Дайджест: Россия отвергает обвинения в хакерских атаках, Зеленский выступит с посланием

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Посольство России в Вашингтоне отвергло обвинения США в адрес российских граждан в хакерской и "дестабилизирующей" деятельности по всему миру, заявил минувшей ночью в интервью агенсттву РИА Новости представитель посольства.

"Власти США последовательно разрушают некогда прагматичные российско-американские отношения и искусственно навязывают своему населению токсичное восприятие России и всего, что с ней связано.… Россия уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела ", - сказал представитель посольства России.

Власти Великобритании и США ранее выдвинули обвинения в отношении шести россиян, которых они считают сотрудниками ГРУ (с 2010 года - Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России), в связи с хакерскими атаками на сайты нескольких Олимпиад, а также на предвыборный штаб нынешнего президента Франции.

В США обвинения были выдвинуты против шестерых граждан России.

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Шанхайский парк диких животных пообещал усилить меры безопасности после того, как одного из его сотрудников на глазах посетителей загрызли медведи.

Инцидент был снят на видео одним из пассажиров туристического автобуса. На видео, разошедшемся в интернете, автобус проезжает через зону диких животных, и пассажиры начинают кричать, указывая на скопление медведей за окном.

Зоопарк принес соболезнования семье погибшего сотрудника, добавив, что руководство страшно расстроено из-за произошедшей трагедии и сделает все, чтобы подобное не повторилось.

Парк также извинился перед туристами, ставшими свидетелями жуткого инцидента, и возместил им стоимость билетов.

"После того как Москва вмешалась в выборы в США в 2016 году, многие аналитики ожидали, что ГРУ понесет наказание", - пишет обозреватель Guardian Люк Хардинг.

Как никак, пишет он, могущественное военное разведывательное агентство России было поймано с поличным. ФБР предъявило обвинение нескольким хакерам. Были названы имена шпионов, которые украли десятки тысяч электронных писем Демократической партии США.

Фактически ГРУ вышло сухим из воды. В последние годы Владимир Путин провел радикальную и жестокую реорганизацию на высшем уровне, крайне испугав нервных бюрократов. Он увольнял или арестовывал губернаторов и министров. Даже в ФСБ, сопернице ГРУ, уволили нескольких генералов.

Сейчас Британия и США рассказали, что ГРУ участвовало в хакерских атаках на Зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхкане и планировало повторить их на Летней Олимпиаде в Токио, которая была перенесена на 2021 год.

По данным британских спецслужб, ГРУ пыталось представить свои действия, целью которых стала церемония открытия Игр 2018 года, за работу китайских или северокорейских хакеров, Эта тактика "известна давно и называется маскировкой", пишет автор.

"Ни одна страна не использовала свои возможности в киберпространстве так злонамеренно и безответственно, как Россия, необоснованно причиняя беспрецедентный ущерб для достижения небольших тактических преимуществ и удовлетворения приступов враждебности", - заявил в понедельник помощник генерального прокурора США Джон Демерс, предъявляя обвинения в адрес шести офицеров ГРУ".

"Но предъявление обвинения - это одно. Пока что ни Лондону, ни Вашингтону не удалось остановить киберпиратство России", - заключает Хардинг.

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Литва стала центром белорусской оппозиции в изгнании, пишет немецкий Spiegel. Около 32 тыс. беженцев из Беларуси проживают в этой прибалтийской стране, и после эскалации насилия в Минске с каждым днем ​​их число увеличивается. К числу самых ярких из них можно отнести Светлану Тихановскую - одного из лидеров белорусской оппозиции.

Единственный свободный белорусский университет переехал в Вильнюс несколько лет назад. Многие из тех, кто только прибыл в Литву, до недавнего времени имели хорошую работу в Беларуси, пишет издание - и приводит примеры таких людей.

Среди них есть исследовательница рынка, которая уехала после того, как сорвала балаклаву с лица милиционера. Есть рабочий-строитель, который был настолько сильно избит силовиками, что многие решили, что он погиб, увидев его ставшее вирусным фото, и посчитали его первой жертвой протестов. Два звукооператора, включившие песню "Перемен" на мероприятии в государственном театре, сейчас также живут в Вильнюсе.

Живущие в Вильнюсе белорусы создали сеть для помощи другим беженцам из своей страны. Литовское правительство предоставило в их распоряжение двухэтажный дом, где они могут изучать литовский язык. Литовское государство встречает бегущих соседей с распростертыми объятиями. Правительство создало "гуманитарный коридор" и выдает двухнедельные визы на границе, отмечает газета.

С августа на визу подали более 300 человек. Также страна упростила для белорусов оформление рабочих виз. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что въезжающих по-прежнему не так много, но если государственное насилие в Беларуси продолжится, он не исключает возможности массового исхода людей, пишет издание.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Почему в Новой Зеландии любят Джасинду Ардерн?