Нападение во Франции: возле школы на окраине Парижа обезглавлен учитель

Автор фото, AFP Подпись к фото, На месте преступления работает полиция и следователи

В пригороде на северо-западе Парижа неизвестный обезглавил учителя, после чего был застрелен полицией.

По данным местных СМИ, погибший в городке Конфлан-Сент-Онорин был учителем, который показал в классе карикатуру на пророка Мохаммеда. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Следствие по этому делу возглавил прокурор, занимающийся делами, связанными с террористической деятельностью.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, находившийся на пути в Марокко, немедленно возвращается в Париж.

Нападение произошло около 17:00 по местному времени вблизи школы.

Полиция прибыла на место происшествия после того, как получила сообщение о подозрительном человеке, бродившем вокруг здания.

Полицейские сначала обнаружили жертву, а затем и самого подозреваемого, который находился в 200 метрах от места преступления. На требование полиции сдаться он стал угрожать предметом, похожим на нож, и был застрелен.

В настоящее время место преступления оцеплено, там проводятся следственные действия.

Полиция рекомендовала местным жителям на время избегать этого места.

Сейчас в Париже проходит суд над обвиняемыми в причастности к нападению в 2015 году на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, которая опубликовала карикатуры на пророка Мохаммеда.