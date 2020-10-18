В Перу обнаружили гигантскую кошку. Ей более 2 тысяч лет

Автор фото, OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN/GOB.PE

Археологи обнаружили гигантское изображение кошки во время раскопок на территории плато Наска в южной части Перу. В длину геоглиф достигает 37 метров, его возраст - более 2 тысяч лет.

Рисунок был найден на одном из склонов во время работ по реставрации смотровой площадки и находился под угрозой исчезновения из-за естественной эрозии, сообщили в министерстве культуры Перу.

Автор фото, OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN/GOB.PE

По стилистическим особенностям рисунок относится к периоду позднего Паракаса, когда изображения кошачьих были очень популярны в местной культуре, и стал древнейшим из рисунков плато Наска, датируемых 100-200 гг. до н.э.