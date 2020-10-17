Убийство учителя под Парижем: в нападении подозревают чеченца из Москвы

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, К школе, где преподавал убитый учитель, ученики несут цветы

В пятницу вечером в пригороде Парижа был обезглавлен школьный учитель. Нападавшим, по данным полиции, был 18-летний чеченец, родившийся в Москве.

47-летнему преподавателю Самюэлю Пати поступали угрозы после того, как он на уроке показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Об этом сообщают французские СМИ.

Полиция расследует нападение как теракт. Оно произошло в районе 17:00 по местному времени (18:00 Москве) на улице считающегося благополучным городка Конфлан-Сент-Онорин, расположенного к северо-западу от центра Парижа.

Нападавший был застрелен полицией недалеко от места преступления. По данным неназванного представителя полиции, им был 18-летний молодой человек чеченского происхождения, предположительно, придерживавшийся радикально исламистских взглядов.

Французская газета Figaro со ссылкой на источник в судебной сфере сообщила, что подозреваемого звали Абдулах А. (Abdoulakh A.)

По данным издания, он не был включен в список радикалов, но состоял в банде в коммуне Эраньи, одним из членов которой был известный полиции исламист.

Посольство России в Париже находится в контакте с французскими властями по делу об убийстве учителя, в котором подозревают гражданина РФ, сообщили Интерфаксу в субботу в российской дипмиссии.

На данный момент полиция задержала девять подозреваемых. Изначально это были четверо родственников нападавшего, включая одного несовершеннолетнего. Позднее в ходе расследования были задержаны еще пять человек - в их числе двое родителей учеников из школы, в которой работал убитый. По данным местных СМИ, они высказывали недовольство решением учителя показать классу карикатуры на пророка Мухаммеда.

Карикатуры, которые учитель показал классу на уроке об антиклерикализме и свободе слова, были известны по публикациям в сатирическом журнале Charlie Hebdo. В настоящий момент в Париже идет суд по делу об убийстве 12 человек в результате исламистского нападения на редакцию этого журнала в 2015 году.

За последний месяц это второе исламистское нападение, связанное с карикатурами на пророка Мухаммеда, напечатанными Charlie Hebdo. В конце сентября полиция Парижа задержала выходца из Пакистана, напавшего с ножом на двоих людей недалеко от бывшего офиса журнала.

Что известно о нападении?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В настоящее время место преступления оцеплено

Злоумышленник, вооруженный большим ножом, напал на учителя возле средней школы города Конфлан-Сент-Онорин, расположенного в 25 километрах от центра Парижа. Нанеся серию резаных ран в области шеи, преступник отрезал голову своей жертве.

По словам очевидцев, в момент нападения преступник выкрикнул "Аллах акбар".

Нападавший попытался скрыться, однако полиция, которую вызвали свидетели происшествия, быстро оказалась на месте.

Полицейские догнали нападавшего в соседнем городе Эраньи. На требование сдаться он стал угрожать им своим оружием, после чего был застрелен.

В настоящее время место преступления оцеплено, там проводятся следственные действия.

Что известно об убитом учителе

47-летний Самюэль Пати был учителем истории и географии. На уроке, посвященном светскому государству и свободе слова, он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Несколько лет назад их публикация в Charlie Hebdo вызвала возмущение многих мусульман в стране. В 2015-м году из-за этих карикатур на редакцию напали братья-джихадисты, убив 12 человек.

В начале октября несколько родителей-мусульман жаловались руководству школы на то, что этот учитель решил использовать карикатуры в качестве учебного пособия.

При этом отец одного из учеников Пати рассказал, что перед тем как показать карикатуры на пророка, Пати предложил выйти из класса учащимся, которых изображения могут обидеть.

"Мой сын говорит, что он был супер-отзывчивым, супер-дружелюбным и супер-добрым, - рассказал агентству Франс-пресс Нордин Чауади. - Он просто сказал детям-мусульманам: "Выйдите из класса, я не хочу оскорблять ваши чувства".

За неделю до нападения в соцсетях появилось видео, в котором мужчина, представившийся как отец одной из учениц Пати, назвал учителя бандитом и призвал других объединиться и сказать: "Остановись, не трогай наших детей", передает агентство Рейтер.

Реакция

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На месте преступления побывал президент Франции Эммануюэль Макрон

Президент Франции Эммануюэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс резко осудили нападение, отметив, что оно носит все отличительные признаки исламистского терроризма и пообещал ответ от правительства.

"Хочу поделиться с вами своим гневом. Целью этого отвратительного нападения был сам принцип светскости, который лежит в основе Французской республики", - заявил премьер.

Депутаты Национальной ассамблеи Франции поднялись с мест в память о жертве жестокого теракта.

Мусульманские лидеры Франции также резко осудили нападение.