Отравление Скрипалей: зараженный "Новичком" полицейский заявил, что не может больше работать

Сержант британской полиции Ник Бейли, который был заражен "Новичком" в Солсбери, после того, как первым осматривал дом отравленных этим веществом Сергея и Юлии Скрипалей, уволился со службы, так как, по его словам, больше не может справляться со своими обязанностями.

После длительного лечения Бейли вернулся на работу в 2019 году, но сейчас говорит, что вынужден признать свое поражение в борьбе с последствиями отравления.

Бейли отслужил в полиции 18 лет и, по его словам, крайне сожалеет, что сейчас ему приходится уйти в отставку.

Бейли проводил первый осмотр дома Скрипалей в защитном костюме и не знает, как и в какой момент вступил в контакт с "Новичком".

"Я не знаю, как это было. Может быть, вещество проникло через перчатки. Может быть, это случилось, когда я поправлял респиратор или очки, когда был в доме и яд уже был на моей руке", - говорит Бейли.

Бейли и двое его коллег были посланы осмотреть дом Скрипалей в марте 2018 года, после того как те были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в парке.

Согласно одной из версий заражения Бейли, яд был, среди прочего, нанесен на ручку двери дома Скрипалей, и именно до этой ручки и дотронулся сержант полиции.

Скрипали пережили нападение, которое, по словам тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, было практически наверняка организовано российскими властями.

Автор фото, Reuters/BBC

По словам самого сержанта, то, что с ним произошло, полностью перевернуло его жизнь.

"Я хотел быть полицейским с подросткового возраста, и не мог даже подумать о какой-то другой работе. Именно поэтому мне сейчас так грустно", - сказал он.

"Как и практически все полицейские, я сталкивался с травмирующими психику происшествиями, насилием, и другими печальными событиями".

"Но хотя я очень хотел продолжать нести службу, я понял, что не обрету душевного покоя, если останусь в этой среде. Для меня настало время изменить свою жизнь".

Двое граждан России обвиняются в применении химического оружия в Солсбери против Скрипалей. Они известны под своими псевдонимами - Александр Петров и Руслан Боширов: под этими именами они въехали на территорию Великобритании за сутки до нападения на Скрипалей. Согласно проведенному позже расследованию, из подлинные имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Британские следователи пришли к выводу, что они агенты российской военной разведки ГРУ. Минфин США в своем заявлении также называет их офицерами ГРУ, ответственными за совершение покушения на Сергея Скрипаля и его дочь.

В интервью российскому телеканалу RT они сказали, что поехали в Солсбери посмотреть на шпиль местного собора, хотя, согласно записям камер наружного наблюдения, прибыв в этот город, они пошли ровно в обратном направлении от собора, чей шпиль виден практически отовсюду, направившись в сторону дома Скрипалей.

Когда Бейли было сказано, что в его крови обнаружен "Новичок", он сильно испугался.

"Это был страх неизвестности. Я остолбенел от ужаса, потому что такая опасная вещь в моей крови. Я знал, каково состояние других двух [отравившихся] и как это повлияло на них..." - добавляет полицейский.

Лечение было болезненным.

"Я все время был в сознании. Мне делали много инъекций. Иногда мне в руки кололи внутривенно пять или шесть препаратов одновременно. Физически через какое-то время я стал чувствовать себя довольно онемевшим", - вспоминает сержант.

Через две с половиной недели после госпитализации Бейли выписали из больницы. Но трудности на этом не закончились.

Специалистам по химзащите пришлось исследовать, изъять и уничтожить тысячи тонн различных материалов.

Например, пришлось уничтожить практически все вещи из дома, где жил сержант Ник Бейли.

"Мы потеряли не только дом, мы потеряли все наши вещи, включая все вещи детей. Мы потеряли машины - все, все. Да, было очень трудно это принять", - сказал Бейли.