рубля не только для населения, но и для производителей ассоциируется с кризисом. Если рубль падает, то это формирует ситуацию неопределенности в экономике. А при высокой степени неопределенности любая предпринимательская активность замораживается”, - объясняет экономист.

Автор фото, Sergey Bobylev/TASS Подпись к фото, Денис Мантуров полагает, что пик кризиса уже позади

Падение продолжается

С начала 2020-го российская валюта подешевела почти на 20%. В конце сентября курс евро на торгах на Московской бирже превысил отметку в 91 рубль - впервые с февраля 2016-го, а доллар вырос выше отметки 78 рублей - впервые с апреля этого года.

В пятницу утром курс доллара расчетами "завтра" вырос на 10 копеек – до 78,17 рубля, курс евро - на 2 копейки, до 91,45 рубля. При этом декабрьский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 1,02% - до 42,72 доллара за баррель.

Рубль продолжает падение на фоне ослабления валют развивающихся стран. Инвесторы начали распродавать рисковые активы в преддверии новой волны коронавируса. Во многих странах вновь растет число зараженных, вводятся новые карантинные меры, которые ударят по мировой экономике.