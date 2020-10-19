Политтехнолога Виталия Шклярова отпустил из белорусского СИЗО

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Российского и американского политтехнолога Виталия Шклярова отпустили из СИЗО КГБ в Минске под поручительство политолога Юрия Воскресенского. Шкляров оказался за решеткой в конце июля еще перед президентскими выборами, окончившихся протестами, а в октябре был среди арестованных, встречавшихся с Александром Лукашенко.

О том, что Шклярова отпустили из СИЗО, Воскресенский говорил Би-би-си в выходные. В понедельник утром "Новая газета" сообщила, что информацию подтвердил адвокат Шклярова Антон Гашинский.

"Еще 14 октября Шклярову была изменена мера пресечения на домашний арест с личным поручительством гражданина Воскресенского. В случае противоправных действий мера изменится на содержание под стражей", - рассказал собеседник издания.

Кто такой Шкляров

44-летний Шкляров - уроженец Гомеля. Сам себя позиционировал как американского, немецкого и российского политического консультанта, политтехнолога. Жена Шклярова - гражданка США, дипломат.

В 2017 году он работал в президентской кампании телеведущей Ксении Собчак. Шкляров, как писали СМИ, работал с американским политиком Берни Сандерсом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Его колонки публиковались в российских СМИ - в частности, в "Новой газете".

Шклярова задержали в Гомеле 29 июля, за десять дней до президентских выборов в стране, на который Лукашенко выдвигался на пятый срок.

7 августа, за два дня до дня голосования, ему предъявили обвинение по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. После выборов в Беларуси начались масштабные протесты.

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Шклярова обвинили в работе на блогера Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которого не допустили на выборы и который сам с 29 мая находится под стражей в СИЗО.

Шкляров отрицает вину. Он уверен, что его преследуют по политическим мотивам из-за его материалов о ситуации в Беларуси.

Встреча с Лукашенко

Шкляров был одним из участников встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с арестованными представителями белорусской оппозиции, которая состоялась 10 декабря в Минске.

На встрече помимо него присутствовали экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова, участник инициативной группы Бабарико Воскресенский и еще шестеро оппозиционеров.

Как стало известно позже, должна была присутствовать и член координационного совета оппозиции Мария Колесникова, но она отказалась ехать на встречу с Лукашенко.

После встречи с Лукашенко нескольким ее участникам - директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Воскресенскому - изменили меру пресечения, они покинули СИЗО.

Адвокат Гашинский говорил, что после встречи арестованных с Лукашенко будет ходатайствовать об освобождении из-под стражи своего подзащитного. Неделю назад он рассказывал РИА Новости, у Шклярова якобы остались положительные впечатления от встречи с Лукашенко.