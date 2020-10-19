Дайджест: хрупкое перемирие в Карабахе, в Москве ужесточают масочный режим

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В минувшие выходные Россия вновь попыталась примирить Азербайджан и Армению, которые ведут боевые действия в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

17 октября после телефонных переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с коллегами из Баку и Еревана было согласовано очередное перемирие с полуночи 18 октября.

Однако режим прекращения огня не продержался и нескольких минут - обе стороны возложили ответственность за срыв договоренностей друг на друга.

По версии азербайджанской стороны, через две минуты после полуночи армянские силы начали обстрел города Джебраил. МИД Армении подтвердил, что основные боевые действия ведутся на юге, но ответственность возложил на Баку.

Тем не менее, судя по сообщениям сторон, днем в воскресенье обстрелов населенных пунктов не происходило.

За три недели войны Азербайджан смог продвинуться на южном участке фронта и взять три бывших райцентра, 26 лет назад оставшихся под контролем армян: Джебраил, Гадрут и Физули.

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Власти Москвы с сегодняшнего дня ужесточают контроль над соблюдением масочного режима в метро и обещают проверять наличие масок и перчаток на всех станциях подземки, а также в наземном транспорте.

"Пожалуйста, если поездка необходима - подготовьтесь к ней заранее и выполните всего два простых условия: наденьте маску и перчатки", - сказали в департаменте транспорта Москвы агентству Интерфакс.

Штраф за отсутствие средств защиты составляет 5 тысяч рублей.

Одновременно с этим с понедельника в Москве вводится обязательная регистрация для посетителей баров, ночных клубов и других заведений, которые работают с полуночи до 6 утра.

Для входа в эти заведения необходимо будет отсканировать QR-код или отправить СМС-сообщение (подобная система уже действует в других странах, например, в Британии).

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В Минске в воскресенье прошел "Партизанский марш", задуманный как акция солидарности с бастующими рабочими минских заводов. В ходе акции, собравшей более 15 тысяч участников, задержали около 200 человек.

В воскресенье также стало известно об освобождении адвоката Ильи Салея из команды избирательного штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико.

Накануне вечером Би-би-си пообщалась с недавно освобожденным из СИЗО бизнесменом и членом избирательного штаба Виктора Бабарико Юрием Воскресенским. Он был одним из участников недавней встречи действующего президента Александра Лукашенко с находящимися в СИЗО КГБ оппозиционерами.

Воскресенский назвал себя медиатором, которому Александр Лукашенко лично поручил вести переговоры по демократизации белорусской политической системы и об освобождении политзаключенных.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в воскресенье, что освобождение политзаключенных - результат мирных массовых протестов. По словам Воскресенского, продолжение протестов - это тупиковый путь, а освобождения задержанных можно добиться только путем переговоров с властью.

В рядах оппозиции Воскресенского подвергают острой критике за то, что он стал "рупором провластных настроений".

"Я веду очень много переговоров практически круглосуточно, я очень рад и счастлив, что президент поручил мне это работу", - рассказал Би-би-си Воскресенский.

Он также сообщил, что политконсультант и гражданин США Виталий Шкляров, освобождения которого на прошедшей неделе потребовал госсекретарь США Майк Помпео, уже находится на свободе.

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В Франции накануне тысячи людей вышли на акцию в память об учителе Самюэле Пати, обезглавленном этническим чеченцем Абдулаком А. после того, как Пати на уроке показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

В Париже акция прошла на Площади Республики - в 2015 году там прошла полуторамиллионная демонстрация после теракта в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo.

Демонстрации прошли также в Лилле, Лионе, Марселе, Бордо, Тулузе и других французских городах.

Школьный учитель Самюэль Пати был обезглавлен в пятницу вечером в пригороде Парижа.

На него напал, по данным прокуратуры, 18-летний мужчина по имени Абдулак А., этнический чеченец, родившийся в Москве и получивший во Франции статус беженца.

Ситуация с коронавирусом в России заинтересовала британскую Daily Mail, которая рассказывает о том, как бары и рестораны Москвы переполнены, а посетители не носят маски и не соблюдают правила социального дистанцирования.

Вспышка заболеваемости в России бьет рекорды, установленные весной, когда были введены жесткие карантинные меры. Но в то время, как правительства по всей Европе возвращают ограничения, чтобы бороться с ростом случаев заражения, власти в России выступают против жестких мер. На Москву, где проживает чуть менее 10% населения страны, ежедневно приходится до 30% новых случаев инфицирования, отмечает газета.

Весенний локдаун нанес ущерб и без того ослабленной экономике страны и усилил недовольство россиян резким падением доходов и ухудшением условий жизни. В результате рейтинг одобрения президента Владимира Путина, по данным Левада-центра, в апреле упал до 59%.

Профессор политологии Университета Содружества Вирджинии Джуди Твигг сказала в интервью Daily Mail: "Они знают, что у людей едва хватило терпения пережить самоизоляцию, и если эти меры снова введут, они будут крайне непопулярны".

Но врачи и эксперты бьют тревогу по поводу того, что система здравоохранения России работает на пределе возможностей. СМИ, как и весной, сообщают о долгих часах ожидания скорой помощи и длинных очередях на компьютерную томографию.

Кроме того, люди с симптомами Covid-19 рассказывают, что днями ждут визита врача, заключает газета.

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В Британии начинается эксперимент, в ходе которого путешественники, отправляющиеся в США, получат цифровой "паспорт здоровья", который в будущем может стать нормой для всех, кто едет в другие страны, пишет Guardian.

Система под названием CommonPass, получившая поддержку Всемирного экономического форума, как ожидается, может лечь в основу глобальной структуры, обеспечивающей безопасность международных полетов - с помощью нее пассажиры смогут доказать, что они не заражены коронавирусом.

Критики подобных схем опасаются, что методика тестирования в разных странах может отличаться; их также беспокоит возможность более строгого контроля над перемещениями людей.

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