Во Франции тысячи вышли на митинги в память об убитом чеченцем учителе

Автор фото, Reuters

Несколько тысяч человек в воскресенье приняли участие в демонстрациях во Франции в память об учителе Самюэле Пати, обезглавленном этническим чеченцем Абдулаком А. после того, как Пати на уроке показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Люди собрались на площади Плас-де-ла-Републик с плакатами "Je suis enseignant" ("Я - учитель"). Также видны плакаты с лозунгами "Ноль терпимости к врагам Республики" и "Я профессор, я думаю о вас, Самюэль".

Одна из участниц, назвавшаяся французской мусульманкой, сказала, что пришла на митинг, потому что ей отвратительно совершенное убийство.

На видео, опубликованном премьер-министром Жаном Кастексом, видно, как собравшиеся поют "Марсельезу" после минуты молчания в память об убитом. Протестующие были в масках.

"Вам не напугать нас, мы - Франция", - написал Кастекс.

Именно на Плас-де-ла-Републик в 2015 году прошла полуторамиллионная демонстрация после теракта в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo.

В акции в воскресенье, помимо премьер-министра Кастекса, приняла участие мэр Парижа Энн Идальго.

Автор фото, AFP Подпись к фото, 47-летнему учителю Самюэлю Пати перед убийством поступали угрозы

Демонстрации проходили не только в столице - люди вышли на улице в Лилле, Лионе, Марселе, Бордо, Тулузе и других городах.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Плакат в руках парижского протестующего: "Им не обезглавить республику"

В среду в стране пройдут новые акции поминовения. В воскресенье глава контртеррористического подразделения Лоран Нуньес заявил в интервью, что с нападением на учителя "был перейден важный рубеж".

"Цивилизация не убивает невинных людей, варварство - убивает", - сказал в одном из интервью имам мечети в Бордо Тарек Убру.

Что произошло в пятницу

Школьный учитель Самюэль Пати был обезглавлен в пятницу вечером в пригороде Парижа. На него напал, по данным прокуратуры, 18-летний мужчина по имени Абдулак А., этнический чеченец, родившийся в Москве и получивший во Франции статус беженца.

Злоумышленник, вооруженный большим ножом, напал на учителя возле средней школы города Конфлан-Сент-Онорин, расположенного в 25 километрах от центра Парижа. Нанеся серию резаных ран в области шеи, преступник отрезал голову своей жертве.

Полицейские догнали нападавшего в соседнем городе Эраньи. На требование сдаться он стал угрожать им оружием, после чего был застрелен.

Пати начали поступать угрозы после того, как на уроке он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщали ранее французские СМИ.

Полиция расследует нападение как теракт. На данный момент в рамках следствия задержано 11 человек. Имя последнего задержанного не сообщается, ранее задержали четверых близких родственников Абдулака А. Еще шестерых человек, включая отца одного из учеников Пати и исламского проповедника, которого СМИ называют радикальным, задержали в воскресенье.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что преподаватель погиб за то, что учил людей свободе выражения.

Что сказал Кадыров

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров осудил произошедшее, выразив соболезнования родным погибшего. Вместе с тем он призвал не провоцировать верующих и не задевать их религиозные чувства.

"Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить - чеченцы здесь ни при чем", - написал Кадыров в своем Телеграм-канале.

По его словам, подозреваемый почти всю жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал по-французски и наверняка отдавал отчет своим действиям, "понимая, что государство в упор не слышит верующих".

"Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Такие действия иначе как провокационными не назовешь", - заявил чеченский лидер.

В посольстве России в Париже в субботу заявили, что нападавший "не имеет отношения к России".

Что еще известно

По словам главы антитеррористической прокуратуры Жана-Франсуа Рикара, в пятницу Абдуллак А. приходил в школу, где работал Пати, и просил учеников указать на учителя. Перед нападением он некоторое время следовал за жертвой.

Рикар подчеркнул, что карикатуры на пророка Мухаммеда Пати показывал ученикам, рассказывая о теракте в редакции журнала Charlie Hebdo и о свободе слова. Пати преподавал историю и географию.

Он делал это регулярно и обычно советовал ученикам-мусульманам отвернуться, если они считают, что карикатуры могут оскорбить их чувства.

Это возмущало отца одного из учеников, который подал на учителя жалобу. Он и еще один мужчина по имени Абдельхаким Сефриуи, активист и священнослужитель, записали несколько видеообращений с критикой Пати. Оба они задержаны.