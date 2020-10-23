Коронавирус: Власти КНДР предупреждают жителей об "опасной желтой пыли из Китая"

Автор фото, KCTV Подпись к фото, Северокорейское телевидение предупредило зрителей, что желтая пыль содержит токсичные материалы, вирусы и патогенные микроорганизмы

Телевидение КНДР вечером в среду посоветовало жителям меньше выходить на улицу, когда ветер несет желтую пыль из соседнего Китая. Власти предостерегают, что она может быть заражена коронавирусом.

В четверг улицы Пхеньяна практически опустели.

Северная Корея - одно их самых закрытых государств на Земле. Официально, вспышки Covid-19 там нет благодаря умелым действиям правительства, закрывшего границы и ограничивающего передвижения граждан. Режим повышенной готовности действует в стране с января.

Научных данных о связи между пылью в воздухе и коронавирусом нет.

Сезонные пыльные бури - обычное явление в регионе. Типичным видом почвы в северном Китае и Монголии является лёсс. Он легко образует мельчайшие частицы, которые при ветре поднимаются в воздух и докучают людям, проникая в глаза и нос.

Еще одно государство, где власти связали необходимость носить маски с "заразной пылью", - Туркменистан. На это обратило внимание подразделение Би-би-си, отслеживающее недостоверную информацию в мировых СМИ и соцсетях.

Имеется предположение, что причиной повышенного внимания к теме масок в Туркменистане стал всплеск заболеваемости Covid-19, но власти страны отрицают это.

"Вторжение вредоносных вирусов"

Центральное телевидение КНДР в среду включило в прогноз погоды на ближайшие сутки предупреждение о пыльной буре. Отдельным распоряжением на 24 часа в стране были приостановлены все строительные работы под открытым небом.

И в Северной, и в Южной Корее летящую с запада пыль нередко путают с токсичными выбросами китайской промышленности, и природное явление вызывает у людей опасения за свое здоровье.

В четверг главный орган северокорейской Компартии "Нодон синмун" призвал всех трудящихся осознать опасность вторжения вредоносных вирусов в связи с пылевым облаком.

Предупреждения были направлены также иностранным посольствам и офисам международных организаций в Пхеньяне.

Дипломатам порекомендовали по возможности не выходить на улицу и плотнее затворять окна. Российское посольство сообщило об этом на своей странице в "Фейсбуке".

Может ли пыль занести Covid-19?

Государственные СМИ Северной Кореи настаивают, что данные о переносе коронавируса воздушным путем требуют "со всей серьезностью относиться к приходу пылевого облака".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Северной Корее к коронавирусу вообще относятся со всей серьезностью. Так в Пхеньяне обеззараживают рестораны

По данным Центра контроля заболеваний США, коронавирус может сохраняться в воздухе несколько часов. Однако там указывают, что случаи заражения без контакта с людьми или поверхностями исключительно редки, особенно под открытым небом.

Основным способом заражения Covid-19 выступает контакт с инфицированным человеком, который распространяет вокруг невидимые глазом мельчайшие капельки слюны, когда разговаривает, чихает и кашляет.

СМИ Южной Кореи также не верят, что желтая пыль из Китая опасна в плане коронавируса.

Несмотря на официальные заявления, что коронавируса в КНДР нет, власти, очевидно, придают проблеме большое значение. Глава страны Ким Чен Ын регулярно проводит совещания на высоком уровне по этому вопросу и требует строгого соблюдения ограничительных мер.

Эксперты считают крайне маловероятным, чтобы в стране действительно не было ни одного случая заболевания.