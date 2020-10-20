Коронавирус в России: поставлен рекорд заболеваемости, но нерабочих дней не будет

Автор фото, Donat Sorokin/TASS

Чиновники заявляют, что в новом карантине нет необходимости и предлагают россиянам "выиграть время" до массовой вакцинации - носить маски и ограничить контакты. Тем временем, установлен новый антирекорд количества новых заражений за сутки. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Более 16 тысяч случаев за сутки

За сутки количество зараженных выросло на 16 319 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Это очередной антирекорд - максимальная цифра за все время пандемии. Умерли за последние сутки 269 человек. Выздоровели 9 704 пациента.

За все время пандемии в стране выявили уже 1 431 635 заражений, 1 085 608 больных вылечились, умерли 24 635 человек.

В Москве за последние сутки - 4 999 заражений, 49 человек умерло. В Московской области выявили 426 заражений, 12 человек умерло за сутки.

Новый карантин не нужен, говорят чиновники

Федеральные власти не планируют вводить карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Вариант введения режима нерабочих недель для всей России, как было весной, исключается, пишет РБК со ссылкой на слова двух федеральных чиновников.

По словам одного из источников, президент прислушивается к мнению специалистов, которые "в один голос" говорят об отсутствии необходимости карантина.

"Таких планов нет", - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос издания о том, действительно ли президент не собирается объявлять режим нерабочих недель в стране, а также готовить обращение к гражданам в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее о том, что необходимости в карантинных мерах нет, заявляли вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что уже сейчас появились две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас", - сказала Голикова на прошлой неделе по итогам заседания с Путиным, на котором, по ее словам, он заявил, что нет необходимости вводить новые ограничения.

Россиянам нужно "выиграть время" до вакцинации

Массовая вакцинация препаратом "Спутник V" в России может начаться в конце ноября этого года, сообщил генеральный директор "Р-Фарм" Василий Игнатьев во время выступления на форуме "Открытые инновации".

По его словам, в увеличение потока производства вакцины вовлечено пять производственных площадок. "Значимые количества и масштабная вакцинация могут быть начаты с конца ноября и в декабре", - сказал спикер.

Глава минздрава Михаил Мурашко ранее говорил о начале массовой вакцинации людей из групп риска (врачи, учителя) в ноябре-декабре. "Первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре, а более массовый охват вакцинацией планируется после ноября-декабря", - сообщал министр.