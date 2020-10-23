Коронавирус: новые антирекорды, причина заразности вируса и как карантин влияет на еду и сон

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В России - больше 17 тысяч заболевших

За минувшие сутки в мире зафиксировано наибольшее количество новых случаев Covid-19 с начала пандемии: свыше 478 тысяч. Общее число заболевших превысило 42 млн.

1 млн 144 тыс. человек умерло, 75 тыс. находится в тяжелом и критическом состоянии.

В четверг коронавирус в РФ выявили еще у 17340 человек. Такого еще не было.

Предыдущий антирекорд (16319) был поставлен 20 октября.

Рост заболеваемости начался в сентябре.

Всего в России Covid-19 поразил примерно один процент населения. Умерло 25525 пациентов, из них 283 за последние сутки.

В Москве за минувшие сутки выявлено 5478 новых случаев. В отличие от всей России, в столице заболеваемость ниже максимальных весенних показателей. Если в апреле-мае на Москву приходилось более половины заболевших в стране, то теперь - менее трети.

Зато в Санкт-Петербурге достигнут максимум с начала пандемии - 710 человек.

Много новых случаев также в Московской, Нижегородской, Ростовской и Свердловской областях, в Красноярском крае, Бурятии, Забайкалье и на Алтае. Лидеры по темпам роста - Алтай, Еврейская АО и Амурская область.

В двух регионах - Кемеровской области и Чувашии - за сутки не заболел никто.

Польша усиливает карантин

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Польше закрываются рестораны и бары

С субботы все заведения общепита в стране закрываются и будут работать только на вынос. Школьники от 4 класса и старше уходят на дистанционное обучение (старшеклассники и студенты уже сделали это раньше). Запрещено собираться группами больше пяти человек. Гражданам старше 70 лет настоятельно рекомендуется не выходить из дома.

О новых мерах объявил премьер-министр Тадеуш Моравецкий.

В минувшие 24 часа Польша установила рекорд заболеваемости с начала пандемии - 13632 случая, на 12.6% больше, чем в предыдущие сутки, также оказавшиеся пиковыми.

Комендантский час во Франции и дисциплинарные меры в Чехии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Комендантский час теперь действует не только в Париже

С 00:00 часов в субботу в двух третях французских департаментов с 9 вечера до 6 утра вводится запрет на передвижение людей, не вызванное крайней необходимостью,.

Запрет установлен на шесть недель.

Он уже действует в Париже и еще восьми городах, а теперь охватит территорию, где живут 46 из 67 млн французов.

За последнюю неделю заболеваемость Covid-19 в стране выросла на 40%. В четверг объявлено о новом суточном антирекорде: 41622 человека. 162 пациента умерли.

В Словакии и трех северных районах Португалии в субботу начинает действовать недельный запрет на выход из дома, кроме как на работу и за продуктами, а в Афинах - ночной комендантский час.

Чешский премьер Андрей Бабич потребовал от министра здравоохранения Романа Примулы уйти в отставку после того, как в одном из таблоидов появилось фото, на котором Примула поздно вечером выходит без маски из ресторана, который в этот час должен был быть закрыт.

Власти США окончательно одобрили ремдесивир

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Продукцией компании Gilead лечился и президент США. Однако влияние ремдесивира на сокращение смертности в тяжелых случаях не доказано

Американское федеральное Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств полностью одобрило использование антивирусного препарата ремдесивир для лечения больных Covid-19 в условиях стационара.

"Сегодняшнее решение основано на результатах многочисленных клинических испытаний и представляет собой важный научный этап в борьбе с Covid-19", - заявил начальник управления Стивен Хан.

Ремдесивир, выпускаемый фармацевтической компанией Gilead под торговой маркой "Веклюр", применяется для лечения Covid-19 в США, Канаде и Европе с мая.

Ремдесивир, как и ряд других препаратов, было разрешено использовать временно, в связи с чрезвычайной обстановкой. Он стал первым лекарством от коронавируса, получившим постоянное разрешение.

По имеющимся данным, он во многих случаях ускорял выздоровление, но его влияния на сокращение смертности в тяжелых случаях не выявлено.

Ремдесивир вводится пациентам старше 12 лет путем инъекций. Во время лечения от Covid-19 его, наряду с другими препаратами, получал президент Дональд Трамп.

Почему коронавирус так заразен?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ученые видят причину в том, что шипы SARS-CoV-2 обладают уникальной способностью взаимодействовать с нейропилином-1

Объединенная группа исследователей из Мюнхенского и Хельсинкского университетов установила, что белок нейропилин-1, содержащийся в большом количестве в тканях носоглотки, способствует проникновению вируса Covid-19 в человеческий организм.

Виновник нынешней пандемии, коронавирус SARS-CoV-2, имеет близкого родственника - коронавирус SARS-CoV. Но вспышка атипичной пневмонии в 2003 году, вызванная вирусом SARS-CoV, не имела таких драматических последствий.

Теперь ученые видят причину в том, что шипы коронавируса SARS-CoV-2 обладают уникальной способностью взаимодействовать с нейропилином-1.

Атипичная пневмония была менее заразна, потому что поражала легкие, а SARS-CoV-2 инфицирует носоглотку и, следовательно, чрезвычайно активно распространяется при разговоре, чихании и кашле.

Известно, что коронавирусы поражают клетки, взаимодействуя с белком ACE2. Теперь выяснилось, что SARS-CoV-2 имеет дополнительный второй ключ к организму.

Этим же, по мнению авторов исследования, объясняется частая потеря обоняния при Covid-19.

Питаемся правильнее, спим хуже

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Как оказалось, для здоровья просто не есть фастфуд недостаточно

Специалисты исследовательского центра биологии и медицины имени Пеннингтона в Батон-Руж, штат Луизиана, впервые провели масштабный опрос на тему о том, что локдаун влияет образ жизни и здоровье людей.

Результаты вышли неутешительными.

Единственная положительная сторона локдауна - то, что люди перестали ходить в фастфуды и начали есть более здоровую пищу. Число тех, кто каждый день готовит дома, выросло с 39% в докарантинные времена до 65%.

Однако это не мешает набирать вес. Каждый пятый из опрошенных за время карантина заметно поправился, а среди тех, кто и раньше имел избыточный индекс массы тела - каждый третий.

По мнению авторов исследования, причина в том, что от нечего делать люди чаще перекусывают.

Все остальные изменения - также к худшему.

"Мы имеем меньше физической нагрузки. Мы позже ложимся и хуже спим. Усилилось чувство тревоги", - говорит замглавы центра Лианна Редман.

Количество людей, страдающих от постоянного беспокойства или депрессии, увеличилось с 6% до 21%.