Обет молчания и пожизненное сенаторство. Как реформируют Конституционный суд России

Автор фото, TASS Подпись к фото, Главе КС Валерию Зорькину прочат пожизненное сенаторство

Президентская реформа закона "О Конституционном суде" оказалась намного шире реализации новых норм Конституции. Судьям запретят публично критиковать позиции высшего суда и писать особые мнения по большинству его решений. Но после выхода в отставку судья сможет претендовать на пост депутата или сенатора.

Эксперты считают, что поправки нарушают конституционные принципы независимости судей и разделения властей.

21 октября Госдума примет во втором чтении президентские поправки в закон "О Конституционном суде РФ" объемом в 90 страниц. Ряд новшеств Конституцией не предусмотрены, но внесены для "совершенствования организационных основ" его деятельности, говорится в пояснительной записке. Фактически речь идет о новой масштабной реформе конституционного правосудия.

Из судей КС в сенаторы и депутаты

Неожиданным новшеством законопроекта оказались внесенные президентом нормы о бонусах для уходящих в отставку судей КС. Им разрешат продолжить карьеру в качестве законодателей - стать сенаторами и депутатами. При этом они сохранят статус, соответствующий званию судьи (в том числе гарантии материального обеспечения).

Хотя Госдума и Совет Федерации выступают стороной почти по всем делам в КС - и спорные результаты их деятельности высший суд зачастую признает неконституционными. Кроме того, именно Совет Федерации назначает по представлению президента судей КС, а в ряде случаев досрочно лишает их полномочий .

Первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов сказал Би-би-си, что считает нововведение правильным, отметив, что стать депутатом судья в отставке сможет только в результате выборов.

Но Конституция разрешает президенту назначить в Совет Федерации семь пожизненных сенаторов. Таким образом, на пожизненное сенаторство сможет претендовать и судья КС в отставке. Опрошенные Би-би-си юристы считают, что на пожизненное сенаторство в случае отставки в первую очередь может рассчитывать председатель КС Валерий Зорькин.

Сейчас у судей КС таких привилегий нет, а по закону "О статусе судей" после выхода в отставку судьи всех судов могут лишь работать помощниками сенатора или депутата - и то при 20-летнем судейском стаже и возрасте от 50 или 55 лет (в зависимости от пола).

После принятия поправок стать сенаторами или баллотироваться в депутаты смогут 13 бывших судей КС, аналогичные перспективы будут получать по мере достижения 70-летия или иным причинам выхода в отставку ныне действующие судьи КС. При этом поправки не обязывают президента назначать новых судей КС до тех пор, пока пятеро из 12 действующих судей не уйдут в отставку.

Управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай считает, что сенаторские и депутатские посты предусмотрены для судей КС в отставке "в качестве синекуры". Судья в отставке Анатолий Кононов считает, что возможность занимать посты в других ветвях власти нарушает принцип разделения властей, но отмечает, что, закон о КС ранее неоднократно менялся "под конкретное лицо".

Проблема вызвана отменой одного из важнейших принципов для обеспечения независимости судебной власти - пожизненности и несменяемости судей, что заставляет искать пути их трудоустройства, отмечает глава юридической фирмы "Инфралекс" Ольга Плешанова.

Кому мешают особые мнения

Самые радикальные поправки фактически ликвидируют институт особых мнений судей - право публично аргументировать свое полное или частичное несогласие с позицией большинства в КС и принятыми решениями. Такие особые мнения в КС пишут регулярно, они зачастую касаются острых политических проблем, вызывают резонанс в СМИ и недовольство властей.

Запретить публикацию особых мнений и ограничить возможность их написания предложили официальные представители Владимира Путина по рассмотрению поправок в закон о КС - сенатор Андрей Клишас и глава комитета по законодательству Госдумы Павел Крашенинников ("Единая Россия"). Они внесли поправки перед вторым чтением, и комитет рекомендовал их к принятию.

Госдума еще в 2001 году отменила требование официально публиковать особые мнения одновременно с решением КС. Тем самым, отмечал судья КС Гадис Гаджиев, законодатель "высказал определенное отношение к "диссидентствующим" судьям, полагая, что особое мнение - это скорее зло, чем благо". Но КС все же публикует особые мнения на своем сайте в дополнение к ранее вывешенным решениям, хотя никогда не сообщает о факте и дате публикации.

Клишас объяснил РИА Новости, что "публичная критика судьями КС его решений направлена на подрыв авторитета" суда. Крашенинников заявил "Российской газете", что дискуссии в КС должны быть "правовыми, а не идеологическими".

В одном из дел, когда КС отказался рассматривать жалобу на запрет ознакомления осужденного Юрия Юдина с особым мнением по уголовному делу, сразу четверо из 18 судей выступили в защиту самих "особых мнений". "Оно не ослабляет, а, напротив, усиливает авторитет суда, устраняя лицемерие", - говорилось, в частности, в особом мнении Гаджиева, выступавшего с особыми мнениями 65 раз.

Все действующие судьи выступали за время работы в КС с особыми мнениями. Такая активность вызывала недовольство председателя КС Валерия Зорькина, рассказывали раньше источники Би-би-си в суде. Сам Зорькин писал такие мнения только в эпоху Бориса Ельцина - в том числе выступал против введения войск в Чечню.

В 2009 году КС заставил уйти в отставку судью Анатолия Кононова, который резко критиковал официальные позиции суда. Репутацию раздражителя власти после него заслужил самый молодой судья КС Константин Арановский, написавший 34 особых мнения.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Анатолий Кононов ушел в отставку в 2009 году, он был рекордсменом по числу особых мнений

В конце прошлого года он заявил по делу о правах жертв политических репрессий, что Россия не должна признавать себя правопреемником СССР. В Кремле на это отреагировали противоположной поправкой в Конституцию - о правопреемстве России в отношении СССР.

