Бэнкси подтвердил авторство граффити с девочкой и хула-хупом

Подпись к фото, Новая работа Бэнкси

Знаменитый анонимный художник стрит-арта, выступающий под псевдонимом "Бэнкси", подтвердил, что является создателем появившегося несколько дней назад в Ноттингеме граффити девочки с обручем.

Автор изобразил на стене дома рядом с парикмахерской девочку, которая крутит гавайский обруч хула-хуп, причем в роли последнего выступает велосипедная шина.

Изображение появилось во вторник, 13 октября. Рядом валялся велосипед без заднего колеса.

Пока шли споры, принадлежит граффити Бэнкси или нет, его на всякий случай защитили прозрачным экраном, который вскоре кто-то также разрисовал при помощи баллончика с краской.

Утром в субботу Бэнкси разместил изображение девочки с обручем в своем аккаунте в "Инстаграме", подтверждая, что рисунок принадлежит ему.

Парикмахерская, возле которой появилось граффити, находится на пересечении улиц Ротсей-авеню и Иклстон-роуд в спальном районе Лентон, где живет много студентов.

После того, как Бэнкси объявил о своем авторстве, люди начали массово фотографироваться на фоне рисунка. В какой-то момент там одновременно находилось около 30 человек, не считая полицейских.

Подпись к фото, Полицейские присматривают за любителями искусства

Возле картины царит праздничная атмосфера, передал с места события корреспондент Би-би-си Дэвид Питэм. Люди всех возрастов и социального положения стоят в очереди, чтобы сделать снимок.

Какой-то предприниматель оперативно подогнал фургончик с мороженым. Кто-то взаправду крутит хула-хуп. Люди явно рады возможности поговорить о чем-то кроме коронавируса - хотя не без труда стараются выдерживать социальную дистанцию.

"Это капелька позитива посреди всей этой истории с коронавирусом", - сказала 39-летняя жительница Ноттингема Никола Маршалл, пришедшая посмотреть на рисунок со своим сынишкой Клеем.

"Рисунок притягивает взгляд. Было немного неожиданно и сюрреалистично увидеть его здесь", - говорит 23-летний студент Дэниел Амер, живущий на Ротсей-авеню.

Ищите смыслы

Подпись к фото, Граффити Бэнкси было покрыто другим граффити

Профессор Пол Гоф из университета искусств в Борнмуте, изучающий Бэнкси, заявил Би-би-си, что не был до конца уверен, принадлежит ли работа знаменитому создателю уличных граффити, и с радостью узнал, что так оно и есть.

"Интересный вопрос, - сказал профессор Гоф, когда его спросили о смысле рисунка. - Последние четыре или пять работ Бэнкси были посвящены ситуации с коронавирусом. Эта продиктована настроением. Просто человек, получающий удовольствие. Возможно, посыл такой: мы живем в трудные времена, давайте получим максимум радости и используем для веселья то, что сломано".

По мнению профессора, кольцо - позитивный, жизнеутверждающий символ.

Эксперт добавил, что ноттингемский рисунок технически отличается от предыдущих работ Бэнкси: в нем меньше текучести и больше мелких деталей, особенно вокруг подбородка девочки.

Бэнкси начал разрисовывать дома и вагоны городского транспорта из пульверизатора в Бристоле в 1990-х годах и с тех пор отметился во многих городах мира. Он часто вкладывает с свои рисунки политические послания и любит высмеивать крупные корпорации.

В духе Робин Гуда

Подпись к фото, Местные власти призывают людей соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Представитель городского совета сказал, что власти города рады тому, что у них появилась работа Бэнкси, хотя и не знают, почему художник в этот раз выбрал для самовыражения Ноттингем - "возможно, потому, что здесь родина мятежного Робина Гуда".

Он предположил, что велосипед может быть отсылкой к находящейся неподалеку фабрике Рэли, увековеченной в романе местного уроженца Алана Силлитоу "В субботу вечером и в воскресенье утром" и в одноименном культовом фильме 1960 года.