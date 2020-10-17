"Октябрьский сюрприз". Накануне выборов штаб Трампа нашел новый компромат на Байдена

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Кандидата от Демократической партии на пост президента США Джо Байдена вновь обвинили в коррупционных связях на Украине. Что не так в этой истории?

По давней традиции накануне президентских выборов в США обязательно появляется "сенсационный компромат" на одного из претендентов. Это правило за две с половиной недели до дня голосования подтвердила поддерживающая республиканцев газета New York Post, опубликовав личную переписку Хантера Байдена - сына претендента на президентский пост от Демократической партии Джо Байдена.

Младший сын бывшего вице-президента США в свое время был членом совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma с зарплатой в 50 тысяч долларов в месяц.

По версии издания, эту должность Байден-младший использовал, чтобы обеспечить для украинских бизнесменов доступ к своему отцу, курировавшему в администрации президента Барака Обамы в том числе и финансовую помощь Украине.

В чем уличили Байдена?

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Как утверждает New York Post, компрометирующие бывшего вице-президента США документы были найдены в ноутбуке, который был оставлен в ремонтной мастерской в штате Дэлавер в апреле 2019 года. Хозяин фирмы не смог точно указать, был ли владельцем компьютера Хантер Байден, но заявил, что на ноутбуке была наклейка благотворительного фонда "Beau Biden Foundation", названного в честь умершего старшего сына экс-вице-президента.

Ноутбук, поврежденный водой, из ремонта так и не забрали, и владелец мастерской, как утверждает издание, изучил содержание жесткого диска, а затем сообщил об этом в ФБР и связался с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, передав ему все собранные данные.

Всего на жестком диске находились почти 25 тысяч фотографий, в том числе и откровенно сексуальных, а также более 11 550 сообщений электронной почты, имеющих отношение к работе Бадена-младшего в украинской энергетической компании Burisma и китайской корпорации CEFC China Energy Co.

В электронной переписке, опубликованной New York Post, утверждается, что в апреле 2015 года Хантер Байден организовал встречу своего отца с топ-менеджером украинской энергетической компании Вадимом Пожарским.

"Дорогой Хантер, спасибо, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться с вашим отцом и провести некоторое время вместе", - говорится в опубликованном письме.

До этого, в мае 2014 года, Пожарский также просит Хантера Байдена посоветовать, "как он мог бы использовать свое влияние" в интересах компании.

Эта встреча, по версии New York Post, произошла за год до того, как занимавший тогда пост вице-президента Байден настаивал на увольнении Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины. Как утверждали во время слушаний в Конгрессе республиканцы, в это время гепрокурор инициировал расследование в отношении компании Burisma и вице-президент США по настоянию собственного сына использовал свое влияние для того, чтобы прекратить дело.

Сам Байден объяснял, что администрация Соединенных Штатов и лидеры европейских стран считали Шокина коррумпированным чиновником, чья деятельность мешает проведению реформ на Украине.

Почему соцсети заблокировали компромат?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хантер Байден

Сразу же после публикации, которую газета New York Post назвала "сенсационной", крупнейшие соцсети, включая Facebook и Twitter, заблокировали распространение статьи, утверждая, что материал не прошел необходимую проверку.

Выступая на митингах своих сторонников, президент Трамп постоянно упоминал о том, что его оппонент Джо Байден использовал свою должность, пытаясь помочь сыну Хантеру в различных бизнес-проектах. Начать уголовное расследование в отношении экс-вице-президента он просил президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора летом 2019 года, что стало поводом для начала процедуры импичмента в Конгрессе.

Владелец газеты New York Post Руперт Мердок известен как давний стронник Дональда Трампа, а само издание неизменно поддерживает республиканцев. В публикации нет никаких подтверждений того, что опубликованная переписка является аутентичной, да и сам владелец мастерской в интервью не смог подтвердить, что его клиентом мог быть Байден-младший.

К тому же один из авторов материала ранее работала продюсером у ведущего телеканала Fox Шона Хэннити, считающегося одним из личных друзей президента Трампа. Телеканал также принадлежит Руперту Мердоку и не скрывает своих симпатий к республиканцам.

В прошлом году, согласно источникам Washington Post, представители разведсообщества США предупреждали Белый дом о том, что российская разведка использует Рудольфа Джулиани для распространения дезинформации о Байдене. Основной источник информации личного адвоката Трампа, депутат украинской Рады Андрей Деркач, был внесен в санкционный список минфином США как агент правительства РФ.

Представитель избирательного штаба Байдена Эндрью Бэйтс заявил, что в списке встреч бывшего вице-президента нет никаких упоминаний о переговорах с представителями компании Burisma.

"Мы проверили список официальных встреч Джо Байдена в это время, и никаких встреч, о которых упоминает New York Post, никогда не было", - сказал он.

Политтехнологи кампании Трампа, впрочем, не особенно скрывали, что новый компромат на Джо Байдена подготовили именно они.

В сентябре бывший советник президента США Стив Бэннон в интервью голландскому телеканалу посоветовал ожидать некоей политической сенсации.