По милости королевы: мужчину, спасшего прохожих на Лондонском мосту, могут досрочно выпустить из тюрьмы

Автор фото, Steve Gallant/PA Wire Подпись к фото, Погибший на Лондонском мосту Джек Меррит (справа) тесно работал со Стивом Галлантом (слева) в рамках программы по реабилитации "Учимся вместе"

Осужденный по делу об убийстве Стивен Галлант, оказавший помощь полиции во время теракта на Лондонском мосту в ноябре 2019 года, сможет выйти из тюрьмы на 10 месяцев раньше срока.

Это стало возможным после того, как королева Елизавета II прибегла к редко используемому "королевскому праву на помилование" с тем, чтобы дело Галланта было пересмотрено Комиссией по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщило министерство юстиции Британии.

"Верховный судья разрешил применить к Стивену Галланту королевское право на помилование, чтобы сократить минимальный срок его наказания на 10 месяцев в знак признания его исключительной храбрости у здания Гильдии рыботорговцев "Фишмонгерс Холл", что помогло спасти жизни людей, несмотря на то, что он подверг свою жизнь колоссальному риску", - сказал представитель министерства юстиции.

Окончательное решение будет принято комиссией по условно-досрочному освобождению, однако, по мнению экспертов, вряд ли оно будет отрицательным. За последние 10 лет за Галлантом не числилось нарушений, сейчас он учится на предпринимателя.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Нападение на Лондонском мосту произошло 29 ноября 2019 года

Конференция с трагическими последствиями

Стивен Галлант был осужден в 2005 году на 17 лет за убийство бывшего пожарного Барри Джексона в городе Халл.

В день теракта 42-летний Галлант был участником конференции по реабилитации заключенных, как и устроивший нападение Усман Хан, вооруженный двумя ножами и имевший на себе муляж взрывного устройства.

Хан достал оружие еще в здании гильдии рыботорговцев, но потом смог выбежать на мост.

Автор фото, Steve Gallant/PA Wire Подпись к фото, Погибший на Лондонском мосту Джек Меррит (справа) тесно работал со Стивом Галлантом (слева) в рамках программы по реабилитации "Учимся вместе"

Хан убил двух студентов Кембриджского университета, также ранее находившихся на конференции по реабилитации - 23-летнюю Саскию Джонс и 25-летнего Джека Меррита. Несколько человек получили раны.

Галлант попытался обезвредить Хана с помощью бивня нарвала, который висел на стене в здании гильдии. Он был одним из трех мужчин, пытавшихся скрутить Хана на Лондонском мосту, что запечатлено на любительском видео, впоследствии разошедшемся в СМИ и интернете.

Чуть позже Хан был застрелен полицейскими.

Отец убитого Джека Меррита отреагировал на новость о досрочном освобождении Стивена Галланта, сказав в интервью газете Daily Mail: "Стив целиком и полностью заслуживает помилования или сокращения своего срока. Это очень здорово. Он тесно общался с Джеком и сумел исправиться и изменить свою жизнь, я очень рад за него".

Стивен Галлант был одним из двух мужчин, осужденных за убийство 33-летнего Барри Джексона в 2005 году. Во время процесса по этому делу в королевском суде города Халл было заявлено, что Галлант стал избивать Джексона, ошибочно решив, что тот напал на его девушку.