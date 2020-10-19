США и Великобритания обвинили шесть россиян в хакерских атаках на Олимпиаду и выборы во Франции

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Власти Великобритании и США одновременно выдвинули обвинения в отношении шести россиян, которых они считают сотрудниками ГРУ, в связи с хакерскими атаками на сайты нескольких Олимпиад, а также на предвыборный штаб нынешнего президента Франции.

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против шестерых граждан России по делу о хакерских атаках, затронувших, в частности, зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане в 2018 году и выборы президента Франции в 2017 году.

По данным ведомства, обвиняемые являлись сотрудниками ГРУ. Об этом же сообщают и британские спецслужбы. По их информации, россияне входили в специальное подразделение номер 74455.

Британские власти также связали это подразделение с атаками на киберинфраструктуру следующей Олимпиады в Токио, перенесенной на 2021 год из-за пандемии. В американском обвинительном заключении об этом не говорится, подтвердили на брифинге для журналистов в минюсте США.

Из российских официальных лиц первым отреагировал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который назвал обвинения бездоказательными и "очередным шагом по дискредитации Москвы".

"Еще ни разу подобные заявления не сопровождались весомыми доказательствами - это все из разряда highly likely", - цитирует Слуцкого Интерфакс.

“Ни одна страна не реализовывала свои кибернетические амбиции столь злонамеренно и безответственно, как Россия, причиняя беспрецедентный ущерб ради небольших тактических преимуществ и удовлетворяя приступы злобы”, - заявил заместитель генпрокурора США Джон Демерс.

По данным британских спецслужб, в Пхёнчхане сотрудники киберподразделения ГРУ под видом северокорейских и китайских хакеров попытались обрушить сайт Олимпиады и отключить wifi на стадионе во время церемонии открытия Игр.

Ключевыми целями российских хакеров, по данным британской разведки, были телеканалы, горные курорты, олимпийские чиновники и спонсоры соревнований.

"Действия ГРУ против Олимпийских и Паралимпийских игр циничны и безрассудны. Мы осуждаем их самым решительным образом”, - заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

По данным минюста США, помимо Олимпиады хакеры в 2015-2015 годах атаковали серверы правительства Украины, в 2017 году - предвыборный штаб Эммануэля Макрона, избранного тогда президентом Франции, а в 2018 году их мишенью стали грузинские компании и ведомства.

Наконец, в апреле 2018 года, по версии ФБР, те же обвиняемые стояли за рассылкой фишинговых сообщений с целью взлома сети Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), расследовавшей отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Также американские власти обвиняют россиян в создании компьютерного вируса NotPetya, который заразил серверы десятков крупнейших мировых компаний. Ущерб от него оценивается в миллиард долларов.

Кого объявили в розыск

В обвинительном заключении перечислены имена обвиняемых. В обратной транслитерации с английского они выглядят следующим образом:

Юрий Сергеевич Андриенко

Сергей Владимирович Детистов

Павел Валерьевич Фролов

Анатолий Сергеевич Ковалев

Артем Валерьевич Очиченко

Петр Николаевич Плискин.

Трое из шести обвиняются в создании NotPetya и других вредоносных программ. Детистов, Ковалев и Очиченко обвиняются в фишинговых атаках - создании фиктивных имейлов, призванных выведать пароли доступа у сотрудников организаций.

Ковалеву в 2018 году в США были предъявлены обвинения в связи с вмешательством в американские президентские выборы 2016 года.

Спецчасть ГРУ под номером 74455 ранее уже фигурировала в сообщениях американского минюста - в частности, в июле 2018 года ведомство утверждало, что сотрудники этого подразделения взломали переписку функционеров Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года. Минюст утверждает, что войсковая часть 74455 находится в подмосковных Химках и известна под кодовым названием "Башня".

"Радио Свобода" с своем расследовании пыталось отыскать на карте это подразделение, следуя информации минюста. В итоге журналисты обнаружили по указанному адресу бизнес-центр, ранее принадлежавший бизнесмену и основателю движения "Антимайдан" Дмитрию Саблину, а позднее переданный одной из структур минобороны России.