В Калмыкии сдохла рыба в водохранилище. Что об этом известно

Автор фото, Sanchir Goryaev/TASS Подпись к фото, На видеозаписи местного жителя весь берег водохранилища усеян мертвой рыбой

В воскресенье житель Калмыкии опубликовал видео с берега водохранилища, усеянного дохлой рыбой. В причинах ее массовой гибели пообещали разобраться прокуратура и Следственный комитет России, глава республики взял произошедшее под личный контроль - это напоминает, как власти реагировали на экологическое бедствие у берегов Камчатки.

В соцсетях появились фотографии и сообщения о массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Сарпинском районе республики.

"Запах нереальный, просто ужасный... Вся вода переполнена рыбой мертвой", - комментирует увиденное врач-травматолог и бизнесмен Санчир Горяев.

На видео он садится в машину и проезжает по периметру водоема - видно, что дохлые рыбы с разной равномерностью находятся на поверхности озера и у берега.

Глава Калмыкии Бату Хасиков на следующий день после публикации заявил, что взял на личный контроль произошедшее и что созданная им экспертная группа сделала отбор проб воды и мониторит соседние водоемы.

"Завтра утром выезжаю на место для изучения первых результатов исследований и лично сообщу о предварительных заключениях экспертов. Жители региона должны знать реальную ситуацию из официальных источников", - пообещал глава республики.

О выезде на водохранилище оперативной группы для забора образцов воды, грунта и биоматериалов сообщило в понедельник Росрыболовство.

Прокуратура Калмыкии начала проверку информации, опубликованной в социальных сетях, о массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище.

"Установлено, что данный водоем образован из талых и дождевых вод. По предварительной оценке, замор рыбы произошел из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

В руководстве республике в свою очередь не спешат с выводами.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии Очир Джамбинов сказал телеграм-каналу "Подъем", что в причинах произошедшего в их республике разбирается межведомственная группа.

"Факт действительно имеет место. Пока не можем сказать что-то определенное, что послужило причиной. Ни в коем случае не оставим без внимания такое ЧП. Разбираемся", - заявил Джамбинов.

Гибель рыбы в Калмыкии, возможно, привлекла бы меньше внимания, если бы не экологическое бедствие на Камчатке. Там уже несколько недель ищут причина гибели тысяч морских животных в акватории Авачинского залива.