В России вводят "налог на богатых". Его предложил Путин - как это будет работать?

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Новую ставку называли "налогом на богатых", это была инициатива президента Владимира Путина.

23 июня, выступая с очередным телеобращением к стране в связи с пандемией коронавируса, Путин в числе прочего предложил с 2021 года повысить НДФЛ для россиян, чей годовой доход больше 5 млн рублей (или 416 тысяч рублей в месяц). Ставка 15% будет только для той части дохода, которая превышает эту сумму.

Дополнительные доходы бюджета Путин тогда предложил тратить только на одну цель - на лечение детей с тяжелыми, в том числе редкими - орфанными - заболеваниями.

Законопроект, оформляющий путинскую инициативу, был внесен в Госдуму правительством в конце сентября. Повышение до 15% в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей (65 тысяч долларов) в год, он предусматривает с 1 января 2021 года.

"Справедливость здесь абсолютно ни при чем"

Путин объяснил необходимость отхода от концепции единого 13-процентного налога тем, что технологии сейчас позволяют точечно рассчитывать выплаты.

С момента вступления в силу второй части Налогового кодекса России в 2001 году в стране действует единая ставка НДФЛ в размере 13% и отсутствует минимальный не облагаемый налогами размер доходов.

"То, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково, по одной ставке в 13%, на первый взгляд выглядит даже несправедливым, - рассуждал в июне Путин. - Однако если учесть, что после введения плоской шкалы НДФЛ собираемость налога увеличилась, причем увеличилась значительно, и государство получило возможность направлять эти дополнительные средства на решение социальных задач, то станет ясно, что справедливость здесь абсолютно ни при чем".

По словам Путина, с учетом "нового качества администрирования" и внедрения цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцировано и "направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач".

Это было не первое повышение налогов, о котором Путин объявил в формате коронавирусного обращения к россиянам. В марте он сообщил о введении налога на доходы по вкладам и инвестициям на сумму свыше 1 млн рублей.

Что думают эксперты

Новые правила коснутся примерно 1% населения страны, говорил Би-би-си директор финансового центра "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов.

По его мнению, для тех, кто подпадет под новые налоги, это будет ощутимый рост налоговой нагрузки. "Надо понимать, что 5 млн - это более 400 тысяч рублей в месяц, и соответственно для них это окажется существенным снижением дохода. Скажем, при зарплате 10 млн [рублей в год] это означает снижение зарплаты на 100 тысяч рублей в год", - подсчитывал эксперт.

По данным Росстата на апрель 2019 года, в России зарплату выше 500 тысяч рублей в месяц получали около 0,1% работающих россиян. Еще около 0,7% получали зарплату от 250 тысяч рублей в месяц до 500 тысяч. Росстат не дает разбивку по тому, какая доля населения получает зарплату выше 400 тысяч.

Доходы многих чиновников превышают лимит в 5 млн рублей. Путин задекларировал доход за 2019 год в 9,7 млн рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин в свой последний год работы на посту главы Федеральной налоговой службы заработал 18,2 млн рублей. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев задекларировал 11 млн рублей.

Издание Frank RG писало, что "налог на богатых" придется платить примерно 30% руководящих работников банков.

Повышение НДФЛ не должно затронуть тех граждан, которые продали квартиру и таким образом получили повышенный доход. "В Налоговом кодексе есть специальная норма, которая позволяет исключать продажу недвижимости из налогообложения", - говорил Би-би-си партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

НДФЛ в размере 13% сохранится не только для доходов от продажи недвижимого имущества, но и в случае его дарения.

Глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров в среду заявил, что "есть целый ряд вопросов, которые рекомендуется посмотреть ко второму чтению". Комитет предлагал не повышать ставку для доходов от продажи всего имущества, а не только недвижимости. Также предлагалось сохранить НДФЛ в размере 13% при налогообложении страховых выплат.

Минфин при этом уточнил перечень доходов, подпадающих под обложение НДФЛ в 15%, исключив из него разовые или нерегулярные доходы. "Основной принцип законопроекта - применение повышенной ставки НДФЛ к периодическим и активным доходам свыше 5 млн рублей, связанным непосредственно с трудовой деятельностью людей", - цитирует сообщение министерства РБК.

По мнению Захарова, бизнес вряд ли будет массово уходить в тень от повышенного НДФЛ, так как подоходный налог все равно остается одним из самых низких в Европе.

При этом экономический эффект от новых налоговых правил будет не столь значительным, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Путин говорил, что его налоговая инициатива даст бюджету около 60 млрд рублей.

"Это не такая уж большая сумма в годовом выражении. Речь [в выступлении Путина] также шла о том, что 100 млн рублей регионам дополнительно дают на дорожное строительство. То есть эффект от повышения подоходного налога будет даже меньше той суммы, которая направляется на дороги", - говорила Би-би-си эксперт.

Минфин подсчитал, что дополнительные доходы бюджета должны составить 60 млрд рублей в 2021 году, а в 2022 году - уже 64 млрд рублей, в 2023-м - 68,5 млрд.

А вот опрошенные Би-би-си руководители благотворительных организаций, которые помогают детям с орфанными заболеваниями, положительно оценивали предложение Путина.

"Пока мы имеем ситуацию, что многие дети не получают помощь просто потому, что не хватило денег. Медицина в области орфанных заболеваний критически недофинансирована. Несмотря на ту работу, которую мы ведем в течение многих лет, мы просто не в состоянии покрыть все потребности. Появляются новые препараты, которые стоят огромных денег, и приходится принимать кошмарные решения: кому помочь, а кому нет", - говорила директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова.