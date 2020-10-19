Коронавирус в мире: 40 млн зараженных, Италия вводит ограничения, Австралия ослабляет локдаун

Подпись к фото, Число зараженных коронавирусом превысило 40 млн человек

В понедельник число зарегистрированных случаев Covid-19 на планете достигло отметки в 40 миллионов, и свыше 1,1 млн заболевших скончались, показывает карта Университета Джонса Хопкинса в США.

Учитывая различия в методах тестирования и тот факт, что во многих странах анализ на коронавирус недоступен широким слоям населения, истинная цифра, уверены ученые, куда выше.

Лидерами по печальной статистике остаются США, Бразилия и Индия.

В Европе все больше стран, испытывающих вторую волну заражений, пытаются не допустить всеобщего карантина за счет более локальных мер. Тем временем в Австралии штат Виктория осторожно ослабляет жесткие меры после почти 100 дней локдауна.

Премьер Италии: "Не расслабляйтесь при встрече с близкими"

Автор фото, EPA Подпись к фото, Местные власти смогут закрывать общественные места в 21:00

В понедельник меры, направленные на ограничение коронавируса, ужесточает Италия. Мэров городов наделили полномочиями закрывать общественные пространства в 21:00. Группы посетителей ресторанов сокращаются до шести человек, и после 18:00 обслуживание в них будет только за столиками. Старшеклассники будут позже начинать учебный день, конференции и фестивали откладываются, приостанавливаются занятия контактными видами спорта.

В воскресенье в Италии зарегистрировали 11 705 новых случаев коронавируса. Предыдущий рекорд был днем ранее, в субботу (10 925 случаев). В начале пандемии Италия была одной из наиболее сильно пострадавших стран - по количеству смертей из европейских стран ее опередила только Великобритания.

В воскресенье премьер-министр Джузеппе Конте обратился к нации по телевидению, на лице у него была маска. Он сказал, что хочет избежать нового всеобщего локдауна, и призвал всех не забывать делать то, что зависит от них.

"Самые эффективные меры - это по-прежнему все самое простое: маски, дистанция и мытье рук. Мы должны обратить особое внимание на ситуации, в которых мы расслабляемся и забываем о них: во время встреч с семьей и друзьями. В этих ситуациях мы должны быть начеку", - сказал премьер-министр.

Жесткий локдаун в Австралии подходит к концу

Автор фото, EPA Подпись к фото, Еще недавно жителям Мельбурна разрешали только ненадолго выходить из дома

Австралийский штат Виктория постепенно выходит из жесткого локдауна, который длился более 100 дней.

С понедельника жители столицы штата, Мельбурна, смогут отъезжать от дома на расстояние до 25 км, встречаться группами до 10 человек из двух разных домов, также снимаются ограничения по времени на прогулки и открываются парикмахерские и теннисные корты. В других городах штата разрешили еще и ходить в гости двум взрослым с двумя детьми.

При этом рестораны по-прежнему могут работать только на вынос, а многие магазины и предприятия сектора услуг остаются закрытыми.

Строгий локдаун установили в штате Виктория летом. Особенно жесткими меры были в его столице, Мельбурне. Они включали ночной комендантский час и штрафы в тысячи долларов для нарушителей. В августе на пике второй волны в штате зафиксировали 687 новых случаев за сутки - сейчас эта цифра снизилась до 4.

До середины лета Австралия успешно справлялась с распространением коронавируса, однако за один только июль общее число заражений по стране с начала пандемии внезапно выросло вдвое - за счет ситуации в Виктории, и прежде всего в Мельбурне.

В Варшаве открывается полевой госпиталь на стадионе

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Национальный стадион в Варшаве будет превращен в полевой госпиталь

Власти Польши распорядились в понедельник об открытии полевого госпиталя на территории Национального стадиона в Варшаве, там будет 500 коек для пациентов с Covid-19.

В воскресенье число новых случаев заражения коронавирусом в Польше достигло 8,5 тыс., тогда как еще месяц назад эта цифра была в районе 800.

Польские врачи сообщают о недостатке персонала, больничных коек и оборудования. Власти призвали граждан оставаться дома. Бассейны и спортивные залы закрылись, рестораны ограничили часы работы

Британия: мэр Манчестера спорит с правительством страны

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Мэр Манчестера просит большей финансовой помощи людям, которые не смогут работать

В Британии продолжается спор между правительством страны и мэром Манчестера из-за условий введения ограничительных мер в городе и его окрестностях.

Министр ЖКХ и местного самоуправления Роберт Дженрик сказал в интервью Би-би-си, что соглашение с властями Манчестера будет достигнуто в ближайшие дни, и подчеркнул, что этот спор может стоить людям жизней.

На прошлой неделе премьер-министр Борис Джонсон заявил, что из-за высокого числа заражений в Манчестере там должны быть введены ограничительные меры "третьей степени". Они, в частности, запрещают людям ходить в гости и предполагают закрытие ряда предприятий сферы услуг. Но поскольку британское правительство наделило местные власти возможностью принимать окончательное решение на этот счет, мэр города, Энди Бернэм, смог поставить правительству свои условия.