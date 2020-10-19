Выборы в США: во Флориде очереди у избирательных участков. Европа тихо надеется на Байдена

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во Флориде у избирательных участков возникли очереди. Желающих проголосовать досрочно оказалось много

Досрочное голосование на выборах президента США началось в понедельник во Флориде. Началось весьма активно: несмотря на дождь с ветром, избиратели выстроились в длинные очереди у участков для голосования.

Жители этого ключевого для выборов штата прекрасно помнят, как в 2000 году всего 537 голосов во Флориде решили судьбу президентской гонки.

Эксперты предсказывают. что и в этом году результат голосования во Флориде может стать решающим для определения победителя.

На этот раз по всей стране по почте было подано более 28 млн бюллетеней - это рекордное число для американских выборов. Правда, никогда раньше выборы не проходили в условиях пандемии коронавируса.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Флорида - один из ключевых штатов, от которых во многом зависят итоги выборов

Американские СМИ сообщают, что зарегистрированные сторонники Демократической партии опережают республиканцев, отправив более чем в два раза больше бюллетеней.

Однако республиканцы утверждают, что хотя демократы могут выиграть досрочное голосование, но сторонники Трампа возьмут верх в день выборов.

Некоторые из них разделяют утверждения Трампа о том, что голосование по почте - это рай для мошенников, однако подтверждения этим опасениям нет.

Согласно исследованию Центра юстиции Бреннана за 2017 год, уровень мошенничества при голосовании в США составляет от 0,00004% до 0,0009%.

Трамп путешествует, Байден готовится к дебатам

До дня выборов в США осталось чуть больше двух недель, и Дональд Трамп путешествует по стране, проводя ставшие его визитной карточкой митинги в аэропортах, пытаясь подогреть энтузиазм своих сторонников. В понедельник он направился в Аризону.

В календаре Джо Байдена не значится публичных мероприятий. Следующие несколько дней он проведет, готовясь к последним президентским дебатам в Нэшвилле в четверг.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пока Джо Байден готовится к дебатам, его напарница Камала Харрис вдедт кампанию во Флориде

Напарница Байдена и кандидат на пост вице-президента Камала Харрис ведет кампанию во Флориде, одном из ключевых штатов в борьбе за голоса коллегии выборщиков. В 2016 году в штате победил Трамп.

Во вторник жена Байдена Джилл собирается выступить в Мичигане, хотя подробности этого пока не известны. А в среду Барак Обама, остающийся, согласно опросам, одной из самых популярных фигур в американской политике, намеревается выступить в поддержку Байдена в Пенсильвании.

Уверенно лидируя в опросах, Байден может позволить себе менее бешеный график предвыборной кампании, хотя республиканцы не преминули обвинить его в том, что он скрывается от общественности и прессы.

Однако в четверг вечером за дебатами будут наблюдать десятки миллионов американцев. Поведение кандидатов на сцене в течение этих 90 минут почти наверняка перевесит все, что будет сказано или произойдет на этой неделе.

Досрочные фальсификации?

Дональд Трамп продолжает критиковать голосование по почте. В воскресенье он заявил на митинге своим сторонникам, что в Огайо якобы "пропали без вести" 50 тыс. бюллетеней.

Ранее президент утверждал, что это свидетельствует о сфальсифицированных выборах, но никаких доказательств в поддержку этого утверждения нет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Трамп обещал полномасштабное расследование возможных нарушений при голосовании по почте сразу после прихода к власти. Пока найти ничего не удалось

Из-за технического сбоя в начале этого месяца избирателям в Огайо было отправлено 50 000 неточных бюллетеней, что местная избирательная комиссия назвала серьезной ошибкой. Однако в комиссии утверждают, что у каждого получившего неточный бюллетень теперь есть его правильная версия.

В "Фейсбуке" появились фотографии с утверждениями, что избирательные бюллетени в Калифорнии якобы "выбрасывают в мусор". Но в избирательном округе Сонома ответили, что на фотографиях изображены старые пустые конверты с ноябрьских выборов 2018 года, которые были утилизированы в соответствии с законом.

Европа опасается и надеется

В европейских столицах пристально и не без беспокойства следят за выборами по ту сторону Атлантики.

Кандидат от демократов Джо Байден лидирует в большинстве опросов общественного мнения. Однако выборы 2016 года продемонстрировали, что мнение электората и коллегии выборщиков не всегда совпадает. Аналитики утверждают, что 3 ноября ситуация может повториться.

Поскольку Трамп весьма двусмысленно высказывается о перспективе мирной передачи власти в случае проигрыша и намекает, что исход выборов придется определять Верховному суду, существует немалый риск, что имя победителя не будет известно довольно долго.

Одна британская букмекерская контора оценивает вероятность того, что Трамп проиграет в голосовании, но будет переизбран, в 69%. Такой вариант возможен в США, поскольку исход выборов решает не общее количество голосов по стране, а коллегия выборщиков, руководствующаяся итогами голосования в штатах.

Опрос управляющих глобальными фондами, проведенный Bank of America, показал, что 60% ожидают судебных баталий по результатам выборов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Комментарии, как говорится, излишни...

В крупных европейских столицах многие тихо надеются, что выборы приведут к смене президента и сдвигу в политике США по целому спектру вопросов - от климата до торговли, НАТО и ядерной сделки с Ираном.

"Большинство правительств ЕС надеются на победу Байдена, хотя прямо в этом никто не признается, - сказал один европейский дипломат агентству Рейтер. - Правительства рассматривают различные сценарии и планы действий, хотя пока непонятно, что можно будет сделать в случае, если Трамп оспорит результат".

"Геополитический паралич"

Спорные результаты выборов приведут к серьезным последствиям в Америке, и так уже поляризованной во многих областях внутренней и внешней политики, да еще и сражающейся с коронавирусом.

Вашингтон ведет торговую войну с Китаем и пытается оказать влияние от Южно-Китайского моря до Йемена.

Спорный результат может вызвать геополитический вакуум, который Пекин, Москва или Пхеньян немедленно попытаются заполнить. Аналитиков, например, беспокоит возможность агрессии Китая против Тайваня.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что готово к любому исходу.

Однако для Великобритании спорный результат выборов не сулит ничего приятного: потенциально 1 января страна может выйти из ЕС без договора, и Лондон изо всех сил пытается как можно быстрее заключить торговую сделку с Вашингтоном.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Трамп утверждал, что сделка в Париже несправедлива по отношению к США и мало повлияет на глобальную температуру

Для Франции спорный итог выборов может означать разницу между полным выходом США из Парижского соглашения по климату и возможным повторным присоединением к нему при Байдене.

НАТО настаивает, чтобы США подтвердили свои обязательства в отношении альянса независимо от того, кто займет Белый дом.

Страны Восточной Европы, традиционно с осторожностью относящиеся к России, хотят, чтобы Америка выполнила свои обязательства в области безопасности, в частности, увеличила военное присутствие в Польше.

Дипломаты в Европе также опасаются и возможного открытого (и потенциально вооруженного) противостояния сторонников Трампа и Байдена на улицах.