Депутат Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") прямо указал Би-би-си этот пример, заявив, что судьи КС "не должны заниматься самопиаром и выступать с политическими заявлениями". Однако другой первый зампредседателя комитета - Юрий Синельщиков (КПРФ) сказал, что будет голосовать против поправок.

"Засекречивание особых мнений - безумие. Их, наоборот, надо предавать гласности, если КС хочет иметь репутацию рабочего органа, а не штамповщика чьей то воли", - отметил он.

"Запрет публичных особых мнений в КС правомерными мотивами оправдать невозможно - он идет вразрез с либерализацией особых мнений в других российских судах, - сказал Би-би-си эксперт по конституционному праву Григорий Вайпан. - "В 2013 году парламент при поддержке комитетов все тех же Крашенинникова и Клишаса закрепил обязанность других судов при оглашении решений и приговоров публично объявлять о наличии особых мнений и разрешил с ними знакомиться участникам гражданских и уголовных процессов. Это предусмотрено и в арбитражных судах".

Он отметил, что Клишас является полпредом Совета Федерации в КС, то есть стороны по делам, которые рассматривает этот суд. "Это совершенно ненормально. Недавно во время заседания КС о праве иностранцев владеть СМИ судья Арановский безуспешно добивался от представителей парламента ответа на вопрос, какие угрозы несет иностранное участие в медиа, а затем разгромил позицию Совфеда в особом мнении. Теперь получается, что участник судебного процесса затыкает судью, который ему не нравится", - говорит Вайпан.

Кононов сказал Би-би-си, что в Конституционном суде давно пытались ограничить критический настрой судей и внесли в собственный регламент запрет критиковать суд и его решения.

Что запретят законом о КС?

Подавляющее большинство решений КС составляют тысячи определений об отказе в рассмотрении дела, судьи выносят их сотнями за одно заседание (так, 29 сентября КС утвердил 246 отказов), а жалобы по ним никогда не обнародует. Более трети особых мнений касаются именно таких жалоб, о сути дела зачастую можно узнать только из них. Но теперь судья не сможет даже написать особое мнение по этому поводу - выражать несогласие "ни в какой форме" будет нельзя.

По остальным решениям писать особое мнение разрешат. Но его судьи не смогут ни публиковать, ни цитировать, ни ссылаться на него - текст приобщат к протоколу заседания. При этом участникам процесса разрешат знакомиться лишь с протоколами открытых слушаний, проводить которые КС будет только в случаях "явной необходимости". В условиях пандемии слушания не проводятся совсем. Так что в результате получить доступ к абсолютному большинству особых мнений станет невозможно, да и вряд ли останутся желающие такие мнения писать, говорит Вайпан.

Публично критиковать решение КС будет полностью запрещено.

Санкции за нарушение запретов тоже ужесточат. Будет отменен запрет привлекать к ответственности судью за "мнение, выраженное им при рассмотрении дела", а также требование предупреждать судью о недопустимости его действий и только в случае их продолжения - увольнять. Зато КС теперь сможет пожаловаться президенту на нарушения со стороны судьи и предложить провести проверку.

Кому и зачем нужны особые мнения

"Ограничение права на особое мнение - очередной шаг по лишению судей самостоятельности и независимости. Это неконституционно. Если судья не может публично заявить о несогласии, на него ложится ответственность за принятое решение, что вынуждает его как честного человека сложить полномочия. Я писал особые мнения почти с первых лет работы в КС, и если бы мне запретили их писать и публиковать, ушел бы в отставку еще раньше", - говорит Кононов.

Особые мнения судей неоднократно влияли на более поздние позиции КС (например, о смертной казни) и на законотворческую деятельность. Цитаты из особых мнений можно найти в решениях ЕСПЧ и пояснительных записках к законопроектам, внесенным в Госдуму (например, из мнения судьи Сергея Казанцева, выступавшего против досрочного голосования на выборах).

Использовал их даже Владимир Путин, когда в 2008 году подписывал законопроект правительства о поправках в уголовные нормы о госизмене и шпионаже.

В пояснительной записке правительство ссылалось на особые мнения судей КС о неопределенности нормы о госизмене. Впрочем, при исправлении нормы власти на особые мнения уже не опирались - она в итоге позволила ФСБ преследовать за госизмену еще более широкий круг лиц, в том числе бывшего журналиста Ивана Сафронова.

"То, что КС перестает быть местом для дискуссий - это издевательство как над судьями КС, так и над здравым смыслом. Когда речь идет о судьях высшего суда, над которыми нет вышестоящей инстанции, ни у одного здравомыслящего судьи КС и мысли не возникнет писать особое мнение, о котором никто и никогда не вправе будет узнать", - говорит управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай.

"Запрет на обнародование особых мнений снижает публичность и открытость КС, интерес к деятельности судей и развитию ими юридической науки, что существенно снижает авторитет КС в глазах общественности. КС согласился с умалением своего статуса еще в марте 2020 года, безоговорочно одобрив все поправки в Конституцию, и теперь продолжается процесс его фактической самоликвидации - становясь закрытым и строго формализованным органом, он утрачивает свое значение как общественно значимый институт государственной власти" считает глава аналитической службы юрфирмы "Инфралекс" Ольга Плешанова. Выражать несогласие с официальной позицией хотят запретить даже в научных статьях и дискуссиях, это тупик в развитии правовой доктрины и законодательства, говорит она.

"Это грубейшее нарушение статьи 10 Конвенции по правам человека о свободе выражения мнений. Те, кто примет эту поправку, впоследствии сами могут подвергнуться преследованию и оказаться перед судебной властью", - сказал Би-би-си на условиях анонимности один из источников, близких КС